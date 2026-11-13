La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió un lote de bótox falsificado

El lote del producto no corresponde a un lote de fabricación válido para el mercado. Al descubrir su falsedad, el organismo ordenó el retiro inmediato del mercado

13 de noviembre 2026 · 11:45hs
Google Seguir a La Capital en Google
Anmat prohibió un lote de un producto médico inyectable tras detectar su falsedad

Anmat prohibió un lote de un producto médico inyectable tras detectar su falsedad

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución de un lote del medicamento inyectable Dysport 500 IPSEN.

La decisión quedó establecida en la Disposición 7207/2026, publicada en el Boletín Oficial. La resolución se tomó a partir de una denuncia realizada por la firma GALDERMA ARGENTINA S.A, la cual detectó una unidad del producto falsificada. “Se observaba el estuche rotulado exclusivamente en idioma inglés, sin la presencia del logo de la firma y carente de información de trazabilidad y del número de lote consignado”, explicó Anmat. Esos datos no corresponden a ningún lote de fabricación válido para el mercado argentino.

Cabe destacar que, además, el medicamento Dysport 500 IPSEN, contiene toxina botulínica tipo A, por lo que, según el reglamento sanitario, además de registrarse en la Administración, tiene la obligación de contener un soporte de trazabilidad con la información requerida. Cuestión que el producto falso no cumple.

Al tratarse de un producto falsificado, Anmat no tiene forma de conocer las condiciones de elaboración, manipulación ni la composición del medicamento, por lo que no puede garantizar su seguridad, eficacia y trazabilidad. En consecuencia, se determinó la prohibición inmediata del lote.

>>Leer más: Anmat prohibió un medicamento a base de cannabis sin registros

El lote de bótox prohibido por Anmat

El producto prohibido por Anmat se rotula:

  • Dysport 500 IPSEN, lote P081932, vto. 06/2029

Es ese el lote específico que está prohibido. Se trata de un medicamento inyectable que se vende bajo receta y se utiliza con fines estéticos faciales así como para tratar distintos trastornos neuromusculares.

Noticias relacionadas
Anmat definió la prohibición de los productos médicos de la marca Veritas

Anmat prohibió distintos productos médicos de una marca

Anmat definió la prohibición de los dos productos en todo el territorio nacional, tras considerarlos ilegítimos

Anmat prohibió dos productos médicos de distintas firmas

Anses ofrece un beneficio económico para quienes contraen  matrimonio

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Matrimonio de Ansés y cuánto se paga en noviembre

Ya hubo viernes 13  en marzo y en abril. Ahora le llegó el turno a noviembre.

Llegó el último viernes 13 del año: por qué se relaciona esta fecha con la mala suerte

Las más leídas

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Jugó en Central y reveló: Viví un mes en el hotel que pagó Newells

Jugó en Central y reveló: "Viví un mes en el hotel que pagó Newell's"

Lo último

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Matrimonio de Ansés y cuánto se paga en noviembre

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Matrimonio de Ansés y cuánto se paga en noviembre

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Messi vuelve a la Argentina: Inter Miami y River jugarán un amistoso en el Monumental

Messi vuelve a la Argentina: Inter Miami y River jugarán un amistoso en el Monumental

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Desde la cámara de titulares de Rosario advirtieron que la actualización no es conveniente luego de la legalización de aplicaciones como Uber y Didi

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa
La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Por Martín Stoianovich
Policiales

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura
La Ciudad

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok
Policiales

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta
Policiales

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Un muerto en choque de camiones: corte parcial en la autopista a Buenos Aires
La Región

Un muerto en choque de camiones: corte parcial en la autopista a Buenos Aires

Las más leídas
Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Santino Alvarado, entre la herencia paterna y vínculos con el nuevo mapa criminal

Jugó en Central y reveló: Viví un mes en el hotel que pagó Newells

Jugó en Central y reveló: "Viví un mes en el hotel que pagó Newell's"

Central Córdoba se aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras para la temporada 2027

Central Córdoba se aseguró la continuidad de una de sus grandes figuras para la temporada 2027

Ovación
Central se prepara para el festejo del aniversario número 100 del Gigante de Arroyito
Ovación

Central se prepara para el festejo del aniversario número 100 del Gigante de Arroyito

Central se prepara para el festejo del aniversario número 100 del Gigante de Arroyito

Central se prepara para el festejo del aniversario número 100 del Gigante de Arroyito

Mauricio Pochettino vuelve a la Premier League para dirigir a Manchester United

Mauricio Pochettino vuelve a la Premier League para dirigir a Manchester United

El ex-Central Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, uno de los afectados por la crisis del Ueno Bank

El ex-Central Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, uno de los afectados por la crisis del Ueno Bank

Policiales
Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta
Policiales

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

La defensa de Fran Riquelme pide nulidad de la condena a perpetua por una intervención telefónica

Una mujer de Ecuador denunció que su novio la encerró en la habitación de un hotel rosarino

Una mujer de Ecuador denunció que su novio la encerró en la habitación de un hotel rosarino

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

La Ciudad
El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos
La Ciudad

El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Presos que estudian en las cárceles: la educación para pensar la reinserción y reducir la reincidencia

Presos que estudian en las cárceles: la educación para pensar la reinserción y reducir la reincidencia

Los camalotes complican la captación de agua potable en Rosario: realizan tareas de mantenimiento

Los camalotes complican la captación de agua potable en Rosario: realizan tareas de mantenimiento

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario
Policiales

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas
La Región

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años
La Ciudad

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa
La Ciudad

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei
Economía

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030
Ovación

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra
El Mundo

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables
Política

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables

Una argentina reclama la autoría de Alma misionera, atribuido a un mexicano
Información General

Una argentina reclama la autoría de "Alma misionera", atribuido a un mexicano

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina ahora tiene dos Papas
Información General

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina "ahora tiene dos Papas"

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes
La Ciudad

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control
Policiales

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram
Política

Milei calienta la interna con Bullrich con una sugestiva historia en Instagram

Suben en Brasil los casos de viruela del mono: qué deben tener en cuenta los viajeros
Salud

Suben en Brasil los casos de viruela del mono: qué deben tener en cuenta los viajeros

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?
La Ciudad

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?

Cuidacoches: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición
La Ciudad

Cuidacoches: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición

Las primeras palabras del Papa León XIV en Perú: Regreso a mi patria
El Mundo

Las primeras palabras del Papa León XIV en Perú: "Regreso a mi patria"

Detuvieron al delincuente que se fugó de una comisaría en enero pasado
Policiales

Detuvieron al delincuente que se fugó de una comisaría en enero pasado

Piden prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja en Maciel
Policiales

Piden prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja en Maciel