Anmat prohibió un lote de bótox falsificado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución de un lote del medicamento inyectable Dysport 500 IPSEN.
El lote del producto no corresponde a un lote de fabricación válido para el mercado. Al descubrir su falsedad, el organismo ordenó el retiro inmediato del mercado
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución de un lote del medicamento inyectable Dysport 500 IPSEN.
La decisión quedó establecida en la Disposición 7207/2026, publicada en el Boletín Oficial. La resolución se tomó a partir de una denuncia realizada por la firma GALDERMA ARGENTINA S.A, la cual detectó una unidad del producto falsificada. “Se observaba el estuche rotulado exclusivamente en idioma inglés, sin la presencia del logo de la firma y carente de información de trazabilidad y del número de lote consignado”, explicó Anmat. Esos datos no corresponden a ningún lote de fabricación válido para el mercado argentino.
Cabe destacar que, además, el medicamento Dysport 500 IPSEN, contiene toxina botulínica tipo A, por lo que, según el reglamento sanitario, además de registrarse en la Administración, tiene la obligación de contener un soporte de trazabilidad con la información requerida. Cuestión que el producto falso no cumple.
Al tratarse de un producto falsificado, Anmat no tiene forma de conocer las condiciones de elaboración, manipulación ni la composición del medicamento, por lo que no puede garantizar su seguridad, eficacia y trazabilidad. En consecuencia, se determinó la prohibición inmediata del lote.
>>Leer más: Anmat prohibió un medicamento a base de cannabis sin registros
El producto prohibido por Anmat se rotula:
Es ese el lote específico que está prohibido. Se trata de un medicamento inyectable que se vende bajo receta y se utiliza con fines estéticos faciales así como para tratar distintos trastornos neuromusculares.
Desde la cámara de titulares de Rosario advirtieron que la actualización no es conveniente luego de la legalización de aplicaciones como Uber y Didi