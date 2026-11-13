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Caída global de Microsoft: Outlook, Copilot y Teams continúan registrando fallas en todo el mundo

La interrupción afecta a servicios personales y corporativos de la plataforma. La empresa atribuyó el problema a una "carga elevada" en su infraestructura

13 de noviembre 2026 · 09:42hs
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Los usuarios de Microsoft consignaron problemas en los diferentes servicios de la plataforma

Los usuarios de Microsoft consignaron problemas en los diferentes servicios de la plataforma

Una interrupción global afecta a varios servicios de Microsoft, entre ellos Outlook, Teams, Copilot y otras herramientas de Microsoft 365. La compañía atribuyó las fallas a una carga elevada en parte de su infraestructura y trabaja para recuperar el funcionamiento habitual, aunque todavía no precisó cuándo resolverá el incidente.

Los reportes de usuarios alcanzaron a más de 70 países y territorios de América, Europa, Asia y África. Argentina es uno de los países perjudicados. La caída también afectó a organismos oficiales y generó inconvenientes tanto en cuentas personales como corporativas.

En su actualización más reciente, publicada a primera hora del viernes, Microsoft indicó que continúa trabajando para identificar el origen del problema y recuperar la infraestructura afectada. "Este incidente afecta a Outlook.com, OneDrive, OneNote, Microsoft To Do, Teams y Microsoft 365 para la web, aunque también es posible que experimente problemas en otros servicios de Microsoft 365", agregó la empresa.

La compañía reconoció que las primeras medidas para restablecer Outlook "no estaban funcionando como esperaban" y que tuvo que buscar alternativas para solucionar la falla.

Microsoft informó que algunos servidores quedaron fuera de servicio luego de registrar problemas en los controles automáticos de estado. Para recuperar la infraestructura, suspendió implementaciones, redirigió parte del tráfico hacia servidores que no presentaban inconvenientes y reinició equipos afectados.

Más tarde, la empresa comunicó avances parciales. Según explicó, la redirección de conexiones permitió una recuperación limitada y los usuarios podrían recuperar el acceso de manera gradual a medida que sus dispositivos y aplicaciones vuelvan a conectarse.

En su último parte, Microsoft señaló: "La telemetría global y los informes de los clientes muestran una mejora gradual en varias cargas de trabajo; sin embargo, el estado del servicio sigue siendo variable y la capacidad aún no ha vuelto por completo a sus niveles habituales".

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Microsoft descartó un ataque informático

La empresa aseguró que, hasta el momento, no encontró indicios de ciberataque detrás de la interrupción: "Por el momento, no tenemos constancia de ninguna actividad maliciosa que esté provocando este incidente". También informó que los ajustes aplicados permitieron obtener resultados positivos en la estabilidad de los servidores.

Los inconvenientes alcanzaron a servicios de inteligencia artificial de otras compañías. OpenAI informó que investiga fallas en los conectores que integran a ChatGPT con herramientas de Microsoft.

Los errores impiden establecer nuevas conexiones y utilizar determinadas funciones que dependen de esos servicios. Sin embargo, ChatGPT o Claude no dejaron de funcionar por completo, sino que algunas de sus prestaciones presentaron problemas por su vínculo con la infraestructura de Microsoft.

Mientras continúan las tareas de recuperación, los reportes de fallas en Outlook comenzaron a disminuir. Sin embargo, Microsoft todavía no confirmó que todos los servicios afectados hayan recuperado su funcionamiento habitual.

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