El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas organizado por una diputada del PRO en el Congreso El evento tuvo lugar en el auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados. El acto alcanzó su punto más bochornoso con la aparición de un supuesto "hombre imantado" por la vacuna del Covid-19. 27 de noviembre 2025 · 19:56hs

La diputada del PRO por Chaco, Marilú Quiroz, encabezó este jueves una jornada titulada “¿Qué contienen realmente las vacunas?”, que se lleva a cabo en el auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados.

Durante el evento, que duró más de cinco horas, varios médicos y algunos invitados manifestaron de manera abierta con datos de dudosa procedencia una postura abiertamente antivacunas. La jornada generó un fuerte rechazo entre legisladores de distintos bloques, quienes advirtieron sobre el riesgo de difundir información sin chequear.

Durante su exposición, Lorena Diblasi, que figura en la web de Conicet como Licenciada en Biotecnología, presentó a un hombre que exhibió una de las supuestas “secuelas” que, según dijo, le dejó la aplicación de una de las vacunas del coronavirus, sin mostrar ninguna prueba. “José Daniel Fabián” -así lo introdujo a la charla- mostró con el torso desnudo que los objetos metálicos “se le pegan” al cuerpo (aunque en varias partes intenta que se le queden pegados y se le caen) y Diblasi sostuvo que se trata de una “magnetización”.

vacuna La diputada Quiroz había organizado un Congreso antivacunas en el Chaco y había defendido con argumentos poco sólidos su postura en declaraciones radiales. El Colegio de Médicos solicitó la suspensión de este evento en el Congreso de la Nación.

imagevacuna2 Diblasi dijo sobre el hombre “magnetizado”: “Esto no es grasa en la piel, señoras y señores. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Me gustaría saber qué tienen para decir los médicos”.