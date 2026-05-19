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Media Maratón Ciudad de La Plata 2026: cuarta edición confirmada

La ciudad de las diagonales se prepara para vivir una nueva gran jornada deportiva. Será el próximo domingo 14 de junio con largada en plaza Moreno

19 de mayo 2026 · 16:43hs
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La edición 2026 promete volver a llenar las calles de La Plata de deporte.

La edición 2026 promete volver a llenar las calles de La Plata de deporte.

La ciudad de las diagonales se prepara para vivir la cuarta edición de la Media Maratón Ciudad de La Plata. El evento será el próximo domingo 14 de junio, a las 8, y con largada en Plaza Moreno.

El evento contará una vez más con dos distancias: 10K y 21K, en un circuito urbano rápido y atractivo que recorre algunos de los principales puntos de la capital bonaerense. Además, el circuito se encuentra certificado, consolidando los estándares técnicos y deportivos de una competencia que continúa creciendo año tras año.

En pocos años, la Media Maratón Ciudad de La Plata se consolidó como una de las competencias más importantes de la región, convocando a miles de corredores de todo el país y del exterior, y posicionando a la ciudad como sede destacada dentro del calendario nacional de running.

El circuito platense, certificado por la World Athetics también ha demostrado ser escenario de grandes actuaciones deportivas. En la edición 2024, el atleta Cristian Garro estableció allí el récord argentino de 10K, reafirmando las características de un recorrido pensado para el alto rendimiento.

>>Leer más: En la media maratón de robots, el ganador superó el récord mundial humano

En esta nueva edición, la carrera da un paso clave en su crecimiento: New Balance será la marca deportiva oficial del evento. De esta manera, la Media Maratón Ciudad de La Plata se incorpora al circuito internacional New Balance Race Series, una de las plataformas más importantes del running a nivel global.

La incorporación a este circuito posiciona a la competencia platense dentro de un calendario de prestigio, elevando su estándar organizativo y fortaleciendo su proyección nacional e internacional.

La edición 2026 contará además con la participación de corredores de élite nacionales, entre ellos Félix Sánchez, atleta formoseño reconocido por haber sido el mejor argentino en la Maratón de Buenos Aires 2022 con una destacada marca de 2h16m50s, consolidándose como una referencia del fondo nacional.

También estará presente María Belén Córdoba, una de las principales mediofondistas argentinas de la actualidad, destacada por sus actuaciones en competencias nacionales de 21K y por su crecimiento sostenido dentro del atletismo de alto rendimiento.

Con una organización de alto nivel y una creciente participación de deportistas de todo el país e internacionales, la edición 2026 promete volver a llenar las calles de deporte, emoción y espíritu platense.

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