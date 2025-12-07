Tenis: Luisina Giovannini perdió la final de Quito pero ascenderá 55 puestos en el ranking mundial

La tenista formada en Rosario no pudo con la jugadora eslovaca Polona Hercog. Ascenderá al puesto 226º del mundo, el mejor de su carrera

Luisina Giovannini tuvo una gran semana en el WTA 125 de tenis de Quito.

Luisina Giovannini tuvo una gran semana , aunque no logró cerrarlo con la obtención del título en el WTA 125 de tenis de Quito (Ecuador). La tenista de Coronel Moldes (281ª del ranking mundial), formada en Rosario, perdió en la final con la eslovaca Polona Hercog (682º) por 6/2 y 6/1.

La clasificación a su primera final de un torneo WTA 125 le permitirá escalar 55 puestos en el ranking del mundo. Cuando se actualice este lunes, quedará en el puesto 226º, la mejor ubicación en la carrera de la tenista de 19 años.

Giovannini accedió al encuentro decisivo luego de vencer a la colombiana Valentina Mediorreal Arias (3/6, 6/2 y 6/3), la polaca Maja Chwaliska (6/3 y 6/4), la ecuatoriana Mell Reasco (6/3 y 7/5) -hermana de Djorkaeff e hija de Neicer, ambos ex futbolistas de Newell's- y la griega Despina Papamichail (6/4 y 6/2).

Durante una charla que Giovannini mantuvo con La Capital en agosto pasado, dijo que no quiere apresurarse, aunque planteó que "siempre es un gran objetivo jugar un Grand Slam".

image - 2025-12-07T193508.818 Luisina Giovannini, en la premiación junto a la eslovaca Polona Herzog. @KC Tenis

Para conseguirlo dio un paso importante en el ranking mundial. Por lo general, hasta alrededor del puesto 200 tienen la posibilidad de jugar la clasificación para entrar al cuadro principal.

"Seguir disfrutando del camino en el tenis"

"Creo que es el momento de dar ese salto que es entrar al profesionalismo, al circuito de WTA, pero eso requiere de otras cosas. Pero vamos paso a paso, sin apresurarme. Tengo 18 años y bastante tiempo para seguir jugando y seguir disfrutando del camino", dijo.

"Si bien hay momentos malos, el tenis da muchas cosas lindas. Obviamente que uno los quiere jugar. Los resultados son los que dicen las cosas. Así que tranquila, yo sé que tengo que hacer mi trabajo. Pero es siempre un gran objetivo jugar un Grand Slam", añadió.