Seguridad alimentaria: prohiben la venta de nueve golosinas importadas en Santa Fe

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria encontró inconsistencias en la información de lotes de diversos productos

10 de febrero 2026 · 11:22hs
Las golosinas importadas no cuentan con la información correspondiente para ser comercializadas e infringen disposiciones del Código Alimentario Argentino.

Las golosinas importadas no cuentan con la información correspondiente para ser comercializadas e infringen disposiciones del Código Alimentario Argentino.

La reapertura de las importaciones hizo que puedan verse productos originarios de otros países en las góndolas de varios comercios. Las golosinas provenientes de otras latitudes son una constante desde hace varios meses y, en ese marco, surgieron alertas en Santa Fe por algunas elaboraciones que llegaron desde otras partes del mundo sin la información necesaria para ser comercializadas.

El Ministerio de Salud provincial, a través de su Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), prohibió en todo el territorio santafesino la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición, de productos alimenticios importados.

Son nueve golosinas bajo diversos formatos, que van desde las galletas hasta los caramelos.

Lotes de golosinas importadas prohibidas

La decisión de Assal de prohibir la comercialización de estos nueve productos se basa en que los rótulos de las golosinas no declaran registros para produ

Las golosinas importadas que no se pueden comercializar en Santa Fe son las siguientes:

  • Barrita Cubierta sabor chocolate y leche, marca "Junyi Bob Esponja", de 48 gramos. Fecha de elaboración 19/09/2025. Validez 18/09/2026.
  • Producto "Pocky" sabor durazno, marca Glico, de 55 gramos. Lote N09/05/2025 C92TSG. Fecha de elaboración 09/05/2025. Validez 12 meses.
  • Producto "Caramelos Gomosos de Jugo Probiótico", marca Leda Xuetang, de 95 gramos. Fecha de elaboración 04/08/2025. Validez 12 meses.
  • Producto "Gomitas de fruta con Vitamina C", de 95 gramos. Lote 21/07/2025 F. Fecha de elaboración 21/07/2025. Validez 12 meses.
  • Producto "Galletas Rellenas sabor Leche", marca Junyi, de 42 gramos. Lote 16/09/2025. Fecha de elaboración 16/09/2025. Validez 12 meses.
  • Producto "Galletas Rellenas sabor frutilla", marca Junyi, de 42 gramos. Lote 16/09/2025. Fecha de elaboración 16/09/2025. Validez 12 meses.
  • Producto "Galletas Rellenas sabor chocolate", Marca Junyi, de 42 gramos. Lote 16092025. Fecha de elaboración 16/09/2025. Validez 12 meses.
  • Producto "Piruleta de Caramelo con forma de Muñeca", marca Pokemón, de 80 gramos. Lote 08/09/2025. Fecha de elaboración 08/09/2025. Validez 18 meses.
  • Producto "Vaso de Galletas con Salsa", marca Lotte Galleta, de 25 gramos. Lote 02/09/2025. Fecha de elaboración 02/09/2025. Validez 12 meses.
