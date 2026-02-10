La Capital | Información General | vouchers educativos

Vouchers Educativos: cómo saber si se mantiene el beneficio en febrero

Con el ciclo lectivo cada vez más cerca, muchas familias se preguntan qué sucederá con la ayuda estatal para colegios privados con subvención estatal. El paso a paso para verificarlo

10 de febrero 2026 · 12:24hs
Los Vouchers Educativos forman parte de un programa del ministerio de Capital Humano

El comienzo del ciclo lectivo está cada vez más cerca y muchas familias comienzan a preguntarse si siguen funcionando los Vouchers Educativos, el programa que brinda ayuda económica para padres, madres y tutores que envían a sus hijos a colegios privados con una subvención estatal del 75% o más.

Un punto importante es que hasta el momento, no hubo una confirmación oficial por parte del gobierno nacioanl sobre la continuidad automática del programa en febrero y durante el ciclo lectivo 2026. De esta manera, por lo que la única forma de saber si seguís cobrando es consultar el estado de tu solicitud en la plataforma digital correspondiente.

El paso a paso para verificar los Vouchers Educativos siguen vigentes

Quienes se inscribieron y cobraron el voucher en meses o años anteriores, pueden chequear su situación de forma online. El trámite se realiza a través de los canales oficiales y permite conocer el estado actual del beneficio.

El paso a paso:

  • Ingresar a la plataforma oficial de Vouchers Educativos con el usuario de Mi Argentina.
  • Acceder al perfil del adulto responsable.
  • Revisar los menores a cargo.
  • Consultar si la solicitud figura como aprobada, en evaluación o finalizada.
  • Verificar el historial de pagos y confirmar que el CBU siga vigente.
    voucher

Desde ese panel se puede ver si hay acreditaciones activas para febrero de 2026.

>> Leer más: Vuelta al cole: presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Requisitos para inscribirse

Responsables parentales:

-Ser argentinos nativos o naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI.

-La suma de los ingresos de su grupo familiar no debe ser superior a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). El grupo familiar está integrado por padre, madre o tutor. Se reconoce como grupo familiar autónomo a los jóvenes casados o divorciados, con o sin hijos.

-Solicitar la prestación dentro de los plazos fijados por la convocatoria.

-Completar la encuesta solicitada al momento de realizar la inscripción en la plataforma.

-Finalizar correctamente la inscripción en la plataforma.

Alumnos:

-Tener al momento del cierre de la convocatoria hasta dieciocho años inclusive.

-Asistir a una institución educativa pública de gestión privada de nivel inicial, primario o secundario con al menos 75 % de aporte estatal.

-Cumplir con la condición de alumno regular.

Quién debe realizar la inscripción

La inscripción debe ser realizada solo por una de las personas que ejerza la responsabilidad parental de estudiantes de hasta 18 años de edad inclusive. Puede ser madre, padre o tutor.

¿Se puede solicitar el voucher para más de un menor a cargo?

Afirmativo. La prestación consistirá en una suma de dinero mensual por cada menor que asista a una institución educativa según lo establecido en el reglamento. Cada madre, padre o tutor puede inscribir a todos los menores que tenga a cargo.

¿Qué se necesita para inscribirse?

El adulto responsable deberá brindar datos personales de los menores a cargo y de la escuela a la que asisten.

Asimismo, deberán:

  • Contar con un registro en Mi Argentina
  • Tener los datos actualizados en Mi Anses
  • Conocer DNI/CUIL del(os) menor(es)
  • Conocer la escuela donde cursa el/los menor(es)

>> Leer más: Anses: cómo presentar online la libreta de AUH

