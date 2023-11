Restaurantes porteños y mendocinos ingresaron a la prestigiosa Guía Michelin

“Es un sueño que se hace realidad, gracias al trabajo en al cocina y a lo que hacemos todos los días. No se puede creer, a disfrutar”, dijo Aramburu, fundador y director del restaurante que nació en el barrio de Constitución y luego se trasladó a Recoleta, conocido por ofrecer un menú en varios pasos.

Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía Michelin, expresó: “Estamos encantados de presentar nuestra primera selección de restaurantes para Buenos Aires y Mendoza. Nuestros inspectores llevan mucho tiempo observando estos dos destinos y se han dejado seducir por la calidad, la creatividad y la cálida hospitalidad que ofrecen aquí los restaurantes de primer nivel”.

Durante la ceremonia que se celebró en el Arenas Studios, del barrio de La Boca, Poullenec destacó que “el número y diversidad de establecimientos encontrados demuestran claramente cómo Argentina se ha consolidado como un destino gastronómico global digno de ser descubierto”.

Otras de las categorías de la Guía Michelin es la Bib Gourmand, que reconoce a los restaurantes que se destacan por su excelente relación calidad-precio.

En ese segmento los premiados fueron todos de Capital Federal: Bis Bistró (también de Gonzalo Aramburu), Reliquia, Anafe, República del Fuego, Caseros, Mengano y La Alacena Trattoria.

Ganador

Aramburu es uno de los restaurantes más prestigiosos de la escena gastronómica porteña. Desde 2007, cuando abrió sus puertas en Constitución, trabaja con un menú estacional de pasos que lo transformó en un clásico porteño. El precio promedio para comer en allí es de 120 mil pesos los 18 pasos con maridaje de vinos incluido.

Esta semana Gonzalo Aramburu ya había tenido otro importante reconocimiento: se convirtió en el primer cocinero de un restaurante argentino en entrar en la lista The Best Chef que elige los cien mejores cocineros del mundo.

La Guía Michelin 2024 estará disponible en la Argentina en formato digital y con acceso gratuito.

En el mundo, son unos 40 los países que recorren los inspectores de la Guía Michelin. Pero hasta ahora solo tres pertenecían al continente americano: Estados Unidos, México y Brasil (solo en San Pablo y Río de Janeiro). La inclusión de Buenos Aires y Mendoza dejó afuera a Ushuaia, que también había sido evaluada pero no calificó para ingresar.

Hasta ahora, todos los chefs argentinos con estrellas Michelin se encontraban en el exterior: Mauro Colagrecoe suma tres estrellas con Mirazur (Mentón, Francia) y una por Ceto (Roquebrune-Cap-Martin, Francia).

A él le siguen Paulo Airaudo, que tiene dos por Amelia (San Sebastián, España), y tuvo dos por Da Terra (Londres, Inglaterra) y una en La Bottega (Ginebra, Suiza).

Agustín Balbi, a solo 7 meses de abrir Ando (Hong Kong) obtuvo una, y la dupla integrada por Germán Carrizo y Carito Lourenco, obtuvo una estrella con Fierro (Valencia, España).

Gonzalo Aramburu se forjó en cocinas de Miami, Nueva York y San Sebastián (España).

“Trabajé en lugares de estrellas Michelin, porque siempre supe que quería apuntar a eso. Soy muy exigente, especialmente conmigo mismo y apunté a hacer lo mejor. Igual, fui un loco por aquella época que abrí el restaurante, pensaba que podía con todo”, declaró Gonzalo Aramburu al diario La Nación.

“Estamos viviendo un gran nivel de la gastronomía argentina (...) Están quienes te dirán que no, pero para mí los premios sí sirven y a mí sí me interesan. Para mí los reconocimientos sirven. Me permiten ver dónde estoy parado”, agregó el chef.

“Estamos en Argentina y somos la combinación de muchas cosas. A veces tomamos cosas de la cocina europea, otras de la americana y a veces vas a ver que nos inspiramos y tenemos cosas de la asiática. Es cocina argentina contemporánea, somos un país de inmigrantes”.

También opinó que “está bien que nos sigan reconociendo por nuestra carne y por el malbec, que son muy buenos, y que, además, nosotros tengamos muchas otras cosas que ofrecer”.