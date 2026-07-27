Anmat prohíbe una marca de productos de limpieza

Los productos domisanitarios no se encontraban registrados correctamente ante el organismo y fueron considerados ilegales

Anmat inhabilitó la venta, publicidad y distribución en todo el territorio nacional de varios productos de limpieza de una marca

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución de una marca de productos de limpieza. La medida rige dentro de la totalidad del territorio nacional y plataformas de venta electrónica e incluye todos los lotes de todos los productos de la marca.

La prohibición de la marca de domisanitarios se hizo oficial a partir de la Disposición 250/2026 . Los productos de la marca se comercializaban sin registro ante la Administración Nacional. Entre ellos se encontraba cloro para piscinas, lavandina concentrada, desinfectantes, limpiadores y productos para el acabado de superficies, entre otros.

A partir de una investigación, se detectó que no existía un establecimiento habilitado responsable de su elaboración o comercialización. Tampoco fue posible identificar a la persona física o jurídica responsable de los productos comercializados.

Al no conocer las condiciones de elaboración y distribución de los productos, Anmat no puede garantizar que estos cumplan con las condiciones de seguridad, calidad y eficacia correspondientes . Por esto, definió su prohibición para evitar la exposición de la población a cualquier riesgo posible.

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Los productos de limpieza prohibidos por Anmat

La nueva prohibición de Anmat alcanza los productos de la marca "Clorquim". Esta disposición alcanza todos los lotes de todos los productos de la marca.

Hasta tanto se encuentren debidamente regularizados, estos productos no podrán ser comercializados. Por su parte, quienes hayan adquirido alguno de estos productos debe abstenerse de utilizarlos.