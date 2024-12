Recorte en la entrega de medicamentos gratuitos en Pami: quejas de jubilados rosarinos

Susana Glen, de Alerta Jubilados Rosario , advirtió este martes que lo único concreto que se sabe es que “los que ganen más de esa suma de dinero tienen que pagar los medicamentos. Nadie es rico cobrando 388 mil pesos por mes y la medida del gobierno es excluyente. Tiene un montón de requisitos. Hay un montón de circunstancias que hacen que no tengan la gratuidad del medicamento. Con un ingreso de 388 mil pesos no se puede vivir y comprar medicamentos”.

En declaraciones a LT8, Glen subrayó que “si ya antes de esta resolución, los jubilados iban a las farmacias y dejaban los medicamentos o compraban nada más que un blister de pastillas, ahora directamente no podrán comprar nada. Creo que esto es parte de un genocidio, el impacto es muy grande". Lamentó: "A este gobierno no le interesan los jubilados ni su bienestar, en absoluto. Si un jubilado no puede comprar un medicamento para la presión, ¿qué sucederá? El jubilado tendrá un ACV si no toma su medicación. El deterioro de la salud es grande”.

“El Frente de Jubilados en Lucha seguramente tomará alguna medida de protesta. Se está analizando eso porque el impacto es muy fuerte”, subrayó Glen, quien anticipó a modo de visibilizar el malestar de los jubilados que el 23 de diciembre se realizará el tradicional brindis previo a la Navidad “con agua y pan” en el cruce de las peatonales. “Allí estarán los jubilados con el apoyo de muchas otras organizaciones”.

En cuanto a dichos recientes del presidente Javier Milei en el sentido de que las actuales jubilaciones subieron por encima de la inflación y que en función del dólar los haberes están mejor que hace un año, Glen respondió: “Vivir cuesta mucho más en dólares todavía. La jubilación subió, pero no llega a cubrir el costo de una canasta de artículos básicos. Hay muchos jubilados que están viviendo mal, se alimentan mal, con mucha angustia y estas medidas gubernamentales que se anuncian hacen quese viva peor”.

“Todos los jubilados sentimos mucha angustia. Sabemos que se nos tienen en cuenta. A esta altura tendríamos que llevar una vida digna, y no la tendremos nunca. Al contrario, se nos está acortando la vida. Si se vive con angustia, se vive mal y se acorta la vida. Si tengo que mirar para atrás, estamos cada vez peor. Con el gobierno anterior teníamos un vademécum con medicamentos gratuitos que permitían cubrir la salud y si vamos hacia más atrás, el Pami proporcionaba viajes gratis, una semana de vacaciones a Chapadmalal o Córdoba gratis y lo cubría Pami. Hoy, eso es impensable. Encima no tenés medicamentos y te complican la vida cada vez más. La jubilación puede subir en dólares, pero vivir cuesta muchísimo más”.