La Capital | Información General | bebidas

Piden que se prohíba la venta de bebidas energizantes a menores de edad en toda la provincia

El senador Ciro Seisas presentó un proyecto de ley en la cámara alta provincial, que prohíbe la venta, expendio, suministro y entrega gratuita de bebidas energizantes

11 de junio 2026 · 17:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Piden que se prohíba la venta de bebidas energizantes a menores de edad en toda la provincia

El senador Ciro Seisas, del bloque Unidos por Santa Fe, presentó un proyecto de ley en la cámara alta provincial, que prohíbe la venta, expendio, suministro y entrega gratuita de bebidas energizantes a personas menores de edad en toda la provincia.

"Hay que hacerse una pregunta de puro sentido común: ¿le darías a tu hijo de 12 o 13 años cinco o seis tazas de café antes de ir a la escuela? La respuesta es un no rotundo. Pero hoy en Santa Fe cualquier chico puede entrar a un kiosco y comprar una lata de energizante sin que nadie le diga nada. Eso es exactamente lo que cambia con esta ley", señaló Seisas.

Según datos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), la edad promedio en la que los adolescentes empiezan a consumir energizantes es los 13 años, el consumo en menores de 14 años creció un 120% en los últimos diez años, y el 74,9% de los menores de 18 que los consumen lo hacen mezclados con alcohol. Una lata de energizante puede contener entre 80 y 160 miligramos de cafeína — el equivalente a varias tazas de café — con efectos documentados sobre el sistema cardiovascular, el sueño, la ansiedad y el metabolismo en organismos en desarrollo.

"No venimos a prohibirle nada a los adultos. Venimos a proteger a los que todavía no pueden protegerse solos. Regular lo que le hace daño a nuestros chicos no es limitar la libertad, es garantizar su derecho a crecer sanos", afirmó el legislador.

>>Leer más: Las bebidas energizantes atrapan cada vez más a los adolescentes

La ley tiene tres pilares. Primero, prohibición total de venta a menores en cualquier modalidad: kioscos, supermercados, locales bailables, eventos deportivos masivos, máquinas expendedoras y delivery. Segundo, escuelas libres de energizantes: queda prohibida la venta en buffets, cantinas y kioscos escolares, incluso en actividades que se realicen fuera del establecimiento. Tercero, freno al marketing dirigido a jóvenes: se prohíbe toda publicidad que utilice personajes animados, lenguaje juvenil, referencias a videojuegos o deportes extremos, o que se difunda en plataformas cuya audiencia mayoritaria sean menores.

Las sanciones van desde multas hasta la clausura temporaria del local por hasta 30 días, duplicándose en caso de reincidencia. Lo recaudado por multas se destinará exclusivamente al financiamiento de campañas de prevención y concientización.

"Esta ley forma parte de una línea de trabajo que venimos sosteniendo desde que asumimos: construir entornos seguros para las infancias y adolescencias de nuestra provincia. Lo hicimos con las bolsas de nicotina, con ludopatía, con los vapers electrónicos y con la Ley Ema contra el acoso digital, que hoy tiene media sanción y esperamos aprobar pronto. Cuidar a nuestros pibes hoy es asegurar el futuro de Santa Fe", cerró Seisas.

Noticias relacionadas
El conflicto en las universidades llegó a una instancia clave en el acuerdo con el gobierno.

Rectores de universidades nacionales advierten que el aumento salarial no es "definitorio"

Secado arcoiris es el truco japones para secar la ropa en los interiores y sortear la humedad

Humedad: cómo secar la ropa con la milenaria técnica "arco iris" de los japoneses

quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el siempre sale

Quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el Siempre Sale

el papa conmemoro la muerte de gaudi con una misa en la sagrada familia

El Papa conmemoró la muerte de Gaudí con una misa en la Sagrada Familia

Ver comentarios

Las más leídas

Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Newells: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Newell's: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Lo último

Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados

Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados

Las pymes reclaman alivio fiscal: solicitaron suspender embargos y bajar sanciones

Las pymes reclaman alivio fiscal: solicitaron suspender embargos y bajar sanciones

Tras presentar su polémica declaración jurada, Adorni anunció que expondrá en el Senado en julio

Tras presentar su polémica declaración jurada, Adorni anunció que expondrá en el Senado en julio

Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara

La víctima había pactado una operación ilegal en avenida Pellegrini y Brasil y fue atacada dentro de su auto, delante de su hermana. El acusado fue imputado por intento de homicidio y quedó en prisión preventiva.
Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara
Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario

Murió Pablo Andrés Cribioli, una voz histórica del periodismo rosarino y exconcejal de la ciudad
La Ciudad

Murió Pablo Andrés Cribioli, una voz histórica del periodismo rosarino y exconcejal de la ciudad

Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados
Policiales

Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados

Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos
Policiales

Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos

Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Newells: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Newell's: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Humedad: cómo secar la ropa con la milenaria técnica arco iris de los japoneses

Humedad: cómo secar la ropa con la milenaria técnica "arco iris" de los japoneses

Ovación
En Central hay un puesto que figura entre las prioridades en la búsqueda de refuerzos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central hay un puesto que figura entre las prioridades en la búsqueda de refuerzos

En Central hay un puesto que figura entre las prioridades en la búsqueda de refuerzos

En Central hay un puesto que figura entre las prioridades en la búsqueda de refuerzos

Se acabó el misterio: Marcos Senesi será el jugador número 26 de Argentina en el Mundial 2026

Se acabó el misterio: Marcos Senesi será el jugador número 26 de Argentina en el Mundial 2026

Un ex-Newells será el nuevo director técnico de un grande del país: solo falta el anuncio oficial

Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país: solo falta el anuncio oficial

Policiales
Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados
Policiales

Ordenó un crimen desde la cárcel mediante un smartwatch: el sicario falló y ambos fueron imputados

Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara

Fue a vender un celular y municiones: terminó baleado bajo el viaducto Che Guevara

Baigorria: cayó banda narco y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich

Baigorria: cayó banda narco y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich

Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos

Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos

La Ciudad
Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reabrió la alerta por la suba de casos en Rosario

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reabrió la alerta por la suba de casos en Rosario

Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario

Día de la Bandera: crecen las chances de que Milei encabece el acto en Rosario

Sodita inaugura su nuevo local en Rosario y con propuesta especial para el Mundial junto a Brindis TV

Sodita inaugura su nuevo local en Rosario y con propuesta especial para el Mundial junto a Brindis TV

Murió Pablo Andrés Cribioli, una voz histórica del periodismo rosarino y exconcejal de la ciudad

Murió Pablo Andrés Cribioli, una voz histórica del periodismo rosarino y exconcejal de la ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas
La ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año
La Ciudad

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Ley electoral: Unidos se toma su tiempo para pulir los acuerdos internos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley electoral: Unidos se toma su tiempo para pulir los acuerdos internos

Las reacciones cruzadas de Milei y Villarruel tras la declaración jurada de Adorni
Política

Las reacciones cruzadas de Milei y Villarruel tras la declaración jurada de Adorni

La contradicción de Adorni por su patrimonio: de está todo declarado a ahorramos en negro
Política

La contradicción de Adorni por su patrimonio: de "está todo declarado" a "ahorramos en negro"

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos
La Ciudad

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos

El tiempo en Rosario: jueves otra vez con neblina y un poco menos de nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves otra vez con neblina y un poco menos de nubes

Ahorramos en negro, como todos: Adorni presentó su declaración jurada
Política

"Ahorramos en negro, como todos": Adorni presentó su declaración jurada

Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a jóvenes estudiantes

Por Matías Petisce
La Ciudad

Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a jóvenes estudiantes

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario
Policiales

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país
Ovación

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país

Quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el Siempre Sale

Cartelera económica: el sector ganadero se reúne en Rosario
Economía

Cartelera económica: el sector ganadero se reúne en Rosario

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron
Política

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados
La Región

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado
Policiales

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Cómo juega Zaracho, el primer refuerzo de Central, según la óptica de la prensa paraguaya

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo juega Zaracho, el primer refuerzo de Central, según la óptica de la prensa paraguaya

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Por Hernán Cabrera
Ovación

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

La inflación de los trabajadores desaceleró al 2 por ciento en mayo
Economía

La "inflación de los trabajadores" desaceleró al 2 por ciento en mayo

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación
La Ciudad

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación