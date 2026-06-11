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Cómo sacar manchas de humedad en las paredes: la técnica alemana definitiva

La humedad se hace sentir y muchos hogares sufren las clásicas manchas en techos y paredes. Un truco alemán promete solucionarlo

11 de junio 2026 · 16:05hs
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La humedad en construcciones es un problema común

La humedad en construcciones es un problema común, especialmente en Rosario

En los últimos días, Rosario atravesó jornadas con altos niveles de humedad, una sensación que no solo volvió más pesado el día a día de los rosarinos, sino que también encendió la preocupación dentro de los hogares. Es que, además de las molestias cotidianas, el exceso de humedad puede provocar la aparición de moho y manchas en las paredes, uno de los problemas más frecuentes durante esta época del año.

Por este motivo, los rosarinos están en búsqueda de los mejores trucos para evitar la aparición de cualquier tipo de mancha de humedad. Aunque existen una gran variedad de soluciones y productos químicos, en el último tiempo se hizo muy popular un sencillo truco que promete lidiar con este gran problema. Se trata de una técnica alemana que es furor, conocida como Stoßlüften o “ventilación de choque”.

>>Leer más: Blotting suma innovación para combatir la humedad y quiere hacerse fuerte en Rosario

¿En qué consiste la técnica alemana para eliminar la humedad?

En Alemania, una de las estrategias más efectivas para reducir la humedad en el hogar es Stoßlüften. Esta técnica consiste en abrir las ventanas durante intervalos cortos, de 5 a 10 minutos, varias veces al día, especialmente por la mañana y por la noche.

El objetivo es renovar rápidamente el aire cálido interior del hogar, reemplazándolo por el aire frío y seco del exterior. Al cerrar las ventanas después de la ventilación, la temperatura interior baja ligeramente y la humedad se reduce.

Una receta fácil y rápida para eliminar la humedad

Además de asegurar una buena ventilación, existen métodos caseros para eliminar las manchas de humedad y moho de manera efectiva y sin recurrir a productos químicos agresivos. Una solución sencilla y accesible consiste en combinar dos ingredientes que la mayoría posee en su hogar: vinagre blanco y bicarbonato de sodio.

En caso de tener dichos ingredientes, se deben seguir los siguientes pasos:

  • Mezclar partes iguales de vinagre blanco y bicarbonato de sodio hasta obtener una pasta.
  • Extender la mezcla sobre la zona con humedad y mantenerlo durante unos 15 ó 20 minutos.
  • Retirar la mezcla con un paño húmedo.

Para prevenir la reaparición de la humedad o el moho es recomendable reparar filtraciones, mantener los espacios secos y ventilar constantemente el espacio.

>> Leer más: El santafesino que descubrió la mejor fórmula para absorber la humedad

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