Quien es Quique Felman, el periodista argentino detenido en Miami y acusado de lavado de activos

Conocido por su trabajo en TyC Sports y su estilo histriónico, Felman apareció en el apartado de policiales y sorprendió a todos

14 de febrero 2026 · 17:57hs
El periodista Quique Felman cubrió el mundial de fútbol de Qatar 2022

El periodista Quique Felman cubrió el mundial de fútbol de Qatar 2022

Enrique “Quique” Felman es una de las caras más conocidas de la pantalla de TyC Sports, la señal deportiva que irrumpió en los 90 y lideró durante años. Este viernes, el periodista fue noticia por ser detenido por la policía de Miami, tras quedar involucrado en una causa por lavado de activos.

Felman viajó a Estados Unidos, precisamente a Miami, para disfrutar del cumpleaños de 15 de su hija menor. Lo que no esperaba es ser detenido por la policía de Florida debido a estar involucrado en una causa de lavado de activos, en las que está involucrado un casino de Las Vegas y otro argentino, identificado como Maxi Palermo.

Según las noticias que llegan desde el entorno de Felman, el periodista recuperaría la libertad tras abonar una fianza de 130 mil dólares. Así podría regresar a Argentina y continuar con el proceso judicial en libertad.

El Tribunal de Nevada lleva adelante la investigación contra Felman y varios argentinos más por lavado de activos. Particularmente al periodista de TyC Sports se lo acusa de emisión o paso de cheque con intención de defraudar (específicamente por un valor de $1200 dólares o superior) y robo (Theft) por un valor de $100.000 dólares o superior.

De estrella de TyC Sports a detenido en Miami

Enrique Felman hace más de 20 años que trabaja para la señal deportiva TyC Sports, el canal que supo ser líder y hoy batalla para recuperar el protagonismo que Disney (con ESPN y Fox Sports) se quedó. El periodista cubrió Copa América, Mundiales y eventos deportivos de masiva convocatoria.

Felman fue protagonista de uno de los éxitos de TyC Sports como Libero. Oficiaba de movilero estrella y visitaba todos los días a una figura distinta del fútbol argentino. Hasta llegó a entrevista a Rolando “El Flaco” Schiavi en Rosario cuando era referente de Newell’s.

Además, pasó por ciclos como Tiempo Extra, a la medianoche de la señala deportiva, y realizaba móviles para Sportia, el noticiero de la señala deportiva. También participó en Hay Equipo, el programa que periodistas enfrentaban a exjugadores y otros personajes del deporte.

Por otro lado, Felman fue parte de Telefé durante varios años, destacandose por su participación en AM, el programa que conducía Leo Montero y Verónica Lozano.

En redes sociales suma casi 300 mil seguidores y suele compartir parte de su trabajo, su vida en familia y hasta publicidades. Su estilo histriónico, amigable y su particular voz llevan a que sea un personaje rápidamente reconocido y asociado a TyC Sports. Actualmente forma parte del noticiero de TyC Sports como movilero principal.

Quique Felman pagó U$S 130 mil de fianza para ser liberado

La noticia de la detención en Estados Unidos de Enrique “Quique” Felman cayó como bomba en Argentina. El periodista, recordado por sus trabajos en TyC Sports, fue detenido el 1º de febrero por presunto lavado de activos. En las últimas horas, recuperó su libertad y viajará a Argentina, aunque seguirá implicado en las investigaciones de la justicia de Nevada.

A Felman se lo involucra en una red que contrataba jugadores de fútbol y famosos para realizar presencia en el casino Resorts World Las Vegas, pero en el lugar le imponían condiciones como apostar junto a otras personas o no usar dinero propio. Tampoco podían tomar alcohol.

El rol del periodista era convocar a jugadores. Gracias a sus años en la pantalla de TyC Sports, una de las señales deportivas más importantes del país, logró entablar contactos con varios deportistas a los que le ofrecía viajar a Las Vegas con todo pago y realizar la presencia en el casino.

La Justicia de Estados Unidos había emitido el pedido de captura para Felman el 15 de enero, que cayó detenido cuando intentó ingresar a Miami el 1º de febrero. El periodista había viajado al país del Norte de América para festejar los 15 años de su hija menor.

Pasó 13 días preso en un centro de detención primario en Miami hasta que recuperó su libertad. La próxima semana tenía que viajar a Nevada para enfrentarse a la Justicia, pero el abogado logró un acuerdo con la Justicia estadounidense y sólo tuvo que pagar unos 130 mil dólares para quedar libre temporalmente.

Cómo operaba la red de Quique Felman en Estados Unidos

Los promotores del casino, la investigación tiene identificado a uno como Maxi Palermo, contrataban a periodistas deportivos. Los trabajadores de los medios ganarían un extra por cada atleta reclutado para vivir la experiencia en Las Vegas.

Ya en “la ciudad del pecado”, los deportistas, en su mayoría futbolistas, recibían entre 3 mil y 5 mil dólares para apostar. Al momento de enfrentar a la justicia de Estados Unidos, Palermo mencionó que trabaja junto a Felman y otros argentinos.

Según el entorno de Felman, según consignó La Nación, fue Palermo el que quedó debiendo dinero al casino.

El Tribunal de Justicia de Nevada imputó a Felman por dos delitos graves: Emisión o paso de cheque con intención de defraudar (específicamente por un valor de $1200 dólares o superior) y robo (Theft) por un valor de $100.000 dólares o superior.

El caso en Florida se tramita bajo el expediente F26002188 ante el juez Andrea Ricker Wolfson. El 17 de febrero, Felman tiene programada una audiencia clave para determinar los pasos a seguir en la investigación que aún lo involucra, y que lo mantiene bajo la lupa de las autoridades estadounidenses, en un caso que sigue develando complejidades.

