La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad: "Es un legado para nuestros hijos"

La madre del joven santafesino que fue asesinado celebró la sanción de la Ley Penal Juvenil, que obtuvo media sanción en Diputados este jueves

La madre de Jeremías Monzón vivó la votación del nuevo Régimen Penal Juvenil desde un palco en Diputados

El oficialismo se anotó otra victoria este jueves en Diputados. Con 149 votos a favor y 100 en contra, La Libertad Avanza obtuvo la media sanción de la Ley Penal Juvenil en la Cámara baja. Entre los puntos más importantes de la norma, resalta la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años . Romina Monzón, madre de Jeremías Monzón , el chico de 15 años que fue asesinado en Santa Fe el pasado mes de diciembre, presenció la votación del proyecto desde uno de los palcos del Congreso y celebró su aprobación.

"La ley no es retroactiva, así que los asesinos de mis hijos (que tienen 14 años) van a seguir libres, no cambia su situación procesal", explicó Romina, mamá de Jeremías Monzón, en conversación con A24 y agregó: "Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando".

“Con la ley actual se resguarda a los homicidas; el Estado les garantiza todo: abogados, comida, traslados y hasta escolaridad, como es el caso de los asesinos de Jeremías”, afirmó Romina, y sumó: “La ley actual no se enfoca en las víctimas, hay desidia del Estado”

Además, la mujer expresó que presenció la votación de la ley en uno de los palcos de Diputados, acompañada por otras madres que perdieron a sus hijos en situaciones similares. Romina afirmó que, para votar en contra, muchos legisladores aseguraron que la cantidad de menores que comenten crímenes graves representa un "número insignificante": "Ese número insignificante es la vida de mi hijo, y de tantas familias. Y son datos insignificantes porque (a los homicidas), no les quedan registros penales. Entran a las comisarias y salen".

"No son chicos, son asesinos. Sabían lo que estaba haciendo. Lo torturaron (a Jeremías) con premeditación” , cerró la madre de Jeremías Monzón, en conversación con la prensa.

La sanción de la ley en Diputados

La Cámara de Diputados de la Nación dio este jueves media sanción al proyecto de ley presentado por el oficialismo que crea un Régimen Penal Juvenil y que, como punto central, reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La iniciativa impulsada por Patricia Bullrich cosechó 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. El PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal y Por Santa Cruz votaron junto con los libertarios. El peronismo logró mantenerse unido para rechazar la iniciativa al momento de la votación en general.

El proyecto no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.

Además, establece una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.

El homicidio de Jeremías Monzón

El asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años hallado muerto en diciembre de 2025 en un galpón abandonado de la ciudad de Santa Fe, ha conmocionado al país debido a la brutalidad del ataque y a la edad de los implicados.

El joven fue víctima de una emboscada en la que recibió más de 20 puñaladas, crimen que fue presuntamente instigado por una adolescente de 16 años (quien ordenó el ataque para obtener claves de un celular) y ejecutado en coautoría con otros dos menores de 14 y 15 años, llegando incluso a circular un video del hecho en redes sociales.

El caso reabrió un intenso debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad, ya que los principales acusados son adolescentes considerados no punibles por la ley vigente, mientras que la investigación se extendió con la detención de la madre de la joven instigadora, por su presunta participación en el encubrimiento del homicidio.

