El abogado de Cristina, sobre la restitución de la pensión a la expresidenta: "Se hizo justicia"

El defensor de la expresidenta explicó que la restitución de la pensión de Nestor Kirchner no interviene con la ejecucción penal de la condena de Cristina

13 de febrero 2026 · 10:04hs
Cristina Kirchner junto a su abogado defensro

Cristina Kirchner junto a su abogado defensro, Gregorio Dalbón

Esta vez, una decisión de la Justicia le dio la derecha a Cristina Fernández de Kirchner. Este jueves la Cámara Federal de la Seguridad Social dejó sin efecto la resolución que había dado de baja la pensión no contributiva de la expresidenta por el fallecimiento de su esposo -y exmandatario- Néstor Kirchner. Entonces, tras el fallo, la presidenta del PJ volverá a cobrar dicha pensión. Su abogado, Gregorio Dalbón, festejó la noticia: "Se hizo justicia", expresó en un posteo en redes sociales.

En particular, el cobro se había dado de bajo en noviembre de 2024, y, en aquel momento, rondaba los 8 millones de pesos mensuales. Ahora, la Justicia determinó la restitución de la pensión a la expresidenta. "Este fallo no resuelve el fondo, pero envía un mensaje claro: los derechos no se cancelan por estigmatización ni por ejemplificación política. La legalidad empieza a imponerse sobre la arbitrariedad", agregó Dalbón, abogado defensor de Cristina Kirchner, en su posteo en X.

"Durante años hemos visto cómo, cuando se trata de Cristina algunas decisiones parecen estar atravesadas más por el clima político que por el rigor jurídico. Esa hostilidad persistente —judicial, mediática y muchas veces con sesgo de género— termina erosionando la institucionalidad", siguió el magistrado.

Además, Dalbón explicó que la restitución de la pensión no tiene ingerencia alguna con el plano penal y la condena que cumple la expresidenta: "También es relevante que la Cámara haya precisado que esta decisión no interfiere con la ejecución penal. Son planos distintos. El derecho previsional no se convierte automáticamente en pena accesoria por voluntad administrativa", detalló el abogado.

La decisión de la Justicia

La Justicia resolvió admitir el recurso presentado por la expresidenta Cristina Kirchner y dispuso la suspensión parcial de la resolución mediante la cual la Anses había dado de baja sus beneficios previsionales de privilegio en noviembre de 2024. La medida alcanza específicamente a la pensión por fallecimiento de Néstor Kirchner, que deberá ser restituida de manera provisoria mientras se sustancia el juicio principal.

La resolución fue tomada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social y determina que el organismo previsional deberá reanudar el pago mensual correspondiente a ese beneficio, aunque la decisión no implica la reposición automática de la jubilación vitalicia como expresidenta, que continuará suspendida.

A pesar de la decisión, desde el Ministerio de Capital Humano aseguraron que apelarán la decisión de la Justicia.

Los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini declararon “formalmente admisible el recurso” y ordenaron “suspender los efectos de la resolución 2024-1092-ANSES, en relación al beneficio derivado del fallecimiento de quien en vida fuera su esposo, mientras dure la sustanciación del presente juicio”.

El tribunal consideró que la Anses no podía dar de baja la pensión, sino eventualmente suspenderla, y sostuvo que fue improcedente eliminar ambos beneficios bajo argumentos vinculados a “cuestiones de honor”.

En cambio, la Cámara avaló la quita de la asignación vitalicia como presidenta, al entender que la condena judicial en la causa Vialidad habilitó esa decisión.

La postura del gobierno

Desde el Ministerio de Capital Humano, del cual depende Anses, confirmaron que la decisión será apelada mediante la interposición de un recurso extraordinario federal.

Por ahora, Kirchner volverá a percibir provisoriamente la pensión como viuda de Néstor Kirchner, beneficio que hace dos años rondaba los $8 millones, aunque no recuperará la jubilación como expresidenta mientras se mantenga vigente la condena judicial.

