Liga Femenina de Básquet: Náutico cayó ante Chañares y este sábado enfrenta a Bochas

Náutico perdió como visitante por 94 a 70 frente a Chañares de James Craik y este sábado desde las 20.30 juega ante Bochas en Colonia Caroya.

Náutico cayó este viernes de visitante en la Liga Femenina de Básquet frente al líder invicto Chañares de James Craik por 94 a 70 y este sábado a partir de las 20.30 tendrá revancha en Colonia Caroya ante Bochas en una nueva fecha de Conferencia Norte.

Desde el inicio, el conjunto local marcó el ritmo del juego. Con un primer cuarto sólido (26-17) y un segundo período de alto vuelo ofensivo (28-15), Chañares se fue al descanso largo con una ventaja clara, apoyado en una defensa firme y transiciones rápidas que descolocaron a la visita.

En el complemento, Chañares administró la ventaja con inteligencia (22-20 y 18-18 en los últimos cuartos).

Lucia Juárez y una actuación histórica en la Liga Femenina de Básquet

La gran figura de la noche fue Lucía Juárez, quien tuvo una actuación histórica. La chica de Chañares convirtió 31 puntos, bajó 6 rebotes y sumó 2 recuperos, alcanzando una valoración de 18. Además, dejó su nombre en la liga al marcar un récord histórico de 9 triples, una performance memorable que levantó al público y marcó el pulso del partido.

También fueron claves en el andamiaje colectivo Stefania Lucero, Janet, Marilina Banegas y Vázquez Maitena, aportando intensidad, puntos importantes y solidez en ambos costados de la cancha para sostener la diferencia durante todo el juego.

Por el lado de Náutico Sportivo Avellaneda, la jugadora más destacada fue Morell Milagros con una planilla de 18 puntos y 8 rebotes, logrando una valoración de 21, siendo la referencia ofensiva de su equipo.