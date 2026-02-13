Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda con la contratista

La firma a cargo de la rehabilitación suma certificados de obra impagos desde octubre. Incertidumbre por la finalización para el próximo Día de la Bandera

Monumento a la Bandera, ¿hacia su refacción definitiva? Las obras estaban por concretarse para el Día de la Bandera, pero ahora todo está en dudas.

Cuando todos suponían que las obras para recuperar integralmente el Monumento a la Bandera llegarían a completarse sin problemas para el próximo 20 de Junio , la incertidumbre volvió a apoderarse del emblema de la ciudad. Nación acumuló deudas con el contratista de la obra por más de 1.400 millones de pesos y no abonó los certificados correspondientes a octubre, noviembre y diciembre, a lo que ya se sumaría enero de de este año. De esta forma, los plazos para dejar a nuevo fachadas, estructuras, la fuente y Sala de las Banderas quedan en un cono de sombras . "¿Se volverá a frenar el proyecto?, ¿se llega a finalizar pare el próximo 20 de Junio?", preguntó este diario: "Aún no lo sabemos, pero preocupa mucho el monto de lo que se adeuda", contestaron fuentes de la empresa a cargo de los trabajos.

Dyscon, a cargo del contrato para la refacción final del Monumento a la Bandera, tomó contacto con autoridades del gobierno nacional para conocer detalles de cómo se achicaría la deuda que hasta el momento supera a los 1.400 millones de pesos. "No se pagó nada", confirmó una fuente consultada por La Capital. El impasse en el pago de los certificados producirá un nuevo stress financiero en la firma. Más aún cuando se está encarando la rehabilitación de lugares estratégicos en el proyecto, como la fuente de agua ubicada en la proa bajo la torre principal, y la colocación del nuevo ascensor.

Hace un mes, se había encarado una nueva etapa de restauración y puesta en la Sala de Honor de las Banderas de América que quedó vedada al público por unos 120 días. A la par, siguen los trabajos de recuperación en la torre principal y los miradores adyacentes.

En la sala de las banderas se está instalando el sistema de ambientación y climatización, se están reemplazando las vitrinas por materiales con mayor nivel de seguridad y se dio comienzo a la restauración de marcos que sostienen cada una de las banderas del continente, junto a la renovación del sistema de iluminación para darle mejor visualización y amplitud al espacio ubicado sobre calle Santa Fe.

En la torre principal _inhabilitada para el acceso al público por las obras_ está previsto que se coloque el nuevo ascensor, y el refuerzo en las rejas de los miradores, además de mejoras en las aberturas en un sector estratégico que resulta más visitado.

Las autoridades remarcaron que las obras permitirán preservar el valor histórico y simbólico del Monumento Nacional a la Bandera, al tiempo que mejorarán la seguridad, la accesibilidad y el confort para rosarinos y turistas que recorran uno de los espacios más emblemáticos del país.

La novela de los plazos truncos

La idea de erigir un homenaje a la bandera se remonta a 1872, cuando el vecino Nicolás Grondona propuso levantar monolitos en Rosario y en la isla El Espinillo, en recuerdo de las baterías de Manuel Belgrano. Aquella iniciativa no prosperó y hubo que esperar más de 25 años para que el proyecto volviera a tomar impulso. En 1939 se lanzó el concurso definitivo. Diseñado por los arquitectos Angel Guido y Alejandro Bustillo el Monumento quedó signada desde su génesis por los tiempos demorados. La obra fue oficialmente inaugurada en 1957, es decir 14 años de comenzada su construcción. Sesenta años después la historia se repitió con una cronología de anuncios fallidos, plazos truncos y proyectos que nunca se concretaron en su totalidad.

En los últimos casi doce años, distintos gobiernos nacionales anunciaron proyectos para recuperar el Monumento. El 20 de Junio de 2015, a poco de finalizar su segundo mandato como presidenta, Cristina Fernández de Kirchner había prometido que financiaría la restauración integral y puesta en valor que incluía la reparación de la fachada exterior y la concreción de la Sala de las Provincias, algo que nunca sucedió.

En junio de 2016, el gobierno del expresidente Mauricio Macri firmó un convenio de cooperación con la Municipalidad para poner en marcha las obras de remodelación pendientes, pero finalmente todo quedó a mitad camino. Se licitó en agosto de ese año; luego, en marzo de 2017, se hicieron algunos trabajos en las placas de mármol, pero al otro año todo se interrumpió por falta de fondos con un 30 por ciento hecho de lo proyectado.

En marzo de 2018, el Monumento ya lucía más claro porque se estaban llevando adelante tareas de hidrolavado y limpieza. Ese mes, el gobierno nacional prometió fondos para terminar las tareas. Nunca se finalizaron.

En febrero de 2020, el expresidente Alberto Fernández se comprometió a que Nación financiaría la obra de restauración y eso se reforzó dos meses después: nunca se llamó a licitación.

Acuerdo Nación-Santa Fe

A mediados de 2024, el gobernador Maximiliano Pullaro y el exjefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, acordaron que se retomaban las obras y se iban a financiar desde el gobierno nacional. El parate se extendió todo el 2024. Y hace un año las obras se retomaron con un plazo definitivo de finalización para el próximo 20 de Junio. El proyecto ya arrastra al menos un año de demoras y tenía pendientes unos cinco meses más.

Mientras tanto, la obra, por el efecto inflacionario, cambió varias veces su presupuesto. En 2024 había que desembolsar unos 3.500 millones de pesos para dejar el Monumento a nuevo. En el presupuesto prorrogado con valores de 2022, las partidas para avanzar rondaban los 545 millones de pesos. Hoy la cifra supera con creces estas estimaciones.

Hasta el momento toda la etapa II de recuperación presenta un avance de más del 70 por ciento y establecía el Día de la Bandera 2026 como línea de llegada. "Si se sigue con este ritmo y sin discontinuidades en los certificados, llegamos sin problemas. Hoy el gobierno nacional está al día", habían afirmado desde la concesionaria Dyscon hace tan solo 4 meses. Pero este jueves, todo se volvió a derrumbar con las imprecisiones en los compromisos de pago por parte de Nación y desde octubre sin haber recibido un peso para certificar los pasos del proyecto.

Tanto el Ministerio de Obras Públicas santafesino como autoridades locales quedaron este jueves por la tarde al tanto de la situación. En la Casa Gris se esperan hacer gestiones para que se vuelvan a girar los pagos, ya que existe un acuerdo firmado entre ambas partes que debería ser honrado.