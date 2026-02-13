La Capital | Información General | viernes

El 2026 tendrá tres viernes 13: por qué se relaciona esta fecha con la mala suerte

Este año tiene un calendario atípico con una coincidencia que preocupa a los supersticiosos. Cómo se llama la fobia a este día y el origen de esta creencia

13 de febrero 2026 · 14:29hs
El calendario para el 2026 registrará un dato que inquieta a los supersticiosos: tendrá tres viernes 13. La combinación se repetirá en febrero, marzo y noviembre, un fenómeno que no ocurre todos los años y que depende de cómo comienza el calendario anual.

En la mayoría de los años, esta fecha aparece una o dos veces. En 2026 alcanzará su frecuencia máxima dentro del ciclo anual, lo que reaviva una creencia con raíces religiosas, culturales y populares.

Durante este año, el viernes 13 se repetirá en tres meses: febrero, marzo y noviembre.

Aunque en el hemisferio norte se generó toda una creencia en torno al viernes 13, en América latina esta fecha tiene su correlato con el martes 13, el famoso “no te casas ni te embarques” que decían los abuelos.

Por qué el viernes 13 es de la mala suerte

No existe evidencia científica que respalde la supuesta mala fortuna asociada a la fecha. Sin embargo, distintas tradiciones alimentaron la creencia.

En el mundo occidental, el viernes tiene una fuerte carga religiosa. La tradición cristiana señala que Jesús murió crucificado un viernes. Además, en la Última Cena participaron 13 personas, antes de la traición de Judas. Con el tiempo, el número 13 quedó asociado al infortunio.

La mitología nórdica también aporta un antecedente. Según la leyenda, Loki irrumpió sin invitación en un banquete de 12 dioses. Su presencia como invitado número 13 derivó en la muerte de Balder, el dios de la paz.

En el Tarot, el arcano XIII representa la muerte, aunque muchas interpretaciones lo vinculan con transformación y cambio profundo, más que con un desenlace trágico.

La industria del entretenimiento reforzó la fama del viernes 13. La saga de terror “Friday the 13th” instaló la fecha en el imaginario colectivo. La película presentó a Jason Voorhees, un asesino que se convirtió en ícono del género. El éxito de la franquicia amplificó el temor y consolidó la asociación entre la fecha y el terror, sobre todo en países anglosajones.

En este sentido, existe una fobia irracional al viernes 13 llamada parascevedecatriafobia. El término proviene del griego Paraskeyé (viernes), Dekatreis (trece) y Phobos (miedo).

Martes 13 vs. viernes 13: cuál es la diferencia

La diferencia entre el martes 13 y el viernes 13 es geográfica. En los países anglosajones el día de mala suerte es considerado viernes, mientras que en América y España el día de la mala suertes es el martes. Lo que ambos comparten es el numero 13 como símbolo de mal augurio.

Sin importar las razones, el miedo a la fecha, y especialmente al número 13 se ha instalado en las diferentes culturas. De hecho, en muchos países se elimina este piso en los edificios, van del 12 al 14, para evitar pasar por el 13.

