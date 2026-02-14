La Capital | Información General | periodista

El periodista Quique Felman fue detenido en EEUU y pagó U$S 130 mil de fianza para ser liberado

Felman está investigado por el Tribunal de Nevada en una causa que involucra a un casino de Las Vegas. Pasó 13 días detenido en Miami

14 de febrero 2026 · 15:23hs
La noticia de la detención en Estados Unidos de Enrique “Quique” Felman cayó como bomba en Argentina. El periodista, recordado por sus trabajos en TyC Sports, fue detenido el 1º de febrero por presunto lavado de activos. En las últimas horas, recuperó su libertad y viajará a Argentina, aunque seguirá implicado en las investigaciones de la justicia de Nevada.

A Felman se lo involucra en una red que contrataba jugadores de fútbol y famosos para realizar presencia en el casino Resorts World Las Vegas, pero en el lugar le imponían condiciones como apostar junto a otras personas o no usar dinero propio. Tampoco podían tomar alcohol.

El rol del periodista era convocar a jugadores. Gracias a sus años en la pantalla de TyC Sports, una de las señales deportivas más importantes del país, logró entablar contactos con varios deportistas a los que le ofrecía viajar a Las Vegas con todo pago y realizar la presencia en el casino.

La Justicia de Estados Unidos había emitido el pedido de captura para Felman el 15 de enero, que cayó detenido cuando intentó ingresar a Miami el 1º de febrero. El periodista había viajado al país del Norte de América para festejar los 15 años de su hija menor.

Pasó 13 días preso en un centro de detención primario en Miami hasta que recuperó su libertad. La próxima semana tenía que viajar a Nevada para enfrentarse a la Justicia, pero el abogado logró un acuerdo con la Justicia estadounidense y sólo tuvo que pagar unos 130 mil dólares para quedar libre temporalmente.

Cómo operaba la red de Quique Felman en Estados Unidos

Los promotores del casino, la investigación tiene identificado a uno como Maxi Palermo, contrataban a periodistas deportivos. Los trabajadores de los medios ganarían un extra por cada atleta reclutado para vivir la experiencia en Las Vegas.

Ya en “la ciudad del pecado”, los deportistas, en su mayoría futbolistas, recibían entre 3 mil y 5 mil dólares para apostar. Al momento de enfrentar a la justicia de Estados Unidos, Palermo mencionó que trabaja junto a Felman y otros argentinos.

Según el entorno de Felman, según consignó La Nación, fue Palermo el que quedó debiendo dinero al casino.

El Tribunal de Justicia de Nevada imputó a Felman por dos delitos graves: Emisión o paso de cheque con intención de defraudar (específicamente por un valor de $1200 dólares o superior) y robo (Theft) por un valor de $100.000 dólares o superior.

El caso en Florida se tramita bajo el expediente F26002188 ante el juez Andrea Ricker Wolfson. El 17 de febrero, Felman tiene programada una audiencia clave para determinar los pasos a seguir en la investigación que aún lo involucra, y que lo mantiene bajo la lupa de las autoridades estadounidenses, en un caso que sigue develando complejidades.

