San Valentín: las diez mejores frases de amor basadas en películas para dedicar a tu pareja

Expresar las palabras justas en esta fecha es más difícil de lo que parece. En esta nota, varias sugerencias de frases para dedicar a esa persona especial

"¿Conocen a Joe Black?", una propuesta ideal para compartir con tu pareja en esta fecha

El 14 de febrero es la ocasión ideal para demostrar el aprecio por esa persona especial. Elegir las palabras adecuadas puede resultar complicado, muchos enamorados utilizan la poesía, música, cine, literatura, cuadros, esculturas y frases para su definición del amor. Mientras estos recursos se mantienen vigentes, uno de los regalos más románticos en San Valentín puede ser una simple frase.

Con el paso del tiempo, cada vez es más difícil diferenciarse con una frase original y distintiva para reafirmar el amor por un ser querido. Algunos creativos se animan a escribir sus propios mensajes, pero otros prefieren encontrarse en otras expresiones. En este caso, ampliar el repertorio de frases es esencial para mantener la novedad.

En el cine, la fuerza principal radica en la imagen. Pero eso no impidió crear las frases más bellas y memorables de la historia. Por eso, para revivir la sensación de un amor de película, algunas frases cinematográficas pueden ser el inicio de un momento único.

Frases de película para San Valentín

1- “When Harry met Sally” (1989)

"Te quiero cuando después de pasar el día contigo mi ropa huele a tu perfume, y quiero que seas la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches".

2- “Before Midnight” (2013)

“Si quieres amor, aquí lo tienes. Esto es la vida real. No es perfecta, pero es real”.

3- “Annie Hall” (1977)

"El amor es una palabra muy débil para describir lo que siento. Yo te amo, ya sabes, yo te amoo. ¡Te amoo! Con doble “o”. Tengo que inventarlo para poder decirlo".

4- “Pocahontas” (1995)

"Prefiero morir mañana que vivir cien años sin conocerte".

5- “¿Conocen a Joe Black?” (1998)

"El amor es pasión, obsesión, no poder vivir sin alguien. Mira, pierde la cabeza, encuentra a alguien a quien amar como loca y que te ame de igual manera. ¿Cómo encontrarlo? Olvida el intelecto y escucha tu corazón".

6- “Pride and Prejudice” (2005)

"Debo decirle que ha embrujado usted mi cuerpo y mi alma y que la amo, la amo y la amo".

>>Leer más: San Valentín: ocho comedias románticas clásicas e imperdibles para el fin de semana

7- “500 days of Summer” (2009)

"No sé, creo que ella es mejor que la chica de mis sueños… es real".

8- “Memoirs of a Geisha” (2005)

"¿No se da cuenta? Cada cosa que he hecho, cada paso que he dado, ha sido para acercarme un poco más a usted".

9- “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (2004)

"Nunca me había sentido así antes. Estoy exactamente donde quiero estar".

10- “Her” (2013)

"El corazón no es como una caja que se llena. Se expande tanto como tú ames".