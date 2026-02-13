Cúneo Libarona, sobre el Régimen Penal Juvenil: "La ley es fantástica, va a haber plata para reeducar"

El ministro de Justicia aseguró que la normativa no busca "matar al pibe", sino "darle una nueva oportunidad". Los detalles de la ley que baja la edad de imputabilidad

Tras la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil este jueves en Diputados, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona , expresó que la ley "es fantástica" y aseguró que "va a haber plata para reeducar" a los menores: "Colegio obligatorio, oficio, intervención de la familia y seguimiento" , dijo el abogado penalista.

En declaraciones radiales, el ministro de Justicia afirmó que hay que “dejar de discutir” si la baja de la edad de imputabilidad se establece a los 13 o 14 años, y contemplar que es una "ley más profunda". Finalmente, en el texto que obtuvo luz verde en la Cámara baja, el piso de punibilidad se fijó en 14 años para delitos graves.

"La ley tiene que t ransmitirle a la sociedad un concepto de que quien las hace las paga, que tiene que tener algún tipo de límite el menor" , comenzó Cuneo Libarona en conversación Radio Rivadavia, y en consonancia con la línea del gobierno nacional.

>> Leer más: Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

"Lo más importante son las enormes cantidades de garantías y derechos que se le imponen a los menores para que se reincerten en la sociedad. No es que solo va preso, la resocialización y educación es la finalidad principal", aseguró el ministro.

Además, el abogado especificó que solo irán a prisión aquellos que cometan "delitos graves", y que dentro del Regimen Penal Juvenil "va a haber plata", detinada a la resocialización: "(la reclusión de menores) Será en establecimientos especiales, va a haber plata, colegio obligatorio, oficio para el día de mañana y deporte. Mucha intervención de la familia, mucho seguimiento", insistió.

"Estamos discutiendo 13 o 14 (años, por la edad de imputabilidad), pero la ley es fantástica", enfatizó el ministro de Justicia, y agregó: "Es una ley muy profunda, no es una ley donde vas a tirar un chico en un depósito como es hoy y que quede ahí abandonado en lugares que tienen capacidad para 150 personas y hay 300".

"No es matarlo al pibe, es tratar de darle una nueva oportunidad", cerró Mariano Cuneo Libarona.

Los detalles de la ley

La Cámara de Diputados de la Nación dio este jueves media sanción al proyecto de ley presentado por el oficialismo que crea un Régimen Penal Juvenil y que, como punto central, reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa impulsada por Patricia Bullrich cosechó 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. El PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal y Por Santa Cruz votaron junto con los libertarios. El peronismo logró mantenerse unido para rechazar la iniciativa al momento de la votación en general.

El proyecto no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.

Además, establece una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.