La Capital | Política | Cúneo Libarona

Cúneo Libarona, sobre el Régimen Penal Juvenil: "La ley es fantástica, va a haber plata para reeducar"

El ministro de Justicia aseguró que la normativa no busca "matar al pibe", sino "darle una nueva oportunidad". Los detalles de la ley que baja la edad de imputabilidad

13 de febrero 2026 · 10:41hs
El ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó que el Régimen Penal es Juvenil es "fantástico"

Tras la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil este jueves en Diputados, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, expresó que la ley "es fantástica" y aseguró que "va a haber plata para reeducar" a los menores: "Colegio obligatorio, oficio, intervención de la familia y seguimiento", dijo el abogado penalista.

En declaraciones radiales, el ministro de Justicia afirmó que hay que “dejar de discutir” si la baja de la edad de imputabilidad se establece a los 13 o 14 años, y contemplar que es una "ley más profunda". Finalmente, en el texto que obtuvo luz verde en la Cámara baja, el piso de punibilidad se fijó en 14 años para delitos graves.

Cuneo Libarona: "Va a haber plata"

"La ley tiene que transmitirle a la sociedad un concepto de que quien las hace las paga, que tiene que tener algún tipo de límite el menor", comenzó Cuneo Libarona en conversación Radio Rivadavia, y en consonancia con la línea del gobierno nacional.

>> Leer más: Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años

"Lo más importante son las enormes cantidades de garantías y derechos que se le imponen a los menores para que se reincerten en la sociedad. No es que solo va preso, la resocialización y educación es la finalidad principal", aseguró el ministro.

Además, el abogado especificó que solo irán a prisión aquellos que cometan "delitos graves", y que dentro del Regimen Penal Juvenil "va a haber plata", detinada a la resocialización: "(la reclusión de menores) Será en establecimientos especiales, va a haber plata, colegio obligatorio, oficio para el día de mañana y deporte. Mucha intervención de la familia, mucho seguimiento", insistió.

"Estamos discutiendo 13 o 14 (años, por la edad de imputabilidad), pero la ley es fantástica", enfatizó el ministro de Justicia, y agregó: "Es una ley muy profunda, no es una ley donde vas a tirar un chico en un depósito como es hoy y que quede ahí abandonado en lugares que tienen capacidad para 150 personas y hay 300".

"No es matarlo al pibe, es tratar de darle una nueva oportunidad", cerró Mariano Cuneo Libarona.

Los detalles de la ley

La Cámara de Diputados de la Nación dio este jueves media sanción al proyecto de ley presentado por el oficialismo que crea un Régimen Penal Juvenil y que, como punto central, reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa impulsada por Patricia Bullrich cosechó 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. El PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal y Por Santa Cruz votaron junto con los libertarios. El peronismo logró mantenerse unido para rechazar la iniciativa al momento de la votación en general.

El proyecto no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.

Además, establece una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.

Noticias relacionadas
La diputada Romina Diez junto al presidente Javier Milei en última visita del mandatario a Santa Fe

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Avanzamos hacia una Argentina más libre"

El mandatario provincial apoya el cambio en la edad de punibilidad.

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

Cristina Kirchner junto a su abogado defensro, Gregorio Dalbón

Abogado de Cristina: "Se hizo justicia" con la restitución de pensión a la expresidenta

La madre de Jeremías Monzón vivó la votación del nuevo Régimen Penal Juvenil desde un palco en Diputados

La mamá de Jeremías Monzón festejó la baja de la edad de imputabilidad

Ver comentarios

Las más leídas

En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Newells quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Newell's quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Lo último

De La Delio Valdez a Los Fabulosos Cadillacs: comienzan Las Noches de Lunario en Rosario

De La Delio Valdez a Los Fabulosos Cadillacs: comienzan Las Noches de Lunario en Rosario

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Netflix: cinco series recomendadas para el fin de semana largo

Bad Bunny eligió Buenos Aires para reavivar su historia de amor con Gabriela Berlingeri

Bad Bunny eligió Buenos Aires para reavivar su historia de amor con Gabriela Berlingeri

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Fueron dos episodios a lo largo de la madrugada del viernes. Las aberturas aparecieron forzadas y en las paredes grafitis

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Ciudad

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza
Policiales

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: Lo dijimos siempre
Política

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe
POLITICA

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Avanzamos hacia una Argentina más libre
POLITICA

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Avanzamos hacia una Argentina más libre"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Newells la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Newells quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Newell's quiere reforzarse con un volante ofensivo de Boca

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Ovación
Alpine confía en Colapinto para este 2026: Este año veremos lo mejor de él
Ovación

Alpine confía en Colapinto para este 2026: "Este año veremos lo mejor de él"

Alpine confía en Colapinto para este 2026: Este año veremos lo mejor de él

Alpine confía en Colapinto para este 2026: "Este año veremos lo mejor de él"

La Rosarina saldrá a la cancha los sábados después de 35 años

La Rosarina saldrá a la cancha los sábados después de 35 años

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un lindo problema en el armado del equipo

Almirón podría enfrentarse ya este fin de semana con un "lindo" problema en el armado del equipo

Policiales
Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

Huyeron en moto porque viajaban sin casco y cayeron con drogas tras la persecución

La Ciudad
Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Ciudad

Funes lanza la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Calle San Luis: esperan un repunte de ventas por el comienzo de clases

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Renovación del Monumento en jaque: Nación acumula $1.400 millones de deuda

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Autopista a Buenos Aires: la nueva concesión construirá un tercer carril en el ingreso a Rosario

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora
Policiales

Un robo de auto que nunca existió: un policía y un civil condenados por estafar a una aseguradora

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura
Policiales

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre
Economía

Una familia tipo necesitó más de $1,3 millones para no ser pobre

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo
La Región

Convocan por redes a una juntada therian en el Campo de la Gloria de San Lorenzo

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión
Policiales

Mató a un amigo con dos disparos y lo dejó tirado en un descampado: lo condenan a 19 años de prisión

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Zoom

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Por Tomás Barrandeguy
la region

De Cañada de Gómez al cielo de Chubut: cómo se combaten los incendios forestales desde el aire

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Por Matías Petisce
La Ciudad

Scrabble de alto vuelo en Rosario: campeones mundiales, premios y tres días de juego

Schmuck: Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar
La Ciudad

Schmuck: "Cobrar por estacionar no es un trabajo, es una extorsión y se tiene que terminar"

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos
La ciudad

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas
Salud

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida
Información General

Horror en Brasil: un funcionario público asesinó a sus dos hijos y se quitó la vida

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?
La Ciudad

El día después de la protesta en la Policía de Santa Fe: ¿cuántos móviles hay en Rosario?

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas
Política

El Senado de México aprobó reducir la jornada laboral a 40 horas

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico
Información General

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico