Turismo Carretera: pole sorpresa en una clasificación cáotica en El Calafate con buena labor zonal

El debutante Nicolás Moscardini marcó el uno en una clasificación polémica del Turismo Carretera en El Calafate. Muy bien el RUS Med Team

14 de febrero 2026 · 18:57hs
El Mustang de Nicolás Moscardini, que se quedó con una impensada pole position en el inicio de la temporada del Turismo Carretera en El Calafate.
No fue un buen arranque de año el del Turismo Carretera en El Calafate. Problemas con el cronometraje y también en la información en la página oficial, desvirtuaron el primer sábado de 2026. Pero hubo un piloto que desbordó alegría: el debutante Nicolás Moscardini, que se quedó con la pole. Muy bien el RUS Mes Team.

Un problema electrónico abortó la clasificación del primer grupo que había salido a pista y que son los mejores ranqueados. Seguramente varios de ellos hubieran peleado la pole, pero la bandera roja fue a 2’ del final y cuando se reanudó se decidió darla por terminada.

El peor estreno del cronometraje

En esta temporada se cambió todo el sistema de cronometraje de la ACTC y quedó claro que no tuvo un buen estreno. Hubo muchas quejas de los pilotos top, que refirieron que los tiempos marcados en el primero de los intentos (y que fueron los únicos, prácticamente) eran mejores que los que marcaba el cronómetro. Y la bandera roja cortó inclusive muchos muy buenos parciales. Encima, se clausuró ese tramo de la clasificación y quedaron todos relegados.

Al reanudarse entonces la clasificación casi 50 minutos después, los beneficiados fueron los que no están habitualmente en los pelotones de punta. Así, el Mago Juan José Ebarlín se quedaba con la pole hasta que en el último grupo apareció el subcampeón del TC Pista para arrebatársela.

Moscardini entonces fue el más feliz de El Calafate, mientras muchos masticaron bronca. Lo hizo con el Falcon del TCP usado en 2025, transformado a Mustang y del Gurí Martínez Competicion.

Si lo de Moscardini fue muy bueno, también lo del campeón del TCP, el pibe de 17 años de Guatimozín Marcos Dianda, que clasificó 18º con la Dodge del Galarza Racing de Acebal, que vuelve al TC.

El RUS Med y los zonales

Los que quedaron chochos también fueron los del RUS Med Team, que metieron nada menos que tres autos en el top ten. Fue Juan Bautista De Benedictis, el que dejó el Maquin Parts de Venado Tuerto, el mejor con un 3º puesto bárbaro con el Mustang, igualando hasta en la milésima el registro de Ebarlín, que al final quedó 2º.

Mientras que los que ya venían en el RUS Med, Tobías Martínez y Josito Di Palma, clasificaron 7º y 10º. El debutante rosarino Thomas Ricciardi, no pudo estar a la misma altura, estuvo atrás en los entrenamientos y también en la clasificación. Al otro debutante santafesino, Gaspar Chansard, le pasó lo mismo

Y otro que no anduvo para nada bien fue el piloto de Las Parejas Facundo Ardusso. Siempre a más de 2 segundos en los ensayos, finalizó muy atrás la clasificación. Mientras que el de Villa Minetti, Ignacio Faín, tuvo un gran golpe en el primer ensayoy los pagó a la hora de la verdad.

Otro que debutó fue Joaquín Ochoa, con la Dodge del SAP Team presentada en el Monumento a la Bandera. Anduvo por atrás.

Sensaciones para el Turismo Carretera y más

El inicio de la temporada no fue satisfactorio. Ni siquiera en la nueva transmisión de la TV por Canal 9. Y no por la excelencia del rosarino Sergio Tenaglia en todos sus comentarios y de todo el equipo, sino porque ver el clasificador al costado de la pantalla fue una tortura por lo chicas de las letras.

La clasificación a su vez no apareció nunca en el sitio de la ACTC, ni para el TC ni para el TCP. Algo similar pasó con los cambios de la página oficial del TN, donde encontrar lo que antes era fácil se volvió una quimera. La modernización no siempre es para mejor. Si no basta ver la reforma laboral. Todo por cambiar.

TCP: un apellido que hace ruido fuera de pista y ahora adentro

Nicolás Santilli Pazos obtuvo en El Calafate su mejor clasificación en el TC Pista, categoría en la que debutó el año pasado. El hijo del Ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y de la periodista opositora al gobierno, Nancy Pazos, obtuvo la pole position con su Mustang.

Santilli Pazos fue protagonista desde el principio en El Calafate, quedándose con la última tanda de ensayos antes de la clasificación, que se hizo antes de la del TC y por lo tanto no tuvo inconvenientes. El piloto cuyo ídolo es el parejense Facundo Ardusso,mandó en un parque automotor raleado, ya que fueron muchos los que la ACTC ascendió este año a la máxima categoría y por lo tanto al sur del país solo llegaron 16 autos, contra los 56 de la Máxima.

El piloto de Pilar, de la misma ciudad y amigo de Franco Colapinto, fue el mejor todo el sábado y largará adelante la primera serie junto a Bautista Damiani, que terminó 3º. Mientras que el 2º y el 4º conformarán la primera fila de la segunda batería: Gabriel Gandulia y Benjamín Ochoa, el mejor de los autos de viaje generación con la Dodge del SAP Team que es atendido en los talleres del De Bonis Racing de Rosario.

En tanto que el piloto del RUS Med Team, debutante también, Santiago Biagi, quedó 7º. Y el de Rufino, Faustino Cifre, corre su segunda temporada en el TCP con un Mustang del Trotta Racing.

