El tiempo en Rosario: lluvias, alerta amarillo y mejorías durante el fin de semana largo de carnaval

El descanso extra largo vendrá con momentos de inestabilidad y hasta una advertencia por tormentas, aunque habrá mejoras y las temperaturas serán agradables

El fin de semana largo ya arrancó y muchos rosarinos pudieron hacerse una escapada a diversos destinos del país, aunque otros decidieron quedarse en la ciudad. Las opciones para descansar de la rutina en Rosario son varias, aunque habrá que tener a mano la información del pronóstico porque el tiempo irá variando considerablemente entre sábado y martes .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este sábado arrancará con un cielo mayormente nublado durante la mañana y que hay chances de que comience un período inestable hacia la tarde , con tormentas aisladas que pasarán a ser tormentas fuertes durante la noche . La temperatura mínima será de 19º y la máxima no pasará de los 26º.

Hacia el domingo, seguirán las lluvias aunque sólo durante la primera parte: tanto para la madrugada como para la mañana, se esperan tormentas fuertes .

Para el período comprendido entre la noche del sábado y la mañana del domingo inclusive, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para todo el sur de Santa Fe .

En su reporte, el organismo indicó: "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual".

Desde el SMN anticipan que las precipitaciones cesarán hacia la tarde del domingo, para que el cielo quede mayormente nublado. La temperatura, producto de la ausencia del sol, volverá a ser llevadera: la mínima será de 20º y la máxima llegará a 28º.

Cómo estará el tiempo durante los feriados de carnaval en Rosario

Para el lunes, el panorama será diferente. Habrá un leve repunte en las temperaturas (se espera que la máxima llegue a 31º) aunque se espera, otra vez, la presencia de nubes en el cielo rosarino que podrían dejar alguna lluvia pasajera. Por ello, el SMN marca una leve probabilidad de tormentas aisladas para el último tramo de la jornada.

El cierre del fin de semana largo no tiene inestabilidad a la vista. Los termómetros subirán un poco más (la mínima será de 21º y la máxima, de 32º) y el cielo estará parcialmente nublado hasta el mediodía del martes y mayormente nublado durante la tarde y la noche.

Recomendaciones ante un alerta amarillo

Ante el anuncio de un alerta amarillo por tormentas, desde la Municipalidad solicitan no circular por la calle durante el evento, salvo que sea necesario. Además, remarcaron "tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública".

"Se sugiere informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil", indicaron desde el municipio. También, se pueden realizar reclamos por el MuniBot, el chatbot del municipio vía WhatsApp al 3415440147.

A su vez, aconsejaron tener en cuenta las siguientes medidas preventivas: