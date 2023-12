Quién es Elon Musk, el magnate sudafricano que elogió a Javier Milei

El fundador de SpaceX y CEO de X, ex Twitter, ha logrado construir un imperio. Su infancia y comienzos en el mundo empresarial, y su cercanía con Javier Milei

Elon Musk, el magnate sudafricano que preside X, ex Twitter, y Tesla

Por otro lado, en el 2022 Musk realizó una compra que lo mantiene constantemente en el ojo público . Desde que el fundador de PayPal adquirió Twitter, ahora X, diversas modificaciones se vieron reflejadas en la red social, por ejemplo, el cambio de nombre y de ciertas dinámicas de la app. Actualmente, Elon Musk es el CEO de X, ex Twitter, red social que tiene una gran influencia en el mundo político y periodístico.

Además de la construcción de un imperio empresarial, Musk siempre destaca por su arrolladora personalidad y sus particulares dichos y accion es. El empresario no se priva de compartir con el mundo su postura sobre diversos tópicos , como por ejemplo, las medidas de cuidado por el Covid-19, a las cuales se opuso enfáticamente, el desarrollo de la inteligencia artificial, o el apoyo a ciertos líderes políticos. Con respecto a Argentina, Musk se ha manifestado abiertamente a favor de Javier Milei , el nuevo Presidente electo. Además, también se ha mostrado cerca de Jair Bolsonaro y Donald Trump.

Si bien el magnate sudafricano es una de las figuras más emblemáticas del mundo empresarial, pocos saben cómo comenzó su camino. Esta nota se propenderá explorar brevemente su infancia, sus comienzos en el mundo empresarial y su cercanía con el presidente electo, Javier Milei.

La infancia de Musk y su interés en la informática:

Elon Reeve Musk nació el 28 de julio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica, hijo de padre sudafricano y de madre canadiense. Errol Musk, el papá del empresario, se desarrollaba como ingeniero, mientras que Maye Musk, la mamá de Elon, era modelo y nutricionista. Fue el primer hijo de la pareja, y luego llegaron sus dos hermanos menores, Kimball y Tosca.

En su más tierna infancia, Elon Musk ya se encontraba interesado por la informática. A la corta edad de 10 años, el actual CEO de X comenzó a estudiar las bases de la programación, y a los 12 años logró vender su primer videojuego por 500 dólares. Su primera creación era un juego inspirado en el espacio que se llamaba Blastar. Décadas después, el sudafricano mantiene su interés por la temática y funda Spacex, una empresa dedicada a la exploración espacial.

Luego de una difícil infancia signada por el bullying y por una difícil relación con su padre, a los 17 años Elon Musk decide trasladarse a Canadá, la tierra natal de su madre. Un tiempo después Musk debe mudarse a los Estados Unidos, ya que allí consiguió una beca para realizar sus estudios en Economía y Física en la Universidad de Pennsylvania. Al completar su carrera de grado, Musk se matricula en StandFord para cursar un doctorado en Física Aplicada y Ciencias Materiales. No obstante, el empresario decide abandonar el trayecto académico para fundar su primera empresa.

Los comienzos de Elon Musk en el mundo empresarial y su grandes éxitos:

Tras abandonar sus estudios de doctorado, Elon Musk decidió centrarse en el camino empresarial. Su primer proyecto fue compartido con su hermano KImball y Grego Kouri, un amigo, y se bautizó como Zip2, una empresa dedicada a proporcionar servicios de desarollo, alojamiento y mantenimiento a diferentes sitios webs de medios de comunicación, algo innovador para 1995, año en el que su primera compañía fue fundada. Finalmente, en 1999 esta empresa es vendida por 300 millones de dólares, enorme capital que le permitió continuar emprendiendo.

Con la suma de dinero que le correspondió por la venta de Zip2, el magnate sudafricano funda X.com, una compañía dedicada a servicios financieros de transferencias de dinero, la cual terminaría llamándose PayPal. En 2002 esta empresa es vendida a Ebay por el exorbitante monto de 1.400 millones de dólares. Con lo obtenido de la venta de Paypal ese mismo año Musk fundó SpaceX, empresa abocada a la exploración espacial con sede en California.

Luego, en 2004 Musk se unió a Tesla, compañía dedicada a la fabricación y comercialización de vehículos y de baterías, con una gran inclinación por la producción sustentable. Ese mismo año el sudafricano logró consagrarse como el accionista mayoritario de la empresa, y desde el 2006 se desempeña como su presidente.

Todas sus innovadoras inversiones y creaciones de Elon Musk en el mundo empresarial lo han llevado a colocarse como una de las figuras con más influencia, no tan sólo en el ámbito tecnológico, si no a nivel nivel mundial. Además, con la compra de X, ex Twitter, en 2022, el poder de Musk se consolida.

En ese sentido, en reiteradas ocasiones Musk ha utilizado su poder e influencia en la esfera pública para apoyar ciertos proyectos políticos. En cuanto a la política argentina, el magnate sudafricano ha apoyado de manera abierta a Javier Milei a través de distintos posteos en la red social X.

La cercanía de Elon Musk con Javier Milei:

Como se mencionaba anteriormente, Musk suele expresar abiertamente sus posturas políticas, lo que lo lleva a apoyar directamente a candidatos políticos. El empresario sudafricano, quien se reconoce como libertario, le ha presentado diversas muestras de apoyo a Javier Milei, el primer Presidente del mundo de ideología afín.

La cercanía de Musk y Milei no es algo secreto, ambos se manifiestan a favor del otro de manera pública mediante las redes sociales, sobre en X, compañía dirigida por el sudafricano. Luego de la victoria del líder libertario en las presidenciales, Musk publicó un imponente mensaje a favor del candidato de La Libertad Avanza (LLA). “La prosperidad está por llegar a la Argentina”, publicó el empresario sudafricano en X luego del triunfo de Javier Milei en el balotaje.

No obstante, los elogios de Musk a Milei no son algo nuevo, durante toda la campaña hubo guiños del empresario al líder libertario. Por ejemplo, en septiembre, cuando Tucker Carlson, un periodista estadounidense muy cercano a Donald Trump, entrevistó a Javier Milei, el magnate sudafricano replicó este contenido y mediante su cuenta de X afirmó que el candidato de LLA sería un “gran cambio” para Argentina. No obstante, el empresario se arrepintió de este comentario, ya que lo eliminó.

Además, el martes pasado Musk publicó un fragmento de una entrevista en la que Javier Milei da varias definiciones políticas, entre ellas, una fuerte crítica a la justicia social. El líder libertario contestó al posteo del empresario con un pedido: “Tenemos que hablar, Elon”, y así fue. Luego de este intercambio, comenzaron a circular rumores con respecto a la posibilidad de que Musk de el presente en la asunción presidencial de este domingo. Sin embargo, esto no se cumplió.

En ese sentido, el miércoles pasado trascendió que Milei y Musk mantuvieron una conversación telefónica. El Presidente electo confirmó esta información en su cuenta de X: “Hoy mantuve una gran conversación con @elonmusk, donde le agradecí por defender las ideas de la libertad y apoyar nuestro trabajo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que él representa como ícono de la libertad en el mundo. Elon me deseo mucha suerte y éxitos en la tarea, recordando que Argentina supo ser uno de los países más prósperos e influyentes del mundo y que era consciente de todos los desafíos que, tanto la Argentina como yo, tenemos por delante”.

