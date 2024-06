Qué "explicación" dio el hombre que manejó hasta Córdoba casi 200 kilómetros con su hija en el baúl

“Es una inconsciencia mía, pero la tenía que traer sí o sí porque le empezó a doler, la operaron de una cirugía de peritonitis. Se le reventó el apéndice, estuvo el borde de la muerte ocho días, luchando en el hospital. Tenía unos pasajeros y me había comprometido para traerlos. Necesitaba la plata para poder volverme con mi hija. Si le pasaba algo acá y tenía que quedarme, me hacía falta plata y no la tenía en ese momento. Decidí acostarla en el baúl porque sentada no podía estar”, comenzó su relato el hombre, en diálogo con Cadena 3.