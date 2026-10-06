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Orgullo nacional: la chocotorta quedó entre las tres mejores tortas del mundo

Según la clasificación de Taste Atlas, el postre argentino se quedó con un sólido segundo lugar. Qué tortas competían y cómo hacer una chocotorta en casa

6 de octubre 2026 · 15:19hs
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La chocotorta fue elegida entre los mejores pasteles de chocolate 

La chocotorta fue elegida entre los mejores pasteles de chocolate 

La chocotorta argentina fue la responsable de otra coronación de gloria para el país. Es que fue elegida como el segundo mejor pastel de chocolate en el mundo, según la clasificación de Taste Atlas, un portal de gastronomía que reúne las opiniones de miles de comensales alrededor del mundo.

El famoso postre argentino venció a preparaciones de países como Italia, Estados Unidos y Brasil. Solo fue superada por Suecia, consiguiendo un sólido segundo puesto. No es la primera vez que el mundo posa sus ojos sobre la gastronomía argentina, la cual es venerada alrededor del globo. En este capítulo, fue una estrella en la sección de pasteles de chocolate.

TasteAtlas definió a la chocotorta como un postre argentino sin cocción, presentando ciertas similitudes con el tiramisú. Tal como se indica en el portal, parte de tres productos locales: galletitas de chocolate, dulce de leche y queso crema. La receta se habría difundido como un intento de promoción de las galletitas, que incluían en su paquete el paso a paso para hacer una torta. Hoy en día, la chocotorta no se ve mucho fuera del país, pero quienes visitan este suelo y la conocen, no pueden olvidarla.

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El top tres de los mejores pasteles de chocolate en el mundo

El primer lugar en esta competencia se lo llevó el kladdkaka, un postre sueco que se traduce como “pastel pegajoso”. Es uno de los más populares en su país y se elabora con huevos, cacao o chocolate, mantequilla, azúcar y harina. La torta se caracteriza por un centro húmedo y bordes crujientes y se consume tradicionalmente durante el fika, la pausa para tomar café.

En tercer lugar, detrás de la chocotorta argentina, se ubicó la torta caprese italiana, un pastel a base de chocolate negro, huevos, azúcar, almendras y mantequilla, típico de la isla de Capri. Se caracteriza por la textura densa que le da el chocolate y suele llevar azúcar impalpable por encima. Aunque no existen registros claros de su origen, el sitio tomó una versión que cuenta que su creación devino de un error, cuando un cocinero olvidó sumar harina a la receta.

Cómo hacer una chocotorta

Ingredientes

Base:

  • Galletitas Chocolinas. (La cantidad de paquetes depende del tamaño que se opte, pero en general tres paquetes grandes alcanzan).
  • Leche, chocolatada, café o licor (lo que se prefiera para humedecer la galletita)

Crema:

  • Dulce de leche (puede ser repostero o no. Al menos un pote)
  • Queso crema en las mismas cantidades que el dulce de leche

Decoración (opcional):

  • Cacao en polvo (amargo o con azúcar)
  • También se puede apelar a la creatividad y utilizar chocolates, bombones, etc.

>>Leer más: Cómo hacer dulce de leche casero: tres recetas de las cocineras más reconocidas

Paso a paso: cómo hacer una chocotorta

1- En un bol, mezclar el dulce de leche con el queso crema. Se puede utilizar batidor o realizar el procedimiento a mano. No se necesita un largo tiempo de batido, simplemente deben unificarse los ingredientes.

2- Elegir un recipiente para la torta. Es aconsejable que tenga paredes altas para sostener la crema. Si no tiene paredes, llevar la crema al freezer o heladera por un rato para darle una consistencia más sólida y evitar que desborde.

3- Mojar las galletitas en el café, chocolatada, leche o licor. Hay una gran polémica detrás de este punto. La chocotorta clásica suele llevar café pero depende del gusto del consumidor. Mantener la galletita unos segundos para que tome el sabor de la opción elegida.

4- Disponer las chocolinas bañadas una al lado de la otra sin dejar espacios hasta completar la base del recipiente.

5- Sobre la base de galletitas, disponer una capa generosa de crema y esparcir sobre toda la superficie.

6- Repetir este procedimiento variando una capa de galletitas y una capa de crema hasta agotar los ingredientes. Normalmente, las chocotortas suelen contar con al menos tres pisos y la última capa debe ser de crema.

7- Dejar en la heladera (o freezer un tiempo más corto) un rato antes de consumir.

8- Si se desea, y esto es puro adorno, decorar con cacao, chocolates, dulce de leche, baño de repostería, etc. Si no, simplemente disfrutarla.

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