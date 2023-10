El mejor alfajor es rosarino, se llama Morgana y viene envuelto en una historia conmovedora

"La idea era hacer un producto distinto, ya que trabajo con materia prima de calidad, y por eso al ser diferente confío en eso", comenta respecto al alfajor triple de dulce de leche y avena que le valió el premio nacional realizado en Mar del Plata el pasado 8 de octubre y que ahora la tiene con un viaje en ciernes hacia La Falta, donde participará de la Fiesta Nacional del Alfajor para probar suerte y que, además, todos los asistentes y jurado puedan probar los 2.500 alfajores que lleva para obsequiar y vender.

La pastelería, una manera de salir adelante

Antes de los premios, vale mencionar que la historia de Natalia con la pastelería comienza cuando tenía 14 años y contemplaba a su abuela cada vez que preparaba algún plato dulce. Así comenzó a animarse a preparar por sí sola la famosa torta de manzana invertida y luego comenzó un camino prácticamente de autodidacta en base a libros, cursos y distintas capacitaciones.

"Me leía todo y veía Utilísima hasta que comencé a hacer tortas para eventos y celebraciones. Pero en 2019 me separé y quedé con los tres chicos, teniendo en cuenta que Joaco tiene un trastorno severo generalizado de neurodesarrollo, por lo que no tiene lenguaje verbal, usa pañal, tiene movilidad reducida. Así y todo, en plena pandemia y sin trabajo por falta de reuniones. Entonces me encontré sentada en mi casa, rodeada de mis hijos, y me pregunté qué podía hacer ante semejante situación. Así me puse a pensar qué podía hacer. Pensé en hacer budines, tortas, pastafrolas. Y me dije: todo el mundo lo hace hasta que surgió lo de los alfajores", reseña.

Morgana y el ingrediente clave

Como ya hacía unas cookies de avena, a Natalia se le ocurrió incursionar en alfajores a partir de una receta propia. "Cuando nos permitían celebrar en pandemia, hacía tortas más pequeñas y todo el que venía le daba una muestra del alfajor hasta que llegó abril 2021, se flexibilizó la pandemia y comenzaron a pedirme cada vez más alfajores. Así pensé que podía stockearme, ya que Joaco iba creciendo y con las terapias tenía más actividad, de modo que seguir con las tortas era riesgoso. Y como a la gente le gustó tanto, decidí por eso y registré la marca", reseña.

alfajores morgana1.jpg

De esta manera surge Morgana, un nombre particular con un timbre un tanto nórdico y anglosajón. Surgió en agosto del 2020, a partir de una Zoom que organizaba una amiga dedicada a las terapias holísticas. "Ella me habló de morgana, que es una diosa mitológica celta, aunque no es la amiga de Merlina (risas). Entonces sentada delante de la pantalla dije que así se tenía que llamar mi alfajor. El símbolo es una triqueta que representa la vida, la muerte y la resurrección; yo lo pensé por mis tres hijos, mi hermana fallecida y Joaco, y le sumé los colores verde y marrón.

Su hermana María Soledad falleció en 2020 mientras cursaba la carrera de Psicología de la UNR. Había sufrido un ACV hacía seis años y así y todo se la rebuscó para seguir estudiando hasta que se descompensó de manera súbita. A raíz de la pérdida, la facultad decidió que una de las aulas lleve su nombre en señal de homenaje.

El alfajor ganador

Envuelto en un delicado papel metalizado de color verde, Natalia lanzó la primera tanda en 2020 y al año siguiente se metió de lleno con la producción artesanal. "Realicé el programa ABC Emprendedor de la Municipalidad, conseguír el aval del Instituto del Alimento, ya que mis alfajores llevan consigo la información nitricional, y además participé de una capacitación online de Alimentos con Valor, que promueve Desarrollo Social de la Nación, por eso lo expuse en el Inti (Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti)", repasa para precisar que sus alfajores son: el triple relleno dulce de leche y avena (el flamante ganador), el simple de dulce de leche, lemon pie, frutos rojos, menta y chocolate semiamargo. Y destaca: "Están rellenos de una ganache de chocolate y los saborizo con cada un ingrediente, por eso son cremosos". Una verdadera delicia.

alfajores morgana2 avena.jpg

El concurso

Natalia participó el año pasado del Campeonato Mundial del Alfajor y este año no pudo llegar porque estuvo al lado de Joaco en una sala del Hospital Garrahan por una complicación de su salud. Sin embargo, se las ingenió para avanzar y gestionar participación en eventos, hacerse socia de la Cámara Argentina del Aflajor (CADA) hasta lograr presentarse en el campeonato argentino.

"El mes pasado me mandaron información del certamen que hace ACRA todos los años y reúne eventos de concina y este año surgió el alfajor. No pude concursar en el Mundial este año y por eso envié el triple, el semi amargo y el de menta. Me sugirieron que fuera a Mar del Plata con un stand presencial, y así fue que viajé este domingo y gané en la categoría "Mejor triple relleno dulce de leche", subraya con orgullo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alfajores Gourmet (@morgana_productosdeavena)

Con el premio en mano y la algarabía por años de trabajo y dedicación, disfrutó de dar una clase al día siguiente en el shopping Los Gallegos y volver a Rosario. "Llegué ayer y esta noche (miércoles) viajo para Córdoba. Siempre digo que Morgana me salvó la vida y así fue, si no enfocaba en algo todo hubiera sido mucho más difícil. Tuve que invertir bastante: registro de marca, todo. El papel viene de buenos aires, las cajas personalizadas y utilizo la avena instantánea, entonces la masa no puede ir en la cebadora, la estiramos a mano con el palo de amasar: todo 100% artesanal", valora Natalia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Crin Bdino & soc (@carinabadino_asoc)

Un sueño a futuro

Natalia asegura que la idea es tener la habilitación de Asal (Agencia Santafesina de Seguridad Alimenticia), pero sabe que aún debe esperar un poco más a raíz de la situación económica que atraviesa el país, ya que tampoco pretende industrializarse en masa, sino seguir por el camino de la artesanía y acompañada y rodeada de mujeres que necesiten una mano.

"Con este premio será más sencillo; el año pasado no llegaba y una amiga comenzó a ayudarme en la producción y ahora somos tres: Sabrina Arévalo, Viviana Frank y Diego Ibáñez, con quienes preparamos los 2.500 alfajores que llevaré a Córdoba", señala hasta emocionarse.

alfajores morgana.jpg

Y como puede, agrega: "Me gustaría ayudar a mujeres que lo necesitan y que todo el proceso siga siendo totalmente artesanal, pese a que necesitaría alguna máquina más. Lo hacemos con mucho amor y me esfuerzo todos los días y quiero que sea un negocio sustentable en el tiempo. Hay tan pocas posibilidades para gente con diversidad funcional que me gustaría invitar a chicos y chicas porque ellos también necesitan realizarse en su vida. No reniego, porque mis hijos me ayudan todos los días. Por eso Morgana es mucho más que un alfajor y un montón de posibilidades para mucha gente".