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Cómo hacer dulce de leche casero: tres recetas de las cocineras más reconocidas

Pocos ingredientes, pero una preparación que requiere tiempo y dedicaciones. Las instrucciones de Paulina Cocina, Petrona Gandulfo y Maru Botana

9 de septiembre 2026 · 17:18hs
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Distintas recetas de dulce de leche para cocinar el patriotismo en casa

Distintas recetas de dulce de leche para cocinar el patriotismo en casa

El dulce de leche es probablemente el producto dulce más querido por los argentinos y se encuentra presente en gran parte de golosinas, tortas y postres argentinos. Esta receta enorgullece a todos los ciudadanos, que no dudan en mostrarle la perfección de este dulce a cualquier extranjero. Y, si bien existen diferentes marcas que ofrecen este producto en el mercado, vale la pena conocer distintas recetas para probar hacer dulce de leche en casa.

Reconocido como “Patrimonio Cultural, Alimentario y Gastronómico de la Argentina”, el dulce de leche es un producto lácteo espeso que se elabora por la cocción de la leche con el azúcar.

Hay muchas versiones de dulce de leche en Argentina. Los más destacados son el clásico, también conocido como familiar o tradicional, y el repostero, caracterizado por ser más consistente e ideal para las preparaciones de repostería. Ambos son los más elegidos por los argentinos y pueden combinarse de distintas maneras.

La preparación del dulce de leche puede parecer simple pero siempre requiere de dedicación, atención y tiempo. Aunque son pocos ingredientes, debe ser mezclado durante horas para obtener la consistencia perfecta y el sabor ideal. Para quienes deseen hacer su propio dulce de leche artesanal desde casa, y no optar por la variedad de históricas fábricas que tiene la Argentina, existen varias recetas.

>> Leer más: Tres recetas fáciles y caseras para recibir invitados con algo rico

La receta de dulce de leche de Paulina Cocina

Carolina Puga, más conocida como "Paulina Cocina", se hizo famosa por subir sus recetas a Youtube de una forma simple que atrapan a los consumidores de la plataforma. Desde hace años sus videos captan a millones de cocineros en sus hogares que buscan seguir sus recetas caseras y disfrutar también de su humor y carisma. La fama la llevó a conseguir objetivos inesperados, sacó a la venta tres libros de gran éxito en los puntos de venta y hasta apareció en los canales más renombrados de la televisión argentina.

A continuación, su receta para hacer dulce de leche.

Ingredientes:

  • 1 litro de leche
  • 350 gr de azúcar
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • Esencia de vainilla

Preparación:

  1. Calentar todos los ingredientes juntos en una olla a fuego medio removiendo constantemente.
  2. Una vez que el azúcar se disuelva, bajar el fuego e ir revolviendo cada cierto tiempo por aproximadamente 2 horas. No debe romper el hervor. Revolver con una cuchara de madera.
  3. Si en algún momento la preparación hierve, retirar del fuego mientras se sigue revolviendo y cuando se logre bajar la temperatura, se puede volver al fuego.
  4. Una vez que la preparación se vuelva más espesa se debe tener mayor cuidado y revolver constantemente para que no se pegue ni se formen grumos.
  5. Una vez que se consiga una consistencia similar a la de un postrecito o natilla, retirar del fuego. Se debe seguir revolviendo por 10 minutos más, hasta que se enfríe. Va a espesarse un poco más.
  6. Una vez frío guardar en frascos y refrigerar o esterilizar.

>>Leer más: Cómo hacer flan casero: receta tradicional y fácil

La receta de dulce de leche de Doña Petrona

Petrona Carrizo de Gandulfo, “Doña Petrona”, se convirtió en un mito de la cocina Argentina y su libro de recetas fue de los más vendidos del país. Nació en Santiago del Estero y su acercamiento a la cocina no se dio por placer, ella contó que fue una forma de salir de la pobreza. Con el paso del tiempo, llegó a la televisión y se convirtió en una fuente de innovación.

Doña Petrona se destacó en ser pionera en la interactividad. Sin redes sociales ni tecnologías en la comunicación, dejaba en claro durante sus programas: “Escríbanme, me gusta saber cómo les salió”. Siempre se dirigió a sus espectadores y les remarcaba “a sus gratísimas órdenes”. Además, permitía que “para consultas rápidas” la llamen por teléfono, aunque para recibir una receta completa deberían dirigirse por carta.

A continuación, su receta para hacer dulce de leche.

Ingredientes:

  • 3 litros de leche
  • 800 gr. de azúcar
  • 1 vaina de vainilla
  • ½ cucharadita de bicarbonato de sodio

Preparación:

  1. Poner a hervir todos los ingredientes juntos y dejar hervir a fuego fuerte, revolviendo continuamente con cuchara de madera.
  2. Cuando tome color y esté espeso, se saca un poquito, se deja enfriar y se ve el punto. Si es que está a punto, no corre, se retira del fuego.
  3. Se coloca sobre agua fría, se revuelve un momentito más y se deja enfriar.

>>Leer más: Cómo hacer la torta 1234, una receta clásica y fácil

La receta de dulce de leche de Maru Botana

María José González Botana es una leyenda en la televisión y cocina Argentina. Su carisma, su gran energía y su gran capacidad pastelera la convirtieron en un rostro familiar para millones de argentinos durante las últimas dos décadas. Su programa llamado "Sabor a mí" reflejaba sus recetas caseras y abundantes, que al finalizar el programa reunían a toda la producción para degustar de las mismas.

Además del contenido gastronómico, sus programas tuvieron un alto contenido de entretenimiento con invitados, humor, juegos y más. Su carrera llegó a tener también, sobre todo en los últimos años, su marca de locales que se extendió incluso a España.

A continuación, su receta para hacer dulce de leche.

Ingredientes:

  • 3 l de leche
  • 1 chaucha de vainilla
  • 800 g de azúcar
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

Preparación:

  1. En una olla grande poner en el fondo un plato de postre o café dado vuelta.
  2. Volcar la leche, agregar el azúcar, la chaucha cortada al medio por todo lo largo, mezclar y dejar hervir a fuego suave, revolviendo de tanto en tanto con cuchara de madera.
  3. Cuando la mezcla comience a tomar color, espolvorear el bicarbonato, remover y seguir cocinando.
  4. Una vez que espese, sacar una cucharada del dulce, volcarlo sobre un plato, dejar bajar la temperatura y verificar el punto de la preparación: si no corre o se esparce, sino que mantiene su consistencia, está listo.
  5. Retirar la olla del fuego y poner la base de la olla en contacto con agua con hielo (baño María invertido) para que el dulce baje su temperatura lo más rápido posible.
  6. Sacar la chaucha de vainilla, remover, retirar la olla del baño y dejar enfriar a temperatura ambiente.
  7. Luego, rellenar con el dulce frascos esterilizados y conservar en heladera.
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