La Capital | Información General | Carlos III

Oportunidad laboral en el Palacio de Buckingham: vivir y trabajar para el rey Carlos III

La Casa Real de Gran Bretaña está en la búsqueda de varios puestos de trabajo en un entorno único y con beneficios exclusivos

17 de septiembre 2025 · 10:08hs
El Palacio de Buckingham en Londres

El Palacio de Buckingham en Londres, la casa del rey Carlos III

Formar parte del equipo del Palacio de Buckingham significa convivir con una rutina exigente y, al mismo tiempo, con siglos de historia. Cada puesto combina las funciones propias del cargo con el desafío de atender los compromisos oficiales de los reyes Carlos III y Camila, mantener un patrimonio de enorme valor y sostener la impecable imagen de la monarquía británica.

Los beneficios acompañan la magnitud del desafío: salarios competitivos, alojamiento dentro del palacio, comidas cubiertas, plan de pensiones, seguro de vida, vacaciones que crecen con la antigüedad y acceso gratuito a residencias y exposiciones. Además, la institución asegura estabilidad y conciliación laboral, con políticas que contemplan maternidad, paternidad y voluntariado.

En este marco, la Casa Real abrió nuevas vacantes que abarcan desde gestor de cuentas y gerente de proyectos inmobiliarios hasta jefe de bomberos y seguridad. Sin embargo, el puesto que más sorprendió fue el de ayudante de cocina, para el que no se requiere experiencia previa.

>> Leer más: Apareció un nuevo mural de Banksy, pero Londres anunció que va a removerlo

¿Qué abarca el puesto de trabajo en la Casa Real?

El cargo ofrece un contrato de dos años, entre octubre de 2025 y 2027, con un salario superior a 28.000 libras anuales y la posibilidad de vivir en el propio palacio. La jornada laboral alcanza las 45 horas semanales distribuidas en cinco días dentro de un período de siete, lo que incluye actividades los fines de semana y feriados, aunque con planificación anticipada de los turnos.

mark-flanagan-RXhkrQ8RZPoUSzTJbuyseNM-1240x768@abc

El nuevo integrante trabajará bajo la conducción del chef Mark Flanagan, quien está al frente de las cocinas real británica desde hace más de dos décadas. Sus funciones irán desde mantener la limpieza y el orden en las instalaciones hasta colaborar en la preparación básica de alimentos para eventos que pueden abarcar desde almuerzos informales hasta cenas de Estado con líderes internacionales.

>> Leer más: Ciudades que enamoran: las más bellas de Europa para visitar, según los viajeros

La convocatoria, publicada en la web oficial de la familia real de Gran Bretaña, resalta que más allá de la experiencia, lo que se busca es actitud: disposición para aprender, compromiso con el equipo y orgullo de ser parte de una de las casas más emblemáticas del mundo. Los interesados tienen tiempo hasta el 28 de septiembre de 2025 para enviar sus solicitudes.

