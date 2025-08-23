Ciudades que enamoran: las más bellas de Europa para visitar, según los viajeros

Florencia, Sevilla y Granada encabezan el ranking de los destinos más valorados por los turistas en los World’s Best Awards 2025 de Travel + Leisure.

Cada año, los lectores de la reconocida revista especializada Travel + Leisure eligen sus destinos favoritos a través del ranking World’s Best Awards . El informe no solo destaca ciudades, sino también hoteles, islas, cruceros, spas, aerolíneas y experiencias alrededor del mundo. En su edición 2025, la publicación reveló las mejores ciudades de Europa para visitar. El dato llamativo es que ni París ni Londres figuran en los primeros puestos.

El Viejo Continente, con su vasta historia, riqueza cultural y arquitectura emblemática, alberga muchas de las ciudades más admiradas del planeta . Sin embargo, este año el podio no estuvo liderado por las grandes capitales. Las favoritas de los viajeros fueron destinos que, aunque muy visitados, siguen cautivando por su autenticidad y encanto: Florencia, Sevilla y Granada.

Las tres mejores ciudades de Europa para visitar

Florencia, Italia

Cuna del Renacimiento y epicentro artístico de Europa, Florencia es un museo al aire libre. Desde la cúpula del Duomo hasta las obras maestras de la Galería Uffizi, esta ciudad toscana sigue enamorando con su elegancia, su gastronomía y su atmósfera única. Los votantes destacaron su belleza urbana, la calidad de su oferta cultural y la hospitalidad de su gente.

Florencia

Sevilla. España

La capital andaluza subió al segundo lugar gracias a su identidad vibrante, su historia marcada por el cruce de culturas y sus tradiciones vivas. Pasear por el barrio de Santa Cruz, admirar la arquitectura mudéjar del Real Alcázar o asistir a un espectáculo de flamenco auténtico son experiencias que los viajeros valoran cada vez más.

Granada. España

En el tercer puesto, otra joya del sur español. Granada combina herencia árabe, paisajes de montaña y una vida estudiantil animada. La Alhambra, su mayor ícono, es solo el comienzo de una ciudad que invita a descubrir callejuelas empedradas, casas de té y miradores con vistas de postal a Sierra Nevada.

El top 15 europeo, ciudad por ciudad

El ranking completo muestra una fuerte presencia de destinos de España e Italia, lo que confirma el atractivo sostenido del Mediterráneo para el turismo internacional. Además de las tres primeras, aparecen ciudades con identidad propia, lejos del perfil clásico de las grandes capitales.

Florencia – Italia.

Sevilla – España.

Granada – España.

Estambul – Turquía.

Roma – Italia.

Siena – Italia.

Oporto – Portugal.

Madrid – España.

Lisboa – Portugal.

Lyon – Francia.

Praga – República Checa.

Salzburgo – Austria.

Córdoba – España.

Atenas – Grecia.

Aix-en-Provence – Francia.

Los destinos más seguros del mundo, según otro informe

Aunque la historia, la cultura o la gastronomía suelen ser los principales motivos para elegir un destino, la seguridad también es un factor clave, sobre todo a la hora de planificar un viaje largo o considerar una mudanza.

En este contexto, el ranking internacional Safest Cities in the World 2024 analizó diferentes indicadores como la ciberseguridad, la infraestructura sanitaria, la calidad del transporte y la estabilidad social.

Granada

A diferencia del listado anterior, acá Europa quedó un poco relegada, con solo dos representantes entre las diez primeras posiciones. Asia y Oceanía dominaron el top con ciudades como Tokio, Singapur y Sidney, destacadas por su eficiencia y altos estándares de vida.

Índice global de seguridad: las 10 ciudades líderes