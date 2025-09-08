Apareció un nuevo mural de Banksy, pero Londres anunció que va a removerlo

La obra muestra a un juez golpeando con un mazo a un manifestante desarmado. El gobierno anunció que va a retirarlo porque es un edificio histórico

El misterioso artista callejero Banksy montó un nuevo mural, que muestra a un juez golpeando con un mazo a un manifestante desarmado. Sin embargo, la obra será removida de la pared ya que se encuentra en uno de los tribunales más emblemáticos de la capital inglesa.

El mural apareció este lunes y representa a un manifestante tendido en el suelo sosteniendo un cartel salpicado de sangre mientras un juez con una peluca tradicional y una toga negra lo golpea con un mazo. Banksy publicó una foto de la obra en Instagram, su método habitual para reclamar una obra como auténtica. Llevaba el pie de foto “Royal Courts Of Justice. London” (Corte Real de Justicia. Londres).

El lunes, oficiales de seguridad fuera del tribunal cubrieron la obra de arte con láminas de plástico negro y dos barreras metálicas, y estaba siendo custodiada por dos oficiales y una cámara de seguridad.

Según HM Courts and Tribunals, el argumento para retirar la obra de Banksy es la importancia histórica del edificio de estilo gótico victoriano de 143 años.

“La Corte Real de Justicia es un edificio catalogado y HMCTS (Servicio de Tribunales y Cortes de Su Majestad) está obligado a mantener su carácter original”, se dijo en un comunicado. Los edificios catalogados se consideran los más significativos del país y están protegidos por la ley.

Aunque la obra de arte no se refiere a una causa o incidente particular, los activistas la vieron como una referencia a la prohibición del gobierno del Reino Unido sobre el grupo Palestine Action. El sábado, casi 900 personas fueron arrestadas en una protesta en Londres desafiando la prohibición.

Defend Our Juries, el grupo que organizó la protesta, dijo en un comunicado que el mural “representa poderosamente la brutalidad desatada” por la prohibición del gobierno.

“Cuando la ley se utiliza como una herramienta para aplastar las libertades civiles, no extingue la disidencia, la fortalece”, afirmaron.

Los tribunales intervinieron en el caso de Palestine Action, y algunos jueces inicialmente rechazaron la solicitud de la organización para apelar su prohibición. Un juez del Tribunal Superior luego permitió que el recurso avanzara, aunque el gobierno ahora está desafiando esa decisión.

Otro Banksy en la calle

Banksy comenzó su carrera pintando con aerosol edificios en Bristol, Inglaterra, y se convirtió en uno de los artistas más conocidos del mundo. Sus pinturas e instalaciones se venden por millones de dólares en subastas y atrajeron a ladrones y vándalos.

El trabajo de Banksy a menudo comenta sobre temas políticos: muchas de sus piezas critican la política gubernamental sobre migración y guerra.

En 2019, “The Migrant Child” (El niño migrante), que representa a un niño náufrago sosteniendo una bengala de humo rosa y vistiendo un chaleco salvavidas, apareció en la ciudad italiana de Venecia. Un año antes se descubrieron varias obras, incluida una cerca de un antiguo centro para migrantes que representaba a un niño pintando con aerosol papel tapiz sobre una esvástica en París.

Banksy también creó numerosas obras de arte en Cisjordania y la Franja de Gaza a lo largo de los años, incluyendo una que representa a una niña realizando un cacheo a un soldado israelí, otra mostrando una paloma con un chaleco antibalas, y la que quizás sea su creación más famosa: un manifestante enmascarado lanzando un ramo de flores.