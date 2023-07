"No quiere decir que sea el autor", dijo el abogado del barra que amenazó al descuartizado

“Yo no te voy a matar, te voy a hacer algo peor: te voy a sacar los ojos y te voy a cortar las manos para que no cuentes plata nunca más en tu vida. Te voy a cortar las manos con una sierra”. Así le dice Gustavo Iglesias, integrante de la barrabrava de Boca Juniors, en uno de los audios que tienen en su poder los investigadores.

“Yo escuché la charla completa y, en un momento, Gustavo le dice a Fernando la dirección donde estaba parando. Fernando le dice que sí. Y redoblando esa apuesta le da el piso en el que estaba. Si hubiera querido, Gustavo hubiera ido a la casa. Pero no quería encontrarlo porque sabía que si eso pasaba se iban a pelear y él no iba a cobrar nunca más”, consideró.

“Me parece que son discusiones que cada vez van tomando más violencia. El interlocutor Fernando lo va buscando también, eso es obvio. Por algo lo llama y lo graba. Y terminan con afirmaciones muy poco felices. Pero que no tienen que ver con un homicidio de estas características”, insistió González.

En ese sentido, relacionó esas amenazas por teléfono con “cualquiera (otra) que ocurre en la calle”. “No es para restarle valor a los mensajes, pero si nosotros vemos una discusión cualquier día entre un automovilista y un colectivero se van a decir lo mismo. No digo que el audio no incomode, pero si una persona que le dice a la otra sé dónde estás y no lo va buscar... claramente no fue el que cometió semejante crimen”, opinó.

El abogado trazó una hipótesis. Para él, Pérez Algaba “tomó plata de gente no indicada, de gente muy peligrosa”.

“Acá tiene que haber un grupo de gente dedicado y vinculado a otro tipo de negocios”, conjeturó el letrado defensor del barra.