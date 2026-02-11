San Valentín sin gastos: siete regalos gratis y originales para el día de los enamorados

Con la llegada de San Valentín, crece la búsqueda de regalos para sorprender a la pareja. Más allá de los clásicos, hay opciones gratuitas

Un hombre que sostiene una maceta con una flor camina junto a una figura en forma de corazón en Bucarest, Rumania, el martes 14 de febrero de 2023. (Foto AP/Andreea Alexandru)

Regalos clásicos como una caja de bombones, una cena romántica o una escapada de fin de semana suelen ser las primeras opciones cuando se acerca el 14 de febrero. Con la llegada de San Valentín , muchas personas en comienzan la búsqueda de precios y propuestas para sorprender a sus parejas. Sin embargo, celebrar el amor no siempre requiere de un gasto económico.

En este sentido , existen planes y detalles originales que pueden marcar la diferencia en el Día de los Enamorados sin necesidad de invertir dinero . A continuación, una lista con siete regalos gratuitos para obsequiar en San Valentín.

Un regalo personalizado y hecho a mano siempre es una buena opción y la tecnología permite crear ideas únicas. A través de una pagina web podés recrear mapas estelares de manera gratuita que muestran cómo estaba el cielo en una fecha importante para ambos.

Sólo tenes que introducir la fecha, el lugar y la hora y la pagina automáticamente calcula las estrellas visibles en ese momento preciso. Ya sea el día en que se conocieron o alguna otra fecha significativa, este detalle cargado de simbolismo puede ser un hermoso recordatorio de su historia. Además se puede entregar a través de un link o imprimir y regalar en un portarretrato.

2. Playlist personalizada

Crear una playlist personalizada como regalo de San Valentín es una gran opción que no requiere gastos económicos. La clave es seleccionar canciones que representen momentos especiales y recuerdos juntos.

A través de aplicaciones como Spotify o Youtube, podés seleccionar esos temas o artistas significativos para ambos, agregarle un nombre único al álbum e incluso incluir alguna foto de portada. Además, Spotify te da la posibilidad de hacer tu playlist "Colaborativa", para que tu pareja también pueda agregar canciones.

3. Álbum de fotos virtual

Una vez más podés usar la tecnología a tu favor y asombrar a tu pareja con un regalo virtual. En esta ocasión, te proponemos recopilar todas las fotos que tengan juntos en momentos graciosos, tiernos o especiales y crear un álbum digital para revivirlos.

Con MyAlbum, en pocos pasos combiná fotos y videos para crear un álbum de personalizado. Además, la pagina web permite agregar títulos o descripciones y aplicar diferentes estilos de presentación. Para entregarlo, MyAlbum genera un link que podés enviar por WhatsApp o un código QR con acceso directo.

4. Desayuno sorpresa

Un detalle especial y a la vez clásico para regalarle a tu pareja es un desayuno sorpresa. La mañana del viernes o bien la del sábado, podés sorprender a tu amada o amado con un desayuno casero para empezar el día.

5. Búsqueda del tesoro

Una opción ideal y divertida a la vez, consiste en escribir en pequeños papeles frases de amor para esconderlas en distintos espacios de tu hogar y así hacer sentir especial a tu San Valentín durante todo el día.

6. Noche de juegos y preguntas

Este San Valentín cae un viernes, por lo que resulta ideal hacer un plan para pasar una noche divertida juntos. Para convertir esta noche en especial podés organizar una noche de juegos en pareja para romper con la rutina.

En caso de no tener juegos de mesa en tu hogar, podés sorprender a tu pareja con un juego de preguntas hecho a mano.

En papelitos escribí algunas preguntas para conocerse más y poner a prueba lo que saben del otro. Algunas preguntas pueden ser: ¿Cuando nos conocimos?¿ que fue lo primero que pensaste de mi? Así, además de divertirse, reforzarán su conexión y recordarán momentos juntos.

7. Noche de películas

Para San Valentín podés hacer un regalo romántico y sin costos con una noche de películas. Sin la necesidad de salir, hacer filas en el cine o gastar comida, desde tu hogar, incluso en pijama organizá una noche para maratonear películas románticas acompañados de un snack sencillo.

Algunas películas recomendadas para esta fecha especial son: Diario de una pasión (UN drama clásico y romántico), La La Land (UN musical con una historia de amor intensa), Bajo la misma estrella (sobre un romance inteso y emotivo), 10 cosas que odio de ti (una divertida comedia romantica) o Cuestión de tiempo (un romance con un toque de fantasía).

