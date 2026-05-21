Arca implementó el recibo de sueldo digital para empleadas domésticas: cómo funciona y generarlo paso a paso

La nueva modalidad será obligatoria desde mayo de 2026 para empleadores de casas particulares y reemplazará a los formularios manuales

El nuevo sistema comenzará a regir a partir de los salarios devengados de mayo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( Arca ) implementó un nuevo sistema de recibo de sueldo digital para trabajadoras y trabajadores de casas particulares . La medida fue oficializada mediante la resolución general 5850/2026 publicada en el Boletín Oficial y comenzará a regir para los salarios correspondientes a mayo de 2026.

A partir de ahora, los empleadores deberán generar los comprobantes de pago de manera electrónica a través del Registro Especial del Personal de Casas Particulares utilizando clave fiscal.

La iniciativa modifica el régimen vigente y adapta el sistema laboral doméstico a las disposiciones incorporadas por la Ley de Modernización Laboral 27.802.

Con el nuevo esquema, los recibos quedarán disponibles de forma online tanto para empleadores como para trabajadoras y trabajadores.

Según explicaron desde la entidad, el objetivo es simplificar trámites, mejorar la formalización laboral y garantizar mayor seguridad jurídica en las relaciones laborales del sector. La digitalización incorpora mecanismos de autenticidad, integridad documental, inmutabilidad, disponibilidad y trazabilidad. Además, la validación mediante clave fiscal reemplazará la firma manuscrita del empleador.

Uno de los cambios centrales es que los formularios manuales tradicionales dejarán de tener validez como comprobantes de pago cuando sean completados directamente por el empleador. Los formularios alcanzados son F.102/RT, F.575/RT y F.1350.

Desde Arca aclararon que todas las novedades operativas podrán consultarse en el micrositio "Casas Particulares" del portal oficial del organismo.

La normativa también contempla los casos en que el salario se abona en efectivo o cuando la trabajadora solicite una copia física. En esas situaciones, el empleador deberá imprimir el recibo electrónico por duplicado, entregar una copia firmada al trabajador y conservar otra copia firmada como constancia de pago.

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Cómo hacer el recibo de sueldo digital para empleadas domésticas

El paso a paso es el siguiente:

1. El empleador debe acceder al portal de ARCA con CUIT o CUIL y clave fiscal, donde deberá seleccionar la opción "Registro Especial del Personal de Casas Particulares".

2. Dentro de la sección “Trabajadores a cargo”, deberá seleccionar el perfil correspondiente y hacer clic en "Generar recibo de sueldo".

3. Verificar los datos que el sistema muestre, tales como el período trabajado, la cantidad de horas y el sueldo correspondiente. Todos esos datos podrán modificarse antes de emitir el recibo.

4. Agregar adicionales o descuentos. En caso de corresponder, se podrán incorporar conceptos como: horas extras, feriados, vacaciones, viáticos y descuentos.

5. Una vez confirmada la información, el empleador deberá presionar "Generar recibo". Allí, el sistema permitirá descargar el comprobante en formato PDF.

Por otro lado, las empleadas domésticas podrán consultar y descargar sus recibos desde su propia cuenta de Arca.

Para eso deberán ingresar a “Mis trabajos”, en el apartado “Recibos de sueldo”. Allí aparecerá el listado de comprobantes emitidos por cada empleador y período trabajado. Al seleccionar la opción "Ver recibo", el sistema descargará automáticamente el archivo digital, que podrá compartirse por correo electrónico o mensajería.

El sistema también incorpora un mecanismo de trazabilidad. Dentro de la sección “Pagos y recibos”, el empleador podrá visualizar la columna "Fecha de lectura" donde indicará cuándo la trabajadora accedió al recibo desde el sistema oficial.

La obligatoriedad del recibo digital regirá para todos los empleadores del régimen especial de casas particulares, sin importar la cantidad de empleados, la modalidad de contratación y la cantidad de horas trabajadas. En este sentido, la entidad se encargará de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y aplicar sanciones en caso de incumplimiento, incluidas multas y posibles exclusiones del registro.

La medida forma parte del proceso de modernización laboral impulsado por el gobierno para el sector doméstico. Desde el organismo sostienen que la digitalización permitirá mejorar la protección de derechos laborales, transparentar las relaciones laborales, facilitar controles administrativos y equiparar derechos con otros regímenes formales.