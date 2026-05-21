La Capital | Información General | Arca

Arca implementó el recibo de sueldo digital para empleadas domésticas: cómo funciona y generarlo paso a paso

La nueva modalidad será obligatoria desde mayo de 2026 para empleadores de casas particulares y reemplazará a los formularios manuales

21 de mayo 2026 · 14:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
El nuevo sistema comenzará a regir a partir de los salarios devengados de mayo

El nuevo sistema comenzará a regir a partir de los salarios devengados de mayo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) implementó un nuevo sistema de recibo de sueldo digital para trabajadoras y trabajadores de casas particulares. La medida fue oficializada mediante la resolución general 5850/2026 publicada en el Boletín Oficial y comenzará a regir para los salarios correspondientes a mayo de 2026.

A partir de ahora, los empleadores deberán generar los comprobantes de pago de manera electrónica a través del Registro Especial del Personal de Casas Particulares utilizando clave fiscal.

La iniciativa modifica el régimen vigente y adapta el sistema laboral doméstico a las disposiciones incorporadas por la Ley de Modernización Laboral 27.802.

Cómo será el nuevo recibo de sueldo digital

Con el nuevo esquema, los recibos quedarán disponibles de forma online tanto para empleadores como para trabajadoras y trabajadores.

Según explicaron desde la entidad, el objetivo es simplificar trámites, mejorar la formalización laboral y garantizar mayor seguridad jurídica en las relaciones laborales del sector. La digitalización incorpora mecanismos de autenticidad, integridad documental, inmutabilidad, disponibilidad y trazabilidad. Además, la validación mediante clave fiscal reemplazará la firma manuscrita del empleador.

Uno de los cambios centrales es que los formularios manuales tradicionales dejarán de tener validez como comprobantes de pago cuando sean completados directamente por el empleador. Los formularios alcanzados son F.102/RT, F.575/RT y F.1350.

Desde Arca aclararon que todas las novedades operativas podrán consultarse en el micrositio "Casas Particulares" del portal oficial del organismo.

La normativa también contempla los casos en que el salario se abona en efectivo o cuando la trabajadora solicite una copia física. En esas situaciones, el empleador deberá imprimir el recibo electrónico por duplicado, entregar una copia firmada al trabajador y conservar otra copia firmada como constancia de pago.

>> Leer más: El gobierno reglamentó el RIMI para pymes: cuáles son los beneficios y cómo acceder

Cómo hacer el recibo de sueldo digital para empleadas domésticas

El paso a paso es el siguiente:

1. El empleador debe acceder al portal de ARCA con CUIT o CUIL y clave fiscal, donde deberá seleccionar la opción "Registro Especial del Personal de Casas Particulares".

2. Dentro de la sección “Trabajadores a cargo”, deberá seleccionar el perfil correspondiente y hacer clic en "Generar recibo de sueldo".

3. Verificar los datos que el sistema muestre, tales como el período trabajado, la cantidad de horas y el sueldo correspondiente. Todos esos datos podrán modificarse antes de emitir el recibo.

4. Agregar adicionales o descuentos. En caso de corresponder, se podrán incorporar conceptos como: horas extras, feriados, vacaciones, viáticos y descuentos.

5. Una vez confirmada la información, el empleador deberá presionar "Generar recibo". Allí, el sistema permitirá descargar el comprobante en formato PDF.

Por otro lado, las empleadas domésticas podrán consultar y descargar sus recibos desde su propia cuenta de Arca.

Para eso deberán ingresar a “Mis trabajos”, en el apartado “Recibos de sueldo”. Allí aparecerá el listado de comprobantes emitidos por cada empleador y período trabajado. Al seleccionar la opción "Ver recibo", el sistema descargará automáticamente el archivo digital, que podrá compartirse por correo electrónico o mensajería.

El sistema también incorpora un mecanismo de trazabilidad. Dentro de la sección “Pagos y recibos”, el empleador podrá visualizar la columna "Fecha de lectura" donde indicará cuándo la trabajadora accedió al recibo desde el sistema oficial.

La obligatoriedad del recibo digital regirá para todos los empleadores del régimen especial de casas particulares, sin importar la cantidad de empleados, la modalidad de contratación y la cantidad de horas trabajadas. En este sentido, la entidad se encargará de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y aplicar sanciones en caso de incumplimiento, incluidas multas y posibles exclusiones del registro.

La medida forma parte del proceso de modernización laboral impulsado por el gobierno para el sector doméstico. Desde el organismo sostienen que la digitalización permitirá mejorar la protección de derechos laborales, transparentar las relaciones laborales, facilitar controles administrativos y equiparar derechos con otros regímenes formales.

Noticias relacionadas
La mayoría de los comercios de la ciudad cerraron abril con menos ventas.

Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden "alivio urgente"

Argentina mejoró el acceso al nivel inicial, aunque persisten fuertes brechas entre los chicos

Sólo 4 de cada 10 chicos de tres años de sectores vulnerables van al jardín de infantes

Resultados del Quini 6 del miércoles 20 de mayo

Quini 6: de qué localidad es el santafesino que ganó más de $850 millones

millones para todos lados: el quini 6 tuvo ganadores en el tradicional y en la segunda

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Ver comentarios

Las más leídas

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

El Súper Niño pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

El "Súper Niño" pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Lo último

Golpe contra el abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias, y dos detenidos

Golpe contra el abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias, y dos detenidos

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Garantía de seguridad: el Volkswagen Taos fue premiado como el SUV mediano más seguro del año

Garantía de seguridad: el Volkswagen Taos fue premiado como el SUV mediano más seguro del año

Misterio en Francia y Santa Fe: cercaron el predio frente a Medicina, sitio de memoria

El terreno frente a la facultad, ligado al movimiento estudiantil rosarino, apareció cercado y despertó interrogantes sobre posibles obras o intervenciones
Misterio en Francia y Santa Fe: cercaron el predio frente a Medicina, sitio de memoria
Golpe contra el abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias, y dos detenidos
Policiales

Golpe contra el abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias, y dos detenidos

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Policiales

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura
La Ciudad

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura

Prohíben difundir información de la mujer del presunto episodio sexual en un avión que llegó a Rosario
la ciudad

Prohíben difundir información de la mujer del presunto episodio sexual en un avión que llegó a Rosario

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500
La Ciudad

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

Lanzan una colecta para repatriar los restos de la joven rosarina

El Súper Niño pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

El "Súper Niño" pone en alerta a la Argentina: junio será clave para saber con qué fuerza llegará

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Impactante choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Ovación
Un histórico ex-Real Madrid se acerca a Inter Miami de Messi después del Mundial
Ovación

Un histórico ex-Real Madrid se acerca a Inter Miami de Messi después del Mundial

Un histórico ex-Real Madrid se acerca a Inter Miami de Messi después del Mundial

Un histórico ex-Real Madrid se acerca a Inter Miami de Messi después del Mundial

Newells: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos

Newell's: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos

El pádel sigue creciendo: este fin de semana llega por primera vez la Copa Santa Fe

El pádel sigue creciendo: este fin de semana llega por primera vez la Copa Santa Fe

Policiales
Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Policiales

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Otras dos escuelas de Rosario recibieron banderas con mensajes mafiosos

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

La Ciudad
Misterio en Francia y Santa Fe: cercaron el predio frente a Medicina, sitio de memoria
La Ciudad

Misterio en Francia y Santa Fe: cercaron el predio frente a Medicina, sitio de memoria

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura

Tras el apoyo de la Iglesia a los cuidacoches, se demora la prohibición en la Legislatura

CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional

CAF destacó el rol estratégico de Rosario en el desarrollo regional

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500

La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500

El tiempo en Rosario: el jueves sigue el frío y también baja la máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves sigue el frío y también baja la máxima

Una doctora de la UNR fue premiada por la Unesco por sus aportes a la seguridad alimentaria
La Ciudad

Una doctora de la UNR fue premiada por la Unesco por sus aportes a la seguridad alimentaria

Zona Fría: el gobierno de Santa Fe dice que es un tarifazo encubierto de la Nación
Política

Zona Fría: el gobierno de Santa Fe dice que es un "tarifazo encubierto" de la Nación

Cuidacoches: la Iglesia pidió regulación y controles contra extorsiones en estadios
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia pidió regulación y controles contra extorsiones en estadios

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista
POLICIALES

Un crimen y una venta en Facebook: el rastro que llevó a 3 imputados en Bella Vista

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda
Información General

Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas
Economía

Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes

Un club de Armstrong le ganó un juicio a Central por el pase de un jugador que erró un penal clave
Ovación

Un club de Armstrong le ganó un juicio a Central por el pase de un jugador que erró un penal clave

Quiso gambetear un control y cayó con figuritas del Mundial de contrabando
Información General

Quiso gambetear un control y cayó con figuritas del Mundial de contrabando

Refuerzan la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono
La Ciudad

Refuerzan la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso
Policiales

Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso

El superávit comercial fue récord en abril: crecen las ventas y caen las compras
Economía

El superávit comercial fue récord en abril: crecen las ventas y caen las compras

Santa Fe ya perdió 2.870 empresas y 18.395 empleados durante la era Milei
Economía

Santa Fe ya perdió 2.870 empresas y 18.395 empleados durante la era Milei

La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado

Por Facundo Borrego
Economía

La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado

En medio de las protestas, el presidente boliviano negó que vaya a renunciar
El Mundo

En medio de las protestas, el presidente boliviano negó que vaya a renunciar

Estados Unidos acusó a Cuba de derribar aviones civiles en 1996
El Mundo

Estados Unidos acusó a Cuba de derribar aviones civiles en 1996

Masiva Marcha del Silencio por los desaparecidos de la dictadura en Uruguay
El Mundo

Masiva Marcha del Silencio por los desaparecidos de la dictadura en Uruguay

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año
POLICIALES

Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año

Milei reúne al gabinete el 25 de mayo para ordenar la interna libertaria
Política

Milei reúne al gabinete el 25 de mayo para ordenar la interna libertaria