Se estaba sacando una selfie en un acantilado de Mar del Plata, cayó 25 metros y murió

La víctima es una joven de 33 años, oriunda de Tres Arroyos. La caída fue letal: no sobrevivió al impacto

Un accidente fatal se registró en las playas de Mar del Plata este miércoles por la tarde. Una mujer de 33 años perdió el equilibrio mientras intentaba sacarse una foto en uno de los acantilados de la ciudad costera y cayó más de 25 metros . Su muerte fue instantánea y conmocionó a los vecinos de la zona.

La víctima es Lucia Bimbi, una joven de tan solo 33 años oriunda de Tres Arroyos , provincia de Buenos Aires. Según precisó el diario La Capital de Mar del Plata, el episodio sucedió en el kilómetro 535 de la ruta 11 , frente a la Estancia La Moringa o el sector conocido como Barranca de Los Lobos.

Lo conmocionante del caso es que en los segundos previos a la caída, Bimbi estaba intentando sacarse una selfie con el paisaje de fondo. Una de las teorías que trascendió es que a la mujer se le habría escapado el celular de las manos. Al intentar recuperarlo, dio un paso en falso y cayó a un vacío de más de 25 metros.

La joven estaba en la ciudad costera junto a su primo y otros amigos , según consignó La Capital de Mar del Plata. Este miércoles, se dirigieron a uno de los acantilados más famosos de la localidad, que cuenta con una plataforma superior en donde comienza la escalera hacia la playa. Se trata de un piso de hormigón desde hace años muestra el deterioro causado por la erosión extrema.

Tras la caída, el impacto fue letal: la chica no sobrevivió y los rescatistas debieron extraer el cuerpo ante el inminente avance de la marea.

Quién era Lucía Bimbi, la joven que cayó de un acantilado y murió

Luego de que se confirmara el nombre de la víctima, se conoció que Lucía Bimbi era oriunda de Tres Arroyos. Era licenciada en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad de La Plata. Durante las temporadas de verano, colaboraba de manera ocasional como corresponsal en Claromecó para el periódico La Voz del Pueblo.

La mujer se encontraba en Mar del Plata para participar en una actividad vinculada a una agencia de marketing digital en la que se desempeñaba como coordinadora estratégica, según reportó Infobae.