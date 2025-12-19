Mercado Libre ofrece trabajo en Argentina: qué puestos están vacantes y cómo postularse

La empresa tiene activas más de 200 búsquedas laborales. Los detalles, formas y requisitos en esta nota

Mercado Libre es una de las empresas tecnológicas más reconocidas del país. En ella trabajan miles de empleados alrededor del mundo y, recientemente, anunció que cuenta con vacantes disponibles para sumar nuevo talento.

A través de su cuenta oficial de LinkedIn , Mercado Libre dio a conocer los puestos de trabajo que ofrece actualmente. Algunos de ellos están asociados a la posibilidad de trabajar de manera remota, por lo que no sería obligatorio residir en una ciudad específica.

La empresa tiene activas más de 200 búsquedas laborales . En la descripción de su perfil, detallan: “Estamos transformando la forma de comprar, vender, publicitar, pagar, financiar y hacer envíos en América Latina. Somos la compañía líder de comercio electrónico y fintech de la región, con presencia en 18 países y un equipo de más de 120.000 personas. Somos uno de los mejores lugares para trabajar en América Latina”.

Qué puestos tiene vacantes Mercado Libre

La variedad de puestos disponibles en Argentina es amplia y se concentra principalmente en las áreas de comercio, negocios y tecnología.

Algunos de los puestos que Mercado Libre ofrece actualmente incluyen analista Senior de Operaciones, analista de Mejora de la Experiencia, analista Contable, especialista de negocios para el desarrollo de vendedores y analista funcional senior, entre otros.

Cómo postularse para trabjar en Mercado Libre

La forma más sencilla de postularse a alguno de los puestos de trabajo ofrecidos por Mercado Libre es a través de LinkedIn. Para ello, es necesario ingresar a la plataforma con un perfil activo o crear uno en caso de no tenerlo.

Luego, se debe acceder al perfil oficial de Mercado Libre en LinkedIn, dirigirse a la pestaña de Empleos, buscar la vacante según el interés o la ubicación y seleccionar la opción “Solicitar”. A continuación, el postulante deberá completar un formulario con sus datos personales y su experiencia laboral.

Cuáles son los requisitos para trabajar en Mercado Libre

Cada puesto ofrecido por Mercado Libre exige requisitos específicos. En la descripción de cada vacante, los postulantes pueden encontrar el detalle de las funciones, los requisitos solicitados y el nivel de experiencia requerido.

De esta manera, según el cargo, varían los títulos académicos y la cantidad de años de experiencia solicitados. Por este motivo, se recomienda que, antes de postularse, el candidato reúna toda la documentación que acredite su formación, títulos y trayectoria laboral, así como también mantener actualizado el perfil de LinkedIn.