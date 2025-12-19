La Capital | Información General | Mercado Libre

Mercado Libre ofrece trabajo en Argentina: qué puestos están vacantes y cómo postularse

La empresa tiene activas más de 200 búsquedas laborales. Los detalles, formas y requisitos en esta nota

19 de diciembre 2025 · 13:57hs
Mercado Libre

Mercado Libre, la fintech de Marcos Galperín, ofrece puestos de trabajo

Mercado Libre es una de las empresas tecnológicas más reconocidas del país. En ella trabajan miles de empleados alrededor del mundo y, recientemente, anunció que cuenta con vacantes disponibles para sumar nuevo talento.

A través de su cuenta oficial de LinkedIn, Mercado Libre dio a conocer los puestos de trabajo que ofrece actualmente. Algunos de ellos están asociados a la posibilidad de trabajar de manera remota, por lo que no sería obligatorio residir en una ciudad específica.

La empresa tiene activas más de 200 búsquedas laborales. En la descripción de su perfil, detallan: “Estamos transformando la forma de comprar, vender, publicitar, pagar, financiar y hacer envíos en América Latina. Somos la compañía líder de comercio electrónico y fintech de la región, con presencia en 18 países y un equipo de más de 120.000 personas. Somos uno de los mejores lugares para trabajar en América Latina”.

>> Leer más: Mercado Libre recibió un 50 % más de exenciones impositivas: son u$s350 millones en los últimos 5 años

Qué puestos tiene vacantes Mercado Libre

La variedad de puestos disponibles en Argentina es amplia y se concentra principalmente en las áreas de comercio, negocios y tecnología.

Algunos de los puestos que Mercado Libre ofrece actualmente incluyen analista Senior de Operaciones, analista de Mejora de la Experiencia, analista Contable, especialista de negocios para el desarrollo de vendedores y analista funcional senior, entre otros.

Cómo postularse para trabjar en Mercado Libre

La forma más sencilla de postularse a alguno de los puestos de trabajo ofrecidos por Mercado Libre es a través de LinkedIn. Para ello, es necesario ingresar a la plataforma con un perfil activo o crear uno en caso de no tenerlo.

Luego, se debe acceder al perfil oficial de Mercado Libre en LinkedIn, dirigirse a la pestaña de Empleos, buscar la vacante según el interés o la ubicación y seleccionar la opción “Solicitar”. A continuación, el postulante deberá completar un formulario con sus datos personales y su experiencia laboral.

>> Leer más: Mercado Libre pidió al gobierno que regule las plataformas internacionales como Shein y Temu

Cuáles son los requisitos para trabajar en Mercado Libre

Cada puesto ofrecido por Mercado Libre exige requisitos específicos. En la descripción de cada vacante, los postulantes pueden encontrar el detalle de las funciones, los requisitos solicitados y el nivel de experiencia requerido.

De esta manera, según el cargo, varían los títulos académicos y la cantidad de años de experiencia solicitados. Por este motivo, se recomienda que, antes de postularse, el candidato reúna toda la documentación que acredite su formación, títulos y trayectoria laboral, así como también mantener actualizado el perfil de LinkedIn.

Noticias relacionadas
Quini 6 celebra la navidad con un pozo millonario

El Quini 6 adelanta la Navidad con un pozo récord de $12.000 millones

Fecha de pagos para los contribuyentes de Ansés en enero 2026

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

El reconocido chef se encuentra en terapia intensiva desde el viernes. 

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: "Lucha por su vida"

El nuevo triunvirato de la CGT: Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio)

La CGT advirtió que habrá paro general si el Senado aprueba la reforma laboral de Milei

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Gonzalo Belloso: En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Lo último

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

El presupuesto nacional logró dictamen y se trata el 26 de diciembre en el Senado

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas

Cae una banda que usaba inhibidores de señal para robar autos y viviendas

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Los pasajes sin escalas se habilitaron a través de Arajet, una de las empresas que expande la oferta del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?
Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Identificaron a la mujer fallecida en una pileta de Villa Gobernador Gálvez

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe
La Ciudad

El gobierno nacional subasta un predio de viviendas Procrear en Santa Fe

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: impulsan una mesa de trabajo con la provincia y la Justicia

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

El presidente de Central explicó por qué se fue Holan y eligió a Almirón

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Leones FC planifica la pretemporada y la confirmación del DT para jugar la Primera C

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Autonomía municipal: se viene la primera subasta de un inmueble público

Gonzalo Belloso: En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible

Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

El tiempo en Rosario: ¿se esperan lluvias otra vez para el fin de semana?

Ovación
Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano
Ovación

Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano

Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano

Di María y Central en la NFL: el regalo de Fideo a un jugador de fútbol americano

Newells tiene técnicos: la dupla Orsi - Gómez fue oficializada y dejaron sus primeras frases

Newell's tiene técnicos: la dupla Orsi - Gómez fue oficializada y dejaron sus primeras frases

De no creer: Barracas destacó a Tapia por encima de los campeones del mundo

De no creer: Barracas destacó a Tapia por encima de los campeones del mundo

Policiales
Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil
Policiales

Va a juicio un hombre que mató a otro tras discutir en un partido de fútbol infantil

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

Villa Gobernador Gálvez: condenan a cuatro personas por tráfico de estupefacientes en un Fonavi

La Ciudad
Cuándo es necesario colocarse la vacuna antitetánica y cuáles son los riesgos del tétanos
Salud

Cuándo es necesario colocarse la vacuna antitetánica y cuáles son los riesgos del tétanos

Por qué un globo aerostático apareció en el cielo de Rosario

Por qué un globo aerostático apareció en el cielo de Rosario

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

Venta de vuelos directos entre Rosario y el Caribe: ¿cuánto cuesta ir a Punta Cana?

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

El gobierno de Santa Fe dispuso asueto para los estatales el 24 y el 31 de diciembre

Newells ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta
Ovación

Newell's ya piensa en refuerzos: quién es el defensor del fútbol mexicano en la carpeta

Cómo es el gran parque temático con dinosaurios a minutos de Rosario

Por Ruth Oitana
La Región

Cómo es el gran parque temático con dinosaurios a minutos de Rosario

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°
La Ciudad

Se viene un viernes de calor intenso con una temperatura que trepará hasta los 35°

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes
Policiales

Homicidio de un gendarme: piden perpetua y el veredicto se conoce el lunes

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe
La Ciudad

A poco de la reapertura, el aeropuerto de Rosario suma una conexión con el Caribe

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero
Información General

Ansés 2026: el cronograma de pagos para jubilados y pensiones en enero

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida
La Ciudad

India fue abandonada en un pet shop y una campaña en redes le cambió la vida

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: Lucha por su vida
Información General

El chef Christian Petersen está internado en San Martín de los Andes: "Lucha por su vida"

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua
Policiales

Un doble femicidio en contexto narco llegó a juicio con un acusado con pedido de prisión perpetua

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares
Información General

Pagó un atado de cigarrillos en Río y terminó estafado por 3.400 dólares

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor se apodera de Rosario pero habrá respiro: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández
Policiales

Detuvieron al hijo del Toro Escobar, último prófugo de la banda de Jano Fernández

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana
La Ciudad

Llega la última edición del año del Mercado de las Artes en la ex Aduana

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes
LA CIUDAD

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Navidad: expectativa en los vendedores de juguetes para repuntar un año flojo

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia
La Región

Nuevo accidente fatal en la ruta 34: la vía más peligrosa de Santa Fe suma otra tragedia

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La Municipalidad sale al mercado a tomar deuda pública para pavimento

La muerte como mensaje: termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre

Por Martín Stoianovich

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre