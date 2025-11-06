Mercado Libre pidió al gobierno que regule las plataformas internacionales como Shein y Temu

Desde la fintech se advirtió que el ingreso de exportaciones de China generan “competencia desigual” que atenta contra los puestos de empleo locales

El presidente de Mercado Libre , Juan Martín de la Serra, le pidió al gobierno nacional que genere un marco regulatorio a las plataformas internacionales como Shein y Temu . El ejecutivo señaló que la modalidad de compras de productos "baratos y de baja calidad" provenientes de China puede “socavar el tejido productivo local” y poner “en peligro los empleos de la región”.

De la Serra, presidente de la fintech fundada por Marcos Galperín, afirmó que “es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten”. Además, el directivo aseguró: “Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”.

En el último tiempo, aumentaron de manera exponencial en Argentina las compras en plataformas como Shein y Temu . Por sus productos de bajo costo y la reciente flexibilización de envíos internacionales, el e-commerce de importaciones de China ganan cada vez más popularidad.

Sobre esto, Juan Martín de la Serra, presidente de Mercado Libre, señaló: “Cuando abrís el mercado indiscriminadamente y una empresa asiática te envía productos por barco, en realidad estás dando trabajo a empresas chinas, no argentinas”, y agregó: “Se corre el riesgo de socavar el tejido productivo local y de poner en peligro los empleos en la región”.

“Amazon nos forzó a mejorar. Pero estas empresas asiáticas, en general, venden productos de baja calidad”, afirmó Juan Martín de la Serra, sobre las importaciones de plataformas chinas.

Por último, el directivo de la fintech afirmó que los nuevos competidores internacionales obligan a Mercado Libre a ser más “agresivo en inversiones y eficiencia logística”. Además, remarcó que el crecimiento sin control de estas plataformas “desequilibra el campo de juego”.

El proyecto de ley anti-Shein

El desembarco de Shein y Temu, gigantes chinos del ultra fast fashion, puso en alerta a la industria textil argentina. La Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI), junto a sus pares de Brasil y México, impulsa un proyecto de ley para replicar la normativa francesa que limita estas plataformas, con el objetivo de proteger al sector local, el empleo y a los consumidores.

image - 2025-10-28T103556.225 Arca implementa un nuevo paso en las compras en Shein, Temu, Amazon y otras plataformas

Según la CIAI, el avance de estas aplicaciones –favorecido por la desregulación de importaciones en el país– provoca la pérdida de 1.500 empleos por mes. De acuerdo con datos de la Fundación ProTejer, la mitad de las empresas argentinas del rubro sufrió una caída de ventas del 7% en el segundo trimestre de 2025 respecto al mismo período del año anterior. Si se toman los últimos dos años, ocho de cada diez compañías registraron retrocesos, con una contracción promedio del 30%.

La iniciativa busca que las prendas importadas de Shein y Temu:

Pasen por controles ambientales y sanitarios para verificar que no contengan químicos tóxicos.

Queden sujetas a los impuestos y aranceles vigentes en Argentina , como IVA e Ingresos Brutos.

Cumplan con estándares laborales y de producción sustentable.

Un antecedente relevante proviene de Corea del Sur, donde estudios oficiales detectaron en ropa infantil vendida en estas plataformas niveles de cadmio y plomo hasta 622 veces superiores a los permitidos.