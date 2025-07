Locomotora Oliveras: la exitosa boxeadora que iba a reformar la Constitución de Santa Fe

Tenía 47 años, es santafesina por elección, y antes de entrar en la política fue una de las boxeadoras más destacadas del país. Ganó seis títulos mundiales en distintas categorías (supergallo, pluma, ligero y superligero) y fue la única mujer en lograr cuatro cinturones en pesos diferentes, todos por nocaut. Ese récord la llevó a entrar en el Libro Guinness.

Según contó en diversas entrevistas, creció en la pobreza, pasó situaciones duras y tuvo que escapar de una pareja violenta. El boxeo fue su salida y su forma de reconstruirse.

En conversación con La Capital, la Locomotora destacó: “Les digo a todas las chicas que se impongan un sueño y peleen por él. Bajar de peso, estudiar o hacer un deporte. Si yo pude, se puede. Luché hasta contra el hambre para entrenarme, varias veces no me alcanzó la plata para pagar la luz, pero logré este reconocimiento. Eso sí, estoy segura de que si fuera varón podría vivir en un country y tendría un avión privado, pero ser mujer no me hace espectacular ni cotizada en este deporte. Tengo una casa pequeña en un barrio muy humilde y allí armé mi gimnasio. Entreno ocho horas por día en tres tandas y un día tranquilo, corro 12 kilómetros”.

Además del deporte, La Locomotora dio charlas motivacionales y en redes sociales se hizo popular con videos que mezclaban humor, mensajes motivacionales y esperanzadores.

Salto al ring

Oliveras debutó como profesional el 12 de agosto de 2005 en General Lavalle, Córdoba. Esa noche se subió al ring y venció por nocaut a María del Carmen Potenza, lo que marcaría el inicio de una carrera plagada de éxitos.

Menos de un año más tarde, Oliveras se consagraría campeona del mundo en peso super gallo de la WBC al vencer, también por nocaut, a la mexicana Jackie Nava en Tijuana. Ese título lograría defenderlos dos veces, pero el 4 de diciembre de 2008 Marcela "La Tigresa" Acuña se lo arrebataría en un recordado combate en el Luna Park de Buenos Aires.

El 12 de agosto de 2011, la Locomotora se llevaría el cinturón del campeonato mundial de peso pluma de la WBA, al vencer a Liliana Palmera, en Río Cuarto. El 5 de enero de 2012 derrotó a Jessica Villafranca y consiguió el título mundial de peso pluma, título que defendió exitosamente cinco veces. El 11 de octubre de 2013 obtiene su cuarta corona mundial, esta vez de peso ligero de la WBC, al vencer a Lely Luz Flórez.

Luego pasaron cuatro años hasta que el 8 de abril de 2017, en un combate de 10 asaltos, Oliveras venciera a Lesly "La Explosiva" Morales en la Ciudad de Cutral Co (Neuquén) y se consagra como Campeona Mundial Superpluma de la WPC. Dos años más tarde y ante la misma rival lograría el título del mundo de la WPC.

Del ring a la política

Con la misma determinación que la llevó a la cima del boxeo, la Locomotora decidió incursionar en la política. En 2021 fue candidata a diputada nacional por el partido Unite por la Libertad y la Dignidad, cuyo dueño es José Bonacci, padre de Rocío, actual diputada por Santa Fe de La Libertad Avanza (LLA). Aunque no resultó electa, obtuvo unos 70 mil votos en su primera experiencia electoral.

No se rindió y en 2023, se acercó al PRO, respaldó activamente la candidatura de Patricia Bullrich a la presidencial y se incorporó a "La Fuerza del Cambio". Incluso protagonizó un spot viral donde le enseñaba movimientos de boxeo a la actual ministra de Seguridad.

En 2024 fue incorporada oficialmente al plantel de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos., para liderar el programa “Cuidar el Juego”, orientado a prevenir la violencia en el deporte juvenil e infantil. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación destacaron que “la vieron capacitada para esta tarea, debido a que ya conocen su trabajo con jóvenes para que se inclinen a los deportes y dejen las calles”. Además, señalaron que contaba con el aval de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y líderes deportivos que apoyaron su gestión.

Este 2025, Oliveras volvió a candidatearse, esta vez como convencional constituyente por el Frente de la Esperanza, y logró ingresar al recinto junto con dos compañeros. El lunes 14, cuando comenzaron las reuniones para reformar la Constitución santafesina, la noticia del accidente cerebro vascular sucumbió en la Legislatura provincial.