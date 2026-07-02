Scaloneta de puertas, corazón e ilusión abiertos de par en par

Fue un jueves de Scaloneta a puertas abiertas, de trato cordial con la prensa, tanto en la conferencia con los medios del DT Lionel Scaloni y Rodrigo De Paul pasado el mediodía en el estadio Hard Rock de Miami, la sede del partido del viernes a todo o nada ante Cabo Verde, como por la tarde, donde bajo un sol impiadoso se pudieron observar los primeros quince minutos de la práctica, con un ambiente que mezcló buena onda con la lógica concentración para afrontar un partido chivísimo en el primer mata-mata albiceleste del Mundial.

Pasado el mediodía la rueda de prensa del entrenador se desarrolló en la sala de conferencias del Hard Rock, escenario del cruce con Cabo Verde por los 16avos de final. Allí para ingresar hay que cruzar la pista de la Fórmula 1, que está señalizada y por la que volverá a correr pronto el argentino Franco Colapinto. Es como si se escuchara el inconfundible sonido tuerca en la atmósfera, a pesar de que los monoplazas no desandan el circuito.

Pero esto es el Mundial de fútbol y tuvo contacto con los medios el entrenador Lionel Scaloni, que cumplirá 100 partidos al frente de la selección. Luego de solidarizarse con las víctimas del grave accidente ocurrido en la zona de Rosario manifestó: “Estamos bien. Lógicamente ilusionados, como todo el mundo, pero hay un rival que ha hecho muy bien las cosas y al que hay que respetar. El margen ahora se achica. Es un encuentro en el que el que pierde se vuelve, pero nos agarra en un buen momento".

Distendido y lejos de dramatizar las situaciones, negó que le preocupe lo que circula en redes sociales sobre el presunto favoritismo hacia Argentina de parte de la Fifa: “No leyendo las redes sociales ya está. No mires las redes sociales y ya está. Si no mirás eso, no te enterás”.

Rodrigo De Paul y los medios

También dialogó con los medios el volante Rodrigo De Paul y fue clarito. “Sería un error pensar más allá del partido con Cabo Verde, no nos vamos a guardar nada. Nos ponemos la camiseta sin importar la competición o el rival. Vestir la camiseta de Argentina es lo máximo, sean diez o noventa minutos, hay que vaciarse. El partido que viene es el último, lo tomo así y voy a dejar todo para que no lo sea y haya más”, enfatizó.

>>Leer más: Cuándo juega Colombia en los 16avos de final del Mundial 2026

Luego, ya entrada la tarde y con el sol como una bola fuego recalentando el cielo, llegó el turno del entrenamiento a puertas abiertas, con cientos de periodistas atentos a los movimientos de la selección y con cobertura de medios de los sitios más remotos del mundo. Se vio el tradicional rondo de los jugadores, con Messi con una sonrisa y haciendo bromas, y distendido de cara al partido con Cabo Verde.

La previa con fe y concentración

Luego fue turno de un ejercicio de coordinación y de remates a un arco chico. Toda la tropa lució afilada, sabiendo lo que juega y que sin triunfo no hay mañana. El sol tardó bastante en irse a descansar y cuando vuelva a salir será para iluminar el partido entre Argentina y Cabo Verde, más allá de que tal vez las nubes y los relámpagos le ganen la pulseada a las 19, cuando sea el inicio del partido. La previa fue con fe y concentración. La hora de verdad está muy cerca.