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Qué regalo preparó el presidente de Cabo Verde para darle a Messi antes del partido

José Maria Neves mostró su admiración por el astro rosarino en la previa del encuentro de 16avos de final del Mundial 2026

2 de julio 2026 · 12:41hs
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Messi es alabado incluso por sus rivales. Un jugador de calidad.

AP

Messi es alabado incluso por sus rivales. Un jugador de calidad.

Argentina chocará ante Cabo Verde en Miami este viernes desde las 19, por los 16avos de final del Mundial 2026, en un duelo inédito. Para el país africano, enfrentar al vigente campeón del mundo marcará el partido más importante de su historia, por lo que su presidente palpitó el encuentro.

“Es un gran honor recibir a Lionel Messi y a la selección argentina, expresó José Maria Neves, presidente de Cabo Verde, sobre la expectativa de su país por el cruce, tras haber dado el batacazo en el grupo H, donde fue 2º detrás de España y eliminó a Uruguay y Arabia Saudita.

A su vez, el mandatario adelantó que prepara un regalo especial para el astro rosarino, un ídolo del fútbol mundial que, según su criterio, merece un reconocimiento en este duelo de la Copa del Mundo.

José Maria Neves, presidente de Cabo Verde.

José Maria Neves, presidente de Cabo Verde.

El regalo del presidente de Cabo Verde a Messi

Neves mostró su emoción por enfrentar al rosarino con su selección y aseguró que le regalará una camiseta de Cabo Verde con el número 10 y el apellido Messi estampado en la espalda.

>> Leer más: Cabo Verde, rival de Argentina: figuras, referentes y denuncias de la sorpresa del Mundial

El presidente caboverdiano afirmó que el capitán argentino es “el mejor jugador del mundo” y señaló que su selección va a “afrontar a Argentina y a Messi con la misma determinación, la misma voluntad y con el deseo de ganar y alcanzar la siguiente fase”.

Al respecto, el mandatario concluyó: “Creo que Cabo Verde puede vencer a Argentina por 1-0. Fuimos a este Mundial para escribir nuestro propio destino, que es enfrentarnos a campeones”.

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