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Estalló de risa: el control a Messi en el aeropuerto y el "magiclick" de Cuti Romero

Agentes de seguridad descubrieron un particular objeto en la valija del defensor cordobés y el astro rosarino bromeó junto a sus compañeros

2 de julio 2026 · 10:58hs
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Lionel Messi y la selección argentina pasaron por los controles en el aeropuerto de Kansas City.

Lionel Messi y la selección argentina pasaron por los controles en el aeropuerto de Kansas City.

La selección argentina llegó a Miami para afrontar el último día de preparación previo al encuentro de 16avos de final del Mundial 2026 ante Cabo Verde, al que enfrentará este viernes desde las 19. El viaje desde Kansas City a Florida tuvo una particular situación con los controles aeroportuarios, que sorprendieron a Lionel Messi y sus compañeros.

Durante la salida de la Albiceleste desde el aeropuerto de Kansas, los estrictos controles de las autoridades en Estados Unidos no pasaron por alto la presencia de la delegación nacional, y ni siquiera el astro rosarino se salvó de los exhaustivos chequeos.

En la pista del aeropuerto, los integrantes del plantel debieron mostrar su equipaje y pasar por detectores de metales antes de subirse al avión que los trasladó a Miami. Según las imágenes que se viralizaron en redes sociales, Messi se lo tomó con humor y estalló de risa con el “descubrimiento” de los agentes de seguridad en la valija de Cuti Romero.

Las risas de Messi en el aeropuerto

Ante los oficiales de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Kansas City, Messi estuvo lejos de incomodarse y hubo bromas cómplices junto a sus compañeros mientras cada uno de ellos era revisado por las autoridades.

Al presentar los pasaportes y abrir su equipaje de mano, Cuti Romero debió justificar por qué llevaba un clásico encendedor de chispa -conocido por su marca comercial magiclick- en su bolso, el cual normalmente se utiliza para encender las cocinas.

>> Leer más: Atención, Argentina: la Fifa confirmó al árbitro del duelo ante Cabo Verde en el Mundial

Ante el insólito descubrimiento de los agentes, Messi y varios de sus compañeros se rieron y bromearon con el cordobés, todo mientras el astro rosarino era escaneado de cuerpo entero por los detectores de metales.

Los controles a la selección argentina

La propia Administración de Seguridad en el Transporte señaló en su página web oficial que “el control de pasajeros en el aeropuerto forma parte del sistema de seguridad por capas de la TSA para garantizar su llegada segura a su destino” y que estos “procedimientos de control tienen como objetivo impedir la entrada de artículos prohibidos y otras amenazas a la seguridad del transporte en la zona restringida del aeropuerto”.

En tanto, aclararon que estos procesos “se desarrollan en respuesta a la información sobre dichas amenazas” y detallaron que “la TSA inspecciona diariamente aproximadamente 3,3 millones de maletas de mano en busca de explosivos y otros artículos peligrosos”.

Más allá de la relevancia de la selección campeona del mundo, los jugadores argentinos no evitaron dichos controles pero tampoco pasaron un momento incómodo, sino que lo tomaron como un momento divertido durante el viaje.

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