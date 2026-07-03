Messi Beach: el 10 juega a todo o nada y Argentina quiere su fiesta en Miami

La selección enfrenta a Cabo Verde a las 19, en una ciudad convulsionada por hinchas albicelestes. El premio es el boleto a octavos de final

Lionel Messi, el estandarte de la selección argentina, juega en la ciudad donde reside y que está inundada de argentinos.

Sol, playa, glamour, fútbol, pasión argentina y Mundial . Un paisaje inmejorable para la Scaloneta que este viernes, a las 19, tendrá un examen muy exigente ante Cabo Verde , que si bien es un rival que hace su primera experiencia mundialista, no será para nada sencillo doblegar su resistencia. Claro que la albiceleste llega como campeona del mundo, invicta en el torneo y con un Lionel Messi ardiente en las redes, pero todo comenzará de cero y los pergaminos son de palo en este duelo que vale nada menos que un boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo .

Claro que Argentina tiene argumentos y razones de peso para quebrar la resistencia de Cabo Verde , tanto por la jerarquía individual como por el funcionamiento colectivo. Cualquier jugador de la lista de 26 futbolistas albicelestes sería titular en el rival. Y por sobre todo está el bonus track de contar con Lionel Messi, el mejor jugador del mundo.

Porque encima Messi está en su versión premium. En la última presentación ante Jordania ingresó en el complemento y volvió a agitar las redes. Anotó su sexto gol en esta Copa y estiró su récord mundialista a 19 gritos. Desde que comenzó el torneo metió una tripleta ante Argelia y luego se despachó con dos perlas frente a Austria.

Y para Messi desde ahora cada partido empieza a ser la chance de que sea el último en mundiales. Sí, increíble, tanto para los hinchas argentinos como de las otras selecciones, que desde hace 20 años disfrutan de sus piruetas en este certamen. Pero como todo en la vida en algún momento puede llegar a su fin. Por el bien del fútbol, ojalá que haya más para Argentina y Messi después de Miami, porque eso significará que la albiceleste accedió a los octavos de final.

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El fixture determinó que Miami sea la sede de este duelo. Y no es una ciudad más de Estados Unidos. Porque viven muchísimos latinos, residen también argentinos y es uno de los sitios que muchos sueñan para poder vacacionar, aunque el presupuesto es para la gran mayoría prohibitivo, pero igual quieren conocer este catálogo turístico de diversión de alta gama en forma de ciudad.

Messi anotó en todos los partidos disputados. Hizo goles ante Argelia, Austria y Jordania.

Llegó el día del primer todo o nada de la selección en el Mundial. El último que jugó Argentina bajo esta modalidad en una cita ecuménica fue nada menos que la final ante Francia, en aquella victoria electrizante por penales para alcanzar la gloria en Qatar 2022. Por ello, volverá a sentirse esa sensación de ilusión o valija en mano, de que una jugada maestra abra el crédito a la esperanza de seguir o que alguna acción desafortunada sepulte el sueño en un abrir y cerrar de ojos.

Esto es el Mundial

Porque esto es el Mundial. Desde ahora con esa adrenalina que a los argentinos les recorre el cuerpo con el frenesí del primer amor. Y los que tienen que estar más serenos, pero aplicados, más pensantes, pero a la vez activos son los jugadores, porque son ellos los que deben encontrar el equilibrio entre la velocidad y poder frenar a tiempo. Para así recorrer el empinado camino a la victoria ante un Cabo Verde que jugará el partido más importante de su historia, que tiene muchísimo por ganar y nada para perder.

También este será el partido número 100 de Lionel Scaloni al frente de la selección. Un DT que ya entró en el corazón de todos los futboleros y que una derrota no alterará ese romance decretado de por vida. Nadie más que él buscará ir por más y ya avisó que Cabo Verde “es un rival duro, que nos la hará difícil”.

Los 99 de Scaloni

Con el entrenador nacido en Pujato, localidad a un paso de Rosario, la selección lleva 72 partidos ganados, 18 empatados y sólo 9 derrotas, en un ciclo que comenzó en septiembre de 2018. Pero esta estadística tremenda en la previa de un choque a todo o nada no vale nada. Son números vacíos, que habrá que actualizar con un dígito más en el casillero de los éxitos.

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El Toro Martínez se sacó la mufa en los Mundiales, cuando le convirtió a Jordania, de penal.

Este viernes hay probabilidades de tormenta eléctrica en el sofocante verano de Miami y la organización del partido estará muy atenta a lo que ocurra a la hora del inicio del juego, ya que si el clima no está estabilizado la pelota no rodará en el Hard Rock Stadium hasta que no haya ningún riesgo para los jugadores ni para el público.

¿Y Cabo Verde? Por ahora si bien es cierto que no ganó en lo que va del Mundial, tampoco perdió. Igualó 0 a 0 ante la poderosa España, también empató 2 a 2 con Uruguay y en la última fecha del Grupo H repartió puntos en el 0 a 0 con Arabia Saudita. De repetir con la albiceleste un resultado así, tras el tiempo extra, al menos llegaría a los penales.

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Argentina es clara favorita

No hay que ponerse colorado en decir que Argentina es favorita, aunque eso no signifique que esté asegurado ningún resultado de antemano. Lo dicho, los éxitos y más en un Mundial, se construyen de cero, se edifican, se moldean con paciencia y determinación. Y la Scaloneta demostró, ahora y antes, que puede hacerlo.

La marea argentina copará el estadio, la gran mayoría de las banderas y los cantos serán albicelestes, y desde el marco la selección será más local que nunca aquí en Miami. Todo al pie del mar, donde flotan lujosos yates y se alzan majestuosos edificios, casi en el patio de la casa de Messi, con la Scaloneta buscando seguir en el camino de los sueños, justamente en una tierra diseñada para el disfrute.