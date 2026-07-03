La Capital | Ovación | Messi

Messi Beach: el 10 juega a todo o nada y Argentina quiere su fiesta en Miami

La selección enfrenta a Cabo Verde a las 19, en una ciudad convulsionada por hinchas albicelestes. El premio es el boleto a octavos de final

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

3 de julio 2026 · 06:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lionel Messi

Lionel Messi, el estandarte de la selección argentina, juega en la ciudad donde reside y que está inundada de argentinos.

Sol, playa, glamour, fútbol, pasión argentina y Mundial. Un paisaje inmejorable para la Scaloneta que este viernes, a las 19, tendrá un examen muy exigente ante Cabo Verde, que si bien es un rival que hace su primera experiencia mundialista, no será para nada sencillo doblegar su resistencia. Claro que la albiceleste llega como campeona del mundo, invicta en el torneo y con un Lionel Messi ardiente en las redes, pero todo comenzará de cero y los pergaminos son de palo en este duelo que vale nada menos que un boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Claro que Argentina tiene argumentos y razones de peso para quebrar la resistencia de Cabo Verde, tanto por la jerarquía individual como por el funcionamiento colectivo. Cualquier jugador de la lista de 26 futbolistas albicelestes sería titular en el rival. Y por sobre todo está el bonus track de contar con Lionel Messi, el mejor jugador del mundo.

Porque encima Messi está en su versión premium. En la última presentación ante Jordania ingresó en el complemento y volvió a agitar las redes. Anotó su sexto gol en esta Copa y estiró su récord mundialista a 19 gritos. Desde que comenzó el torneo metió una tripleta ante Argelia y luego se despachó con dos perlas frente a Austria.

De ahora en más puede ser el último

Y para Messi desde ahora cada partido empieza a ser la chance de que sea el último en mundiales. Sí, increíble, tanto para los hinchas argentinos como de las otras selecciones, que desde hace 20 años disfrutan de sus piruetas en este certamen. Pero como todo en la vida en algún momento puede llegar a su fin. Por el bien del fútbol, ojalá que haya más para Argentina y Messi después de Miami, porque eso significará que la albiceleste accedió a los octavos de final.

>>Leer más: Alerta de Messimanía en Miami: Leo jugará en el patio de su casa y Argentina irá por más

El fixture determinó que Miami sea la sede de este duelo. Y no es una ciudad más de Estados Unidos. Porque viven muchísimos latinos, residen también argentinos y es uno de los sitios que muchos sueñan para poder vacacionar, aunque el presupuesto es para la gran mayoría prohibitivo, pero igual quieren conocer este catálogo turístico de diversión de alta gama en forma de ciudad.

Messi anotó en todos los partidos disputados. Hizo goles ante Argelia, Austria y Jordania.

Messi anotó en todos los partidos disputados. Hizo goles ante Argelia, Austria y Jordania.

Llegó el día del primer todo o nada de la selección en el Mundial. El último que jugó Argentina bajo esta modalidad en una cita ecuménica fue nada menos que la final ante Francia, en aquella victoria electrizante por penales para alcanzar la gloria en Qatar 2022. Por ello, volverá a sentirse esa sensación de ilusión o valija en mano, de que una jugada maestra abra el crédito a la esperanza de seguir o que alguna acción desafortunada sepulte el sueño en un abrir y cerrar de ojos.

Esto es el Mundial

Porque esto es el Mundial. Desde ahora con esa adrenalina que a los argentinos les recorre el cuerpo con el frenesí del primer amor. Y los que tienen que estar más serenos, pero aplicados, más pensantes, pero a la vez activos son los jugadores, porque son ellos los que deben encontrar el equilibrio entre la velocidad y poder frenar a tiempo. Para así recorrer el empinado camino a la victoria ante un Cabo Verde que jugará el partido más importante de su historia, que tiene muchísimo por ganar y nada para perder.

También este será el partido número 100 de Lionel Scaloni al frente de la selección. Un DT que ya entró en el corazón de todos los futboleros y que una derrota no alterará ese romance decretado de por vida. Nadie más que él buscará ir por más y ya avisó que Cabo Verde “es un rival duro, que nos la hará difícil”.

Los 99 de Scaloni

Con el entrenador nacido en Pujato, localidad a un paso de Rosario, la selección lleva 72 partidos ganados, 18 empatados y sólo 9 derrotas, en un ciclo que comenzó en septiembre de 2018. Pero esta estadística tremenda en la previa de un choque a todo o nada no vale nada. Son números vacíos, que habrá que actualizar con un dígito más en el casillero de los éxitos.

>>Leer más: Lionel Scaloni y el inicio de los playoffs: "Estamos ilusionados y nos agarra en un buen momento"

El Toro Martínez se sacó la mufa en los Mundiales, cuando le convirtió a Jordania, de penal.

El Toro Martínez se sacó la mufa en los Mundiales, cuando le convirtió a Jordania, de penal.

Este viernes hay probabilidades de tormenta eléctrica en el sofocante verano de Miami y la organización del partido estará muy atenta a lo que ocurra a la hora del inicio del juego, ya que si el clima no está estabilizado la pelota no rodará en el Hard Rock Stadium hasta que no haya ningún riesgo para los jugadores ni para el público.

¿Y Cabo Verde? Por ahora si bien es cierto que no ganó en lo que va del Mundial, tampoco perdió. Igualó 0 a 0 ante la poderosa España, también empató 2 a 2 con Uruguay y en la última fecha del Grupo H repartió puntos en el 0 a 0 con Arabia Saudita. De repetir con la albiceleste un resultado así, tras el tiempo extra, al menos llegaría a los penales.

>>Leer más: Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Argentina es clara favorita

No hay que ponerse colorado en decir que Argentina es favorita, aunque eso no signifique que esté asegurado ningún resultado de antemano. Lo dicho, los éxitos y más en un Mundial, se construyen de cero, se edifican, se moldean con paciencia y determinación. Y la Scaloneta demostró, ahora y antes, que puede hacerlo.

La marea argentina copará el estadio, la gran mayoría de las banderas y los cantos serán albicelestes, y desde el marco la selección será más local que nunca aquí en Miami. Todo al pie del mar, donde flotan lujosos yates y se alzan majestuosos edificios, casi en el patio de la casa de Messi, con la Scaloneta buscando seguir en el camino de los sueños, justamente en una tierra diseñada para el disfrute.

Noticias relacionadas
La Scaloneta. Lionel Messi junto a sus compañeros, en el último entrenamiento ante del enfrentamiento ante Cabo Verde.     

Scaloneta de puertas, corazón e ilusión abiertos de par en par

Leo Messi está pulverizando en el Mundial 2026 todos los récords imaginables en los campeonatos mundiales.

Messi, el ídolo planetario que a los 39 años es el más grande entre una constelación de estrellas mundialistas

Messi es alabado incluso por sus rivales. Un jugador de calidad.

Qué regalo preparó el presidente de Cabo Verde para darle a Messi antes del partido

Lionel Messi y la selección argentina pasaron por los controles en el aeropuerto de Kansas City.

Estalló de risa: el control a Messi en el aeropuerto y el magiclick de Cuti Romero

Ver comentarios

Las más leídas

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Lo último

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación

El Plan Remediar, que garantizaba la entrega gratuita de medicamentos esenciales, está en proceso de desfinanciamiento. Suben además los pacientes en el sector público

Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación
Tragedia en Casilda: la defensa del imputado por el vuelco fatal pide evaluación psiquiátrica
La Región

Tragedia en Casilda: la defensa del imputado por el vuelco fatal pide evaluación psiquiátrica

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana
Policiales

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario: revisá la agenda de actividades
Zoom

Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario: revisá la agenda de actividades

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados
La Ciudad

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta
Policiales

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Sin Armando Méndez, el plantel de Newells concentrará desde el viernes en Los Cardales

Sin Armando Méndez, el plantel de Newell's concentrará desde el viernes en Los Cardales

Ovación
Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newells se sumó a Atlético Rafaela

Por Luis Castro
Ovación

Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newell's se sumó a Atlético Rafaela

Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newells se sumó a Atlético Rafaela

Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newell's se sumó a Atlético Rafaela

Franco Colapinto sembró expectativas en el final de la única práctica de Silverstone

Franco Colapinto sembró expectativas en el final de la única práctica de Silverstone

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este viernes: hora, canal y posibles formaciones

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este viernes: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana
Policiales

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

La Ciudad
Un posible incendio intencional en zona oeste arrasó con un taller que tenía 14 autos
La Ciudad

Un posible incendio intencional en zona oeste arrasó con un taller que tenía 14 autos

Ola polar, gas y cuidados: consejos simples para evitar la muerte por monóxido de carbono

Ola polar, gas y cuidados: consejos simples para evitar la muerte por monóxido de carbono

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados

Rosario helada: el frío no da tregua y la temperatura volvió a caer bajo el cero

Rosario helada: el frío no da tregua y la temperatura volvió a caer bajo el cero

El tiempo en Rosario: viernes muy invernal, con cuatro grados bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes "muy invernal", con cuatro grados bajo cero

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial
La Ciudad

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial

Es la Argentina del revés: Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles
La Ciudad

"Es la Argentina del revés": Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo
Policilaes

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Confirman el primer caso de hantavirus en Santa Fe en lo que va del año
La Región

Confirman el primer caso de hantavirus en Santa Fe en lo que va del año

Consumo: el pollo se vende cada vez más y está cerca de destronar a la carne vacuna
Economía

Consumo: el pollo se vende cada vez más y está cerca de destronar a la carne vacuna

Indonesia: condenaron a 21 azotes a una pareja por besarse en TikTok
Información General

Indonesia: condenaron a 21 azotes a una pareja por besarse en TikTok

El riesgo país bajó a 415 puntos, un nivel mínimo desde abril de 2018
Economía

El riesgo país bajó a 415 puntos, un nivel mínimo desde abril de 2018

El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento
La Ciudad

El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento

Inician trabajos de una obra clave para integrar barrio ATE, en la zona sudoeste
La Ciudad

Inician trabajos de una obra clave para integrar barrio ATE, en la zona sudoeste

Milei homenajeó a policías caídos, con mención al agente asesinado en Rosario
Información General

Milei homenajeó a policías caídos, con mención al agente asesinado en Rosario

La selección cambia la rutina de viernes: muchos comercios cierran antes
La Ciudad

La selección cambia la rutina de viernes: muchos comercios cierran antes

Venezuela: rescataron a un hombre que estuvo ocho días bajo los escombros
El Mundo

Venezuela: rescataron a un hombre que estuvo ocho días bajo los escombros

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Ni granizo ni nieve: qué es el graupel y qué chance hay de que se registre en Rosario
La Ciudad

Ni granizo ni nieve: qué es el graupel y qué chance hay de que se registre en Rosario

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió
Policiales

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

La Rosarina sorteará las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

Por Juan Iturrez
Ovación

La Rosarina sorteará las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

El Colegio de Abogados exige cambios en la selección de cargos jerárquicos
Política

El Colegio de Abogados exige cambios en la selección de cargos jerárquicos

Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío
Información General

Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años
Policiales

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años