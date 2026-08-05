Netflix: un documental estremecedor narra los asesinatos en una universidad de Estados Unidos

La producción se ha convertido en una de las más vistas en la plataforma. Reconstruye el asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho

“Los asesinatos de Idaho: pesadilla en la universidad” de Netflix reconstruye uno de los asesinatos más impactantes de los últimos años

Estas semanas en streaming los usuarios se enfocaron en una producción original de true crime de Netflix tan impresionante como desgarradora. Se trata de un documental en el que se investigan los asesinatos de cuatro adolescentes en una universidad estadounidense . El crimen, lleno de incógnitas y secretos, se ha convertido en lo más visto.

El nombre del documental es “Los asesinatos de Idaho: pesadilla en la universidad” y está dirigido por Joe Berlinger. Consta de tres episodios de 45 minutos cada uno donde aparecen filmaciones oficiales del día del crimen, archivos de las víctimas y testimonios de familiares y personas cercanas.

La serie documental reconstruye este cuádruple homicidio que sacudió a una ciudad universitaria de Idaho (Estados Unidos) a finales de 2022. Maddie Mogen, Kaylee Goncalves, Ethan Chapin y Xana Kernodle fueron las víctimas fatales de un crimen indescifrable.

Un caso que conmovió al mundo

El éxito de la serie tiene sentido si se tiene en cuenta que este crimen fue uno de los más impactantes y seguidos mediáticamente durante los últimos años. La investigación fue seguida minuto a minuto por millones de personas desde internet hasta los más grandes medios internacionales que proponían teorías y arrojaban conclusiones a raíz de cada pista que la policía recolectaba.

“Los asesinatos de Idaho: pesadilla en la universidad” no solamente reconstruye el enigmático caso sino que pone el foco en algo que las redes y los medios habían olvidado: en el fondo del sensacionalismo y el fenómeno mediático estaba la tragedia humana que se había llevado las vidas de cuatro adolescentes.

La serie se centra en las víctimas y aunque, por supuesto sigue los pasos de la investigación desde el hallazgo de los cuerpos hasta la resolución, se aleja de las redes y los medios mientras se centra en las vidas que fueron quitadas y en todo el entorno familiar y afectuoso que quedó golpeado tras el crimen.

“Los asesinatos de Idaho: pesadilla en la universidad” es un documental interesante para pensar en el periodismo de este tiempo, en cómo la información y el entretenimiento en las redes sociales se empiezan a entrecruzar y cómo el amarillismo y el sencionalismo se olvidaron de las vidas de las víctimas.

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Trailer de “Los asesinatos de Idaho: pesadilla en la universidad”