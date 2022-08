"Las viejas somos activas sexualmente" avisan en el Día del Orgasmo Femenino

Adultas mayores destacan que la sexualidad y la búsqueda del placer propio también se vive en la vejez , por lo que es necesario “derribar mitos” que las dejan en un lugar social “pasivo” y las muestran no “deseables ni deseadas”, al tiempo que remarcaron la necesidad de una Educación Sexual Integral (ESI) que las contemple, en vísperas del Día Internacional del Orgasmo en Personas con Vulva.

Delia Gallardo es una psicóloga de 58 años quien, a partir de atravesar su menopausia, comenzó a hacerse “muchas preguntas” que la llevaron a especializarse en sexología y a crear la cuenta de Instagram @menopausiaysexualidad. “A raíz de eso, encuentro en la web una publicación de «La Revolución de las Viejas». De algún modo mostraba lo que yo venía pensando. Me sumo a un Zoom y escucho hablar de sexualidad. No lo podía creer: una maravilla, éramos muchísimas viejas poniendo en palabras la sexualidad”, contó Gallardo a Télam. Para Delia, el objetivo de la organización “La Revolución de las Viejas” es “poner en palabras mayúsculas que las viejas también somos activas sexualmente, que no nos clausuramos, que seguimos con un montón de preguntas y que queremos ser activas en todos los órdenes de la vida”, además de que busca reivindicar y usar la palabra “vieja”.