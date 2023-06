La herencia de Benedicto XVI, condicionada por un caso de abusos sexuales

Se trata de un proceso civil en el que Benedicto XVI aceptó participar aunque no estaba obligado, y que pretende determinar si cuando fue arzobispo de Múnich a principios de los años 80 hizo todo lo posible para impedir que un sacerdote pederasta cometiera abusos. Los otros cuatro primos aún no han anunciado su decisión a Georg Ganswein, antiguo secretario del Papa emérito y su actual albacea, quien se está ocupando de buscar a los herederos. Según explicó a los medios italianos, la herencia no incluía los derechos de autor, que fueron cedidos al inicio del Pontificado a la editorial de la Santa Sede. El papa emérito Benedicto XV falleció en diciembre del 2022 a los 95 años.