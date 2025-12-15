La Capital | Economía | ventas

Las ventas de los súper en Santa Fe están en el peor nivel de la década

Los datos corresponden a un trabajo analiza este sector utilizando información extraída de la encuesta de supermercados elaborada por el Indec, con un enfoque geográfico en la Provincia de Santa Fe

15 de diciembre 2025 · 18:04hs
Las ventas en supermercados bajaron 19% respecto de 2015.

El nivel de ventas de los supermercados en la provincia durante los primeros nueve meses de 2025 se encuentra 10% por debajo de igual período de 2015. Y si bien presenta una leve suba respecto de 2024, ambos períodos son los más bajos de los últimos diez años. Así lo señaló la Bolsa de Comercio de Santa Fe en un informe elaborado por su centro de estudios.

El trabajo analiza este sector utilizando información extraída de la encuesta de supermercados elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con un enfoque geográfico en la Provincia de Santa Fe.

El periodo temporal de estudio abarca el periodo 2015-2025. En términos generales, pueden advertirse recurrentes periodos de expansión y contracción de la serie, en sintonía con la economía provincial, registrando numerosas recesiones en la última década. Además, se observa que en los periodos en los cuales las ventas de supermercados tuvieron un comportamiento creciente, en general no lograron compensar las caídas previas, por lo cual se configura una tendencia negativa notoria.

Los datos recientes presentan una performance negativa a partir de abril del año en curso, situando a las ventas de septiembre (último dato disponible) en los valores mínimos del periodo bajo estudio. Este deterioro también coincide con una caída general de la economía provincial en los últimos meses, tal como indica el Índice Compuesto Coincidente de Actividad de la Provincia de Santa Fe (ICA-SFE).

Las ventas

Otro año que conforma un valor a destacar es 2023, que figura como el más elevado de los últimos siete años. En dicho periodo, el incremento progresivo de los ratios de inflación mensuales, sumado a políticas económicas destinadas a sostener el consumo, podrían haber inducido cambios en los patrones de compras de las familias que beneficiaron en mayor medida al gasto en supermercados, en detrimento de otras opciones.

De todos los rubros, alimentos y bebidas presenta un comportamiento interesante. Experimentó una contracción en sus ventas del 1,6% respecto al promedio acumulado entre enero a septiembre del período 2015-2024. No obstante, incrementó su participación en el total de ventas en aproximadamente 5 puntos, lo que subraya su creciente peso relativo en el consumo total en supermercados. Aunque el gasto no crece, su participación en el total de ventas se expande.

Con mucha experiencia en Copa Libertadores y en equipos grandes, Jorge Almirón fue confirmado este lunes para ser el técnico de Central en la temporada 2026.

