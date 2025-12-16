La inflación santafesina marcó un alza de 2,4% en noviembre: qué rubros impulsaron el aumento

La cifra mensual del Índice de Precios al Consumidor se ubicó levemente por debajo del 2,5% reportado por el Indec

Con una suba del 3% transporte y comunicaciones se ubicó en el tercer lugar de alzas más pronunciadas.

La inflación en la provincia de Santa Fe registró una suba del 2,4 % en noviembre, y de esta forma se ubicó por debajo del promedio nacional, según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) este martes.

Con este incremento mensual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC_SF) acumula una suba del 29,7% en los once meses transcurridos de 2025 , mientras que la variación interanual —noviembre de 2025 respecto a noviembre de 2024— alcanzó un incremento del 32,8 % .

El desempeño de la inflación santafesina en noviembre, si bien se ubicó ligeramente debajo del promedio nacional en la medición mensual, reafirma la persistencia de una elevada dinámica de precios, especialmente impulsada por servicios y componentes esenciales de la canasta básica.

A nivel nacional, la inflación de noviembre del 2025 fue la más alta desde mayo, acelerándose respecto al 2,3% del mes anterior, con una acumulación interanual de 31,4% y de 27,9% en once meses, según publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Los rubros que más presionaron el aumento

En Santa Fe el aumento del nivel general del 2,4% fue motorizado principalmente por los capítulos de atención médica y gastos para la salud, con un alza del 3,1%, y vivienda y servicios básicos que subió 3% junto a transporte y comunicaciones también con un 3%.

No obstante, en términos de incidencia —es decir, el aporte directo al aumento general— la mayor presión provino de alimentos y bebidas. Este capítulo registró un aumento del 2,6%, pero su peso en la canasta es tal que explicó 0,86 puntos porcentuales del total del 2,4%. Le siguió en incidencia el rubro de transporte y comunicaciones, con 0,62 puntos.

Dentro del capítulo de vivienda y servicios básicos, que tuvo una suba del 3 % mensual, se destacó el incremento del 5 % en servicios básicos y combustibles y el 2,2% en alquiler de la vivienda.

Foco en carnes y frutas

La volatilidad del sector alimenticio fue marcada por aumentos significativos en varios productos esenciales. La categoría carnes registró un fuerte salto del 5,5 % en noviembre. dentro de este rubro, los cortes como el asado escalaron un 10,9 %, la paleta un 8,6 %, y el cuadril un 8,5 %.

Otro componente volátil fue el de frutas, que en promedio creció un 8,1 % en el mes. Los incrementos más destacados se vieron en la manzana deliciosa (15,0 %) y la banana (8,0 %). En contraste, algunas verduras experimentaron fuertes caídas, como el tomate redondo, que mostró una baja del 26,2 % en sus precios medios, y las verduras en general registraron un descenso del 5 %.