Homenajearon al periodista rosarino Raúl Bigote Acosta en los Premios Estrella de Mar

Acosta, quien murió el 30 de marzo de 2025, dejó un sello importante en el galardón, donde participó durante muchos años siendo jurado

10 de febrero 2026 · 17:42hs
En el inicio de la gala de entrega de los Premios Estrella de Mar, el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata le realizó un emotivo homenaje al periodista Raúl Bigote Acosta, quien durante muchos años fue jurado de ese galardón.

El reconocido periodista falleció el 30 de marzo del año pasado. A sala llena, se emitió un video destacando su labor en los medios de comunicación. "Queremos detener un segundo el ruido de los aplausos para decir un nombre que en sí mismo ya es cultura, Raúl Bigote Acosta, santafesino, rosarino, de palabra filosa y corazón abierto", se escuchaba en la voz del locutor Sebastián Pardo, uno de los conductores del evento.

En este sentido, resaltaron su trabajo como jurado de los Estrella de Mar aclarando que "no vino a poner sello, vino a hacer justicia sensible, esa que no se aprende en manuales", e indicaron que Bigote como lo conocían todos, era un "amante del teatro, de la música, de la calle, de las ideas".

También sostuvieron que "Bigote fue de esos que no preguntan qué sos, sino qué tenés para decir. Y eso, en estos tiempos, es un acto profundamente revolucionario".

En medio de la emoción, le dejaron un "Gracias" y "una promesa de seguir defendiendo la cultura con la misma pasión, libertad y humildad con la que él la amó".

