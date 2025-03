Murió a los 81 años Raúl "Bigote" Acosta, leyenda del periodismo rosarino

bigote acosta.png

Comenzó su carrera en 1966 en el diario La Tribuna de Rosario y colaboró en revistas literarias de la ciudad. En En 1968 ganó un concurso para ingresar como secretario de redacción a la prestigiosa revista Gente y se mudó a Buenos Aires. Fueron tiempos de viajar por el país y por el mundo.

También dirigió la "única y propia revista que editó el diario La Capital, cuya tirada se extendía hasta 96 mil ejemplares en su edición dominical. "En el 76' volví a Rosario, porque en Capital comenzaba a respirarse una atmósfera bastante extraña y me pareció que Rosario era mejor lugar. Vine con mucha experiencia como productor periodístico y así fue que tomé la dirección de la Revista La Capital, la primera y única revista dominical que la armaba el diario", contó en diálogo con este diario en 2022.

Durante su paso por los medios escritos, fue redactor en la emblemática editorial Crisis, trabajó en Antena y Así, y escribió para Crónica y El Mundo de Buenos AiresTambién dirigió publicaciones como Diario Rosario, CableHogar, Nueva Hora y la revista 30N.

Su incursión en televisión comenzó en 1970 como productor de Generación Espontánea en Canal 7. Luego, participó en numerosos programas de Canal 5 Rosario, Canal 3 y se desempeñó como conductor en Canal 9 de Paraná y CableHogar Rosario.

Acosta, que también dedicó su vida a la docencia, desempeñándose como profesor adjunto en la cátedra de Periodismo Político en la Universidad Abierta Interamericana (UAI), durante sus últimos años, estuvo a cargo del programa Historias de gente común y condujo de lunes a viernes “La Vereda de Enfrente" por LT8.

"La vereda de enfrente", emblema de LT8

Con esa trayectoria y fogueo en capital federal, en el 78' comenzó un envío exitoso comandado por Enríque Pessoa y Pili Ponce en conducción, Ignacio Suriani, Dante Nasurdi, Pablo Crivioli, Carlos Bermejo, Eduardo Conforti, Oscar Sesini y Eduardo Carmona; móviles en la calle: Carlos Di Salvo y Héctor Cardozo, corresponsales en Buenos Aires en Casa de Gobierno; Nilda de Siemmienczuk como columnista; Daniel Aleart como locutor de piso y él como productor.

"En el año 82 los militares nos censuraron y nos permitieron hacer un programa musical, que se llamó 'La vereda de enfrente'", recordaba Bigote. Allí, elegía música y textos y Nacho Suriani hablaba hasta donde se podía en aquellas épocas oscuras hasta que un año después el país pudo vivir en democracia.

Acosta subrayó siempre el plus que diferenciaba su programa "La vereda de enfrente" del resto era la pluralidad de opiniones más allá de la ideología de cada integrante." No me molesta que los colaboradores piensen distinto, por eso es de los pocos programas donde no pensamos lo mismo y eso lo decimos al aire; en realidad, a mí me gusta confrontar, por eso se da ese clima", sostenía con orgullo.

En la actualidad, continuaba conduciendo La Mañana Rosarina por LT3.