Chau feriados puente: el gobierno adelantó cuáles serán los días "no laborales turísticos" 2025

El Ejecutivo publicó la grilla con los "feriados puente" que en realidad serán "días no laborables", donde no todas las actividades tendrán descanso obligatorio

El gobierno nacional fijó los días no laborables unidos a feriados para el 2025.

El gobierno nacional adelantó en el Boletín Oficial las fechas de los próximos días no laborales con fines turísticos del año 2025, los llamados " feriados puente" , aunque esta vez no tendrán esa característica. Se trata de los días que se unen a los feriados y que extienden los fines de semana con la intención de incentivar el turismo y viajes internos.

Se establecieron tres días (2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre) mediante el decreto 1027/2024, el cual se ampara en el artículo 6° de la ley N° 27.399, que otorga la facultad al Poder Ejecutivo de fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística y que deben coincidir con los días lunes o viernes.

Esta vez, la administración nacional eligió días no laborables y no optó por establecerlos como feriados que cuentan como un descanso dominical. En cambio, en los días no laborables el descanso es obligatorio para la administración pública nacional, bancos, seguros y actividades afines, y solamente optativo para las actividades industriales, comerciales y civiles en general.